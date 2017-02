Anket dommen på 21 dagers fengsel. Nå får Kristian Valen prøve saken på nytt

(Dagbladet): I september i fjor ble komiker og Melodi Grand Prix-aktuelle Kristian Valen (42) dømt til 21 dagers fengsel i Oslo tingrett for trusler mot offentlige tjenestemenn, og for å ha vært i besittelse av et plombert våpen på offentlig sted. Det aktuelle våpenet var en våpenetterligning, het det i dommen.

Valen erkjente seg ikke skyldig, og har anket dommen. Nå vil lagmannsretten behandle saken på nytt.

Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, subsidiært lovanvendelsen for det første av to tiltalepunkter, samt straffeutmålingen og saksomkostningsavgjørelsen, står det i beslutningen.

Glad

Tidspunktet for ankeforhandlingen er ikke avklart.

- Jeg er glad for at lagmannsretten gir min klient en fulstendig ny prøving av anken, slik at vi kan se vekk fra dommen i Oslo tingrett, sier advokat John Christian Elden, som forsvarer Kristian Valen, til Dagbladet.

I dommen fra september vurderte retten at Valen hadde opptrådt straffbart i begge tilfeller. Retten anser trusselen mot de to polititjenestemennene som som det alvorligste.

Komikeren ble tiltalt etter en mye omtalt Facebook-melding fra februar i fjor, med ordlyden «10 000 kroner til de som kjenner og vet hvor disse politifolkene bor!».

Kan bli Norges Eurovision-håp

Syv måneder senere ble han pågrepet av politiet på Aker brygge med et plombert våpen, og kjørt til arresten for ulovlig bevæpning på offentlig sted og ordensforstyrrelse.

Valen har også tidligere hatt problemer med politiet. I 2007 ble politiet møtt med automatvåpen da de ankom leiligheten hans.



Valen forklarte i sin forklaring at han har en stor våpensamling.

Tirsdag ble det kjent at 42-åringen skal kjempe om en plass i årets Eurovision. Han representerer et av bidragene til årets Melodi Grand Prix 11. mars, med låta «You and I». Komikeren var ikke til stede under presentasjonen.