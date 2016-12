Ariana Grande ble trakassert: - Jeg er ikke et kjøttstykke!

(Dagbladet): Popstjerna Ariana Grande (23) har hatt et enormt år. Hun slapp albumet «Dangerous Woman», som er strømmet og kjøpt flere millioner ganger verden over.

Hun ble kåret til en av verdens 100 mest innflytelsesrike av Time Magazine, og har en enorm følgerskare i sosiale medier.

At Grande nå tar et oppgjør med sexisme og objektivisering av kvinner og seg selv har derfor fått mye oppmerksomhet det siste døgnet.

- Ikke et kjøttstykke

I et langt innlegg på Twitter, deriblant omtalt av People Magazine, forteller hun om den skremmende episoden hun ikke har klart å få ut av hodet. Episoden som fikk henne til å reflektere over det tusenvis av kvinner opplever hver eneste dag.

«Jeg og kjæresten min (rapperen Mac Miller, jour anm) dro for å hente noe mat i kveld, og en ung gutt ble med oss til bilen for å fortelle Mac at han var en stor fan. Han var høylytt og gira, og innen M hadde satt seg i førersetet var han bokstavelig talt nesten i bilen med oss», skriver sangstjerna.

Hun poengterer at hun i starten synes oppførselen var søt, helt til den unge gutten kalte henne sexy og sa til kjæresten at «jeg kan forestille meg deg ligge med det der» om henne.

Det fikk 23-åringen til å gå dypt inn i seg selv.

«Dette virker kanskje ikke som en stor greie for noen av dere, men jeg følte meg dårlig og objektivisert. Jeg satt der mens han sa det. Jeg har følt meg skikkelig stille og såra siden det skjedde», skriver hun og fortsetter:

«Jeg er ikke et kjøttstykke som en mann kan utnytte for sin egen nytelse. Jeg er et voksent menneske som er i et forhold med en mann som behandler meg med kjærlighet og respekt», står det i teksten hun har delt med sine 43 millioner følgere.

Beskjeden fra Grande er delt videre over 63 000 ganger, og er likt av over 130 000 brukere.

Hun oppsummerer det lange innlegget ved å skrive at alle kvinner er dronninger, ikke objekter eller premier for menn.

Det var ikke alle som tok beskjeden like godt. En bruker stilte spørsmål ved hva forskjellen på handlingene til gutten i bilen og hennes egen objektivisering av seg selv i musikken var. Grande var ikke sein med å svare, og trakk fram en forskjell som også har blitt delt videre tusenvis av ganger.

«Det er greia. Kvinner som viser seksualitet blir ofte misforstått med «hei, kom og vær respektløs mot meg!!!». Det er ikke greia», skrev stjerna.

Profilert par

Det var i høst at romanseryktene mellom sangstjernen Ariana Grande (23) og rapperen Mac Miller, hvis egentlige navn er Malcolm James McCormick (24), begynte å svirre.

Bilder av duoen begynte å dukke opp i utenlandske medier tidligere i sommer, og i høst publiserte nettstedet TMZ kyssebilder av de to stjernene.

Under MTV Video Music Awards bekreftet gullstrupen at hun og rapperen er et par. Det skjedde da MTVs rød løper-vert Charlamagne Tha God (36) spurte henne hvor rapperen var, etter hun dukket opp alene på den røde løperen.

- Han er støttende. Det er helt greit å være alene selv om man har en «boo» (kjæreste, jour.anm.), svarte hun.

Det ferske paret ble imidlertid avbildet sammen i salen, der de satt tett inntil hverandre under hele utdelingen. Grandes nye romanse oppstod kun uker etter det ble kjent at det var slutt mellom henne og danseren Ricky Alvarez (24). De var sammen i ett år før de nylig gikk hver til sitt.

Mac Miller er imidlertid ikke den eneste rapperen Ariana har forelsket seg i. I oktober 2014 bekreftet hun at hun var i et forhold med artist Big Sean (28).

Kun åtte måneder etter gikk det profilerte paret hver til sitt, noe deres talspersoner avslørte via en pressemelding.