(Dagbladet): Det er tidligere avdekket at de profilerte deltakerne i «Farmen kjendis» hadde store problemer med å innfinne seg med de kummerlige forholdene på Storøy gård i Telemark.

Foruten å ha smuglet inn mobiltelefon og sigaretter, skal deltakerne også ha møtt noen ved innsjøen - som forsynte dem alkohol.

Én av dem som ikke opererte helt etter regelboka, var «Fjorden Cowboys»-profil Leif Einar «Lothepus» Lothe.

47-åringen er i disse dager aktuell med den fjerde ordinære sesongen av overnevnte serie. I de to første episodene kan man følge Lothes vei inn på «Farmen kjendis», blant annet i kulissene før innspilingen i sommer.

- «Cash is king»

For å forsikre seg om at han slettes ikke trengte å vaske sine egne klær under oppholdet, smuglet Lothe nemlig inn mellom det han selv beskriver som «15 og 20 000 kroner i kontanter».

Pengene, som var ment til bestikkelse av de andre deltakerne, ble ifølge ham selv aldri oppdaget av produksjonen.

- Jeg hadde vel aldri noen konkret plan for pengene, men «cash is king». Man vet aldri hvilke situasjoner en kan havne i, og det skulle jo vaskes klær inne på gården, sier Lothe til Dagbladet og humrer.

47-åringen fikk også hjelp av en produksjonsmedarbeider til å pakke reisebagen. Selv om det ble gjort en nøye gjennomgang av både denne, og plaggene han var iført under avreise, var det ingen som sjekket den karakteristiske hatten.

- Så glupe er de ikke, at de finner ut av dette, sier Lothe i episoden, mens han knoter med stoffet på innsiden av hatten.

- Hadde vakter

I hodeplagget hadde Lothepus nemlig revet opp en liten lomme på innsiden, hvor han la kontantene.

Selv om planen lenge så ut til å gå i boks, skulle det vise seg å være mer utfordrende enn som så.

- Jeg fikk ikke bare pengene med meg inn, men også ut igjen. Produksjonen passet på hele tiden, og når ikke kameraene var der, hadde de vakter som passet på ved nattestid.

- Så du har fortsatt hatten full av penger?

- Nei, de er nok brukt opp for lenge siden, sier han og ler.

Se og Hør har tidligere avslørt hvilke punkter som gjelder ved deltakelse i «Farmen kjendis», gjennom kontrakten som profilene må undertegne.

Et hvert brudd koster deltakerne 50 000 kroner. Lekkasjer av detaljer i kontrakten vil også kunne medføre gigantboten.

Presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen, har tidligere fortalt til Se og Hør at det hele tida har vært et mål for kanalen å gjennomføre «Farmen kjendis» på samme måte som den ordinære utgaven.

- Da var det selvfølgelig nødvendig å ta opp avvik fra dette med deltakerne, sa Iversen, som henviser til den nevnte uttalelsen når Dagbladet kontakter ham om Lothepus' pengesmugling.

300 daglige telefoner

Leif-Einar Lothe har for alvor gjort sitt inntog i kjendisverdenen etter deltakelsen i TV 2s første kjendisversjon av «Farmen», som rundes av med finaleprogram førstkommende søndag. Programmet har vært en knallsuksess for TV 2, med opptil 2,5 millioner seere i uka.

47-åringen har tidligere fortalt til Dagbladet at han mottar rundt 300 telefoner hver eneste dag, men at han ellers «merker lite til kjendisgreiene».

- Spesielt her i Odda. Med en gang jeg kommer på andre siden av fjorden, er det en annen sak. Å gå inn på IKEA er liksom ikke helt lurt, har han fortalt.

Realitystjerna har imidlertid aldri lagt skjul på at den voldsomme populariteten har vært, og er god butikk for familiens egen merkevare, deriblant en nettbutikk der realityprofilen selger diverse effekter.

- Det har gått kjempebra. Det er flere tusen innom siden hver dag, og det går en del varer nå. Siden oppstarten i oktober har vi vel omsatt for litt over 200 000, bare på Lothepus-ting, fortalte Lothes samboer, Randi Sørum, til Dagbladet i helga.