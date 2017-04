«Baywatch»-stjerna fengslet for å ha knivstukket kvinne

(Dagbladet): Jeremy Jackson (36) ble på 90-tallet verdensberømt for sin rolle som sønnen til David Hasselhoff (64) i den populære TV-serien «Baywatch».

Etter hvert som Jackson ble eldre, taklet han kjendisstatusen dårligere og dårligere, og allerede som 17-åring ble han avhengig av det livsfarlige dopet metamfetamin.

Siden den gang har det gått sakte nedover.

Mandag melder TMZ at den tidligere barnestjerna må sone 161 dager i fengsel for å ha knivstukket en kvinne sommeren 2015.

Arrestert på hotellrom

Det var i august for to år siden at Jackson knivstakk en kvinne etter en krangel om en bil. Kvinnen hevdet skuespilleren prøvde å stjele bilen til kjæresten hennes, og da hun konfronterte ham skal skuespilleren ha stukket henne i ryggen, armen og beinet.

Etter hendelsen flyktet Jackson fra åstedet, men ble senere arrestert av politiet på sitt hotellrom.

Han ble den gang siktet for overfall med et dødelig våpen, samt dødstrusler, og risikerte opp til syv år i fengsel.

I politiets søkelys

36-åringen ble dømt til 270 dagers fengsel og fem års prøvetid, men han skal ha fått forhandlet seg til 109 dager strafferabatt. Derfor må han altså bare tilbringe 161 dager bak lås og slå, og slapp dermed «billig unna», melder TMZ.

I tillegg må 36-åringen fullføre 52 timer med sinnekontroll, 52 møter med Anonyme Alkoholikere, og holde seg unna narkotika.

Dette er langt fra første gang Jeremy Jackson har vært i politiets søkelys.

Bare fire måneder før knivstikkingen i august, ble han arrestert for å ha knivstukket en mann i Los Angeles. TV-stjernen ble derimot aldri siktet for hendelsen og hevdet det var selvforsvar.

Saken fortsetter under bildet:

Voldelig fortid

Den trøblete stjernen valgte å slutte i «Baywatch» i 1999 på grunn av sitt rusmisbruk.

En periode klarte Jackson å kjempe seg tilbake fra livet i narkorus, og det så ut som om han hadde klart å stable livet sitt på beina igjen.

I januar 2014 ble han derimot skilt fra sin kone, Loni Wilson, som han hadde vært sammen med i over ti år.

Bruddet kom ifølge The Sun etter at Jeremy i august ble beskyldt for å ha tatt kvelertak på kona.

Bare en måned tidligere gikk han til angrep på flere mennesker under en fest hos den norskættede milliardærarvingen Paris Hilton.

Året etter ble Jackson også sparket ut av «Celebrity Big Brother», etter at han seksuelt trakasserte modellen Chloe Goodman (23).

I 2011 deltok skuespilleren i TV-programmet «Celebrity Rehab with Dr. Drew» for å bli kvitt sin avhengighet for steroider.