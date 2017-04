Slik får du mest ut av Paris-turen

Dette er annonsørinnhold fra Atout France Les mer om annonsørinnhold.

I Paris og omegn er det noe for alle – enten du reiser sammen med kjæresten, venner eller med barna.

Du kommer deg enkelt til Paris hele året rundt med AirFrance, og Sembo har fine hotell, hus og leiligheter i og rundt Paris og Disneyland® Paris for både familier og par.

Paris og omegn: En kulturell metropol

Noen steder er bare obligatoriske å besøke når man er i Paris. På Louvre-museet kan du se det berømte maleriet av Mona Lisa, mens Eiffeltårnet byr på praktfull utsikt over hele byen. Du bør også få med deg Triumf-buen, det mest berømte symbolet på den franske republikk. Utsikten fra toppen er fantastisk, og er verdt å få med seg.

Flott utsikt over byen får du også fra restauranten Le Ciel de Paris, eller fra Tour Montparnasse-observatoriet. Sistnevnte er et must for familier med barn!

Området rundt Paris byr også på fantastiske slott. Fontainebleau slott er en kunstjuvel av et kongelig slott, der du blant annet kan gå tur i den storslåtte hagen og titte på de vakre rommene i ren renessanse-stil. Slottet i Versailles, på sin side, er minst like imponerende – slottet ble faktisk i utgangspunktet bygget for nettopp å imponere. Her finner du blant annet glassgalleriet, et rom innredet med tusen av de vakreste speilene i historien, og dronningkammeret, som er bevart helt siden den franske revolusjonen.

Eventyrlige opplevelser for hele familien

Disneyland® Paris byr på Disney-magi som trollbinder både store og små. Fornøyelsesparken er 25 år i år, og feirer med massevis av spennende nyheter. Delta i den storslåtte paraden sammen med Mikke og vennene hans, eller opplev et glitrende ball med alle Disney-prinsessene. Du kan også reise galaksen rundt og hilse på Star Wars-heltene i Star Tours: The Adventures Continue. Disneyland® Paris har noe for enhver smak!

Er barna glade i dyr, har Paris intet mindre enn to digre dyrehager: Parc Zoologique de Paris i Bois de Vincennes, og Ménagerie du Jardin des Plantes, som er en av de eldste dyrehagene i verden. Her kan dere se alt fra aper og store katter, til digre reptiler og vakre sommerfugler.

Ikke gå glipp av shoppingen

Shoppingmulighetene er uendelige i Paris. Er du ute etter designerplagg til en rimeligere penge, er Outlet la Vallee Village like ved Disneyland® Paris midt i blinken. Du kan også gjøre et kupp på et loppemarked – Les Puces de Saint Ouen, litt nord for sentrum, er et av verdens største markeder, med omtrent 150 000 besøkende hver helg.

Les mer om aktiviteter, arrangementer og opplevelser du ikke kan gå glipp av, og planlegg din neste reise til Paris-regionen på France.fr.