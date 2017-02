Alle ventet på Gaga-skandale. De fikk «bare» et fantastisk show

(Dagbladet): Mange forventet at Lady Gaga skulle lange ut Donald Trump da hun ledet pauseunderholdningen under nattens Super Bowl.

Det gjorde hun ikke. Istedet leverte superstjerna et forrykende danseshow med fyrverkeri og flammer, og bare én liten politisk markør.

For det grandiose pauseshowet, regnet som noe av det største en artist kan på oppleve, begynte på toppen av den vanvittige finalearenaen i Houston, Texas. Her framførte Gaga en medley av «God Bless America» og «This Land Is Your Land» mens stjernene bak henne ble gjort til røde for Republikanerne og blå for Demokratene. Budskapet var tydelige: Vi er ett land med to partier.

Etter dette lille stikket til den politiske splittelse USA har opplevd det siste året var det slutt på politikk, og bare moro fra en Lady Gaga i fyr og flamme. Hun leverte hits på løpende bånd, både Poker Face», «Born This Way», «Telephone», «Just Dance» og «Million Reasons».

Gaga hilset til sin mamma og pappa før hun anerkjente at også store deler av verden så på henne:

I think we can all agree Lady Gaga won the #SuperBowl! pic.twitter.com/pgwsokw5tO — Lady Gaga | Dylan (@HausOfDylann) February 6, 2017

- Amerika. Verden. Hvordan er det med dere i kveld?, ropte hun fra scenekanten.

- Vi vil bare at dere skal ha det bra, la Gaga senere til og så ut mot publikum.

I sosiale medier hylles Gaga som den ultimate entertainer. Med visepresident Mike Pence tilstede på stadion i Houston mente flere at Gagas låter likevel hadde et politisk budskap. Spesielt «Born This Way», en låt om å være annerledes og tilhøre seksuelle minoriteter, holdes fram som Gagas beskjed til en visepresident som er kjent abortmotstander og mot homofiles rett til å gifte seg.

Skandaler under pauseshowet i Super Bowl har tidligere funnet sted. Den mest berømte glippen, bokstavelig talt, fant sted nettopp i Houston, på samme arena som årets finalearena. Da blottet Janet Jackson puppen til hele nasjonen under hennes show sammen med Justin Timberlake.