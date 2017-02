Bill Cosbys forsvarer krevde å få overgrepssak flyttet: - Ikke et sted i landet kan han få rettferdig rettergang

(Dagbladet): 5.juni i år må komiker og TV-personlighet Bill Cosby møte for retten, tiltalt for et overgrep som skal ha skjedd i Cosbys hjem i 2004.

Overgrepsanklagene har haglet mot Cosby de siste årene, og det har fått massiv oppmerksomhet i medier over hele verden.

- Ikke rettferdig rettergang

De fleste av sakene der kvinner hevder å ha blitt misbrukt eller trakassert av Cosby er foreldet, men medieomtalen fikk i alle fall Cosbys forsvarer, Brian McMonagle, til å be dommeren flytte rettssaken fra Montgomery County i Pennsylvania til Philadelphia eller Pittsburgh, skriver nyhetsbyrået AP.

McMonagle argumenterte for at man ved å flytte rettssaken lettere kunne finne objektive jurymedlemmer.

Men heller ikke det vil garantere en rettferdig rettssak, ifølge McMonagle.

- Om du ikke har bodd under en stein, så er budskapet som har blitt lagt fram at Bill Cosby er skyldig og at Bills Cosby er en serievoldtektsmann. Jeg tror ikke det finnes et sted i landet der han kan få en rettferdig rettergang. Ikke her, ikke noe sted. Jeg håper jeg tar feil, sa McMonagle.

«En avledningsmanøver», kalte aktoratet McMonagles krav om å få flyttet rettssaken. Ifølge statsadvokat Kevin Steele kan ikke Cosby forvente å få en jury som ikke har kjennskap til de mange overgrepsanklagene mot ham.

- Han har ikke rett til en jury som er uvitende til faktaene rundt hans sak. Den publisitet som nødvendigvis følger de rike og berømte kan ikke isolere dem fra rettsforfølgelse, lød Steeles argumentasjon.

Forlik

Og dommeren avviste også McMonagles krav om å få rettssaken flyttet, men gikk med på å hente inn en jury fra et annet fylke Pennsylvania.

Dermed må Pennsylvanias høyesterett bestemme hvor i staten jurymedlemmene skal bli valgt fra.

Saken mot Cosby handler om et overgrep som skal ha skjedd i 2004. Cosby anklages for å ha dopet ned Andrea Constand med vin og piller for deretter å ha misbrukt henne seksuelt.

Cosby og Constand kom til forlik i en sivil rettssak i 2006, men saken ble gjenopptatt i fjor da nye bevis kom fram.

Under den sivile saken innrømmet 79-åringen å ha gitt kvinnen noe han beskrev som en allergimedisin før de hadde samleie.

Til sammen har over 50 kvinner stått fram og anklaget Cosby for overgrep som strekker seg tilbake til 1960-tallet.

Ville føre 13 vitner

De fleste av sakene er foreldet, men påtalemyndigheten har gått gjennom alle sakene og ønsket å føre 13 av kvinnene som vitner.

De ønsket å vise det de mener er et mønster. Men fredag bestemte dommer Steven O'Neill at kun én av kvinnene får lov til å vitne under rettssaken som starter i juni.

Hun hevder Cosby dopet henne ned og misbrukte henne under et lunsjmøte i Los Angeles i 1996.

Cosbys forsvarere har flere ganger forsøkt å få saken avvist, men påtalemyndigheten har hele veien hevdet at de har tilstrekkelig grunnlag for å ta ut tiltale.

Skulle han bli dømt, risikerer Cosby opp til ti års fengsel.

Rettssaken skal etter planen starte 5.juni i år.