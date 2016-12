Ble «lurt» ut av skapet av politimann på et toalett. Så ble George Michael et homoikon

(Dagbladet): En hel verden er i sjokk etter at popstjerne og musiker George Michael er gått bort, 53 år gammel.

Tusenvis har tatt til sosiale medier for å hedre den legendariske artisten, og profilerte stemmer fra musikkverden sørger nå over tapet av mannen med gullrøsten.

At Michael, hvis fulle navn var Georgios Kyriacos Panayiotou, har betydd mye for mange når det kommer til musikken, er ingen hemmelighet. Likevel gjorde artisten seg bemerket og kjent for en rekke andre opp- og nedturer.

Sivilkledd politimann

I utgangspunktet ble George Michael kjent verden over da han sammen med skolekompisen Andrew Ridgeley dannet duoen Wham! i 1981. De ble særs populære, spesielt blant ungpikene, og herjet på hitlistene i mange år før de to skilte lag i 1986.

Som den blonde halvdelen i en av 80-tallets største popsensasjoner, var ikke Michael bare populær blant det motsatte kjønn, men også et yndet oppslagsobjekt for pressen.

Han skapte overskrifter verden over i 1998 da han sto fram som homofil etter å nærmest ha blitt presset ut av skapet.

Kort tid før popstjerna valgte å stå fram, skjedde nemlig det som skulle endre livet hans for alltid. På et herretoalett i Will Rogers-parken i Los Angeles, skal Michael ha tåflørtet med en sivilkledd politimann.

«Usømmelig handling»

Deretter så politimannen popstjerna gjøre det som ble omtalt som en «usømmelig handling», noe som førte til at Michael ble pågrepet og avhørt i tre timer før han slapp ut mot kausjon.

De påfølgende timene var mediepresset enormt. For å forhindre ytterligere spekulasjoner om hans seksualitet, lot popstjernen seg intervjue i CNN:

- Jeg har dummet meg ut, og kan ikke gjøre annet enn å unnskylde meg overfor fansen. Jeg kan ikke engang si at det var første gang jeg har gjort noe slikt, men jeg ønsker å si at jeg er ok, sa George Michael til CNNs reporter.

Den engelske tabloidavisa The Sun var en av de mange avisene som hadde George Michael på sin førsteside: «Zip me up before you go, go», var tittel på saken den påfølgende dagen.

Michael har også i ettertid hevdet overfor talkshow-dronninga Oprah Winfrey at det hele var en felle og at det var politimannen selv som la opp til det som skjedde den kvelden.

- Ble ikke enklere

Michael lot seg tilsynelatende ikke knekke, og forsøkte å hanskes med situasjonen ved å være fullstendig åpen og ærlig om sin seksuelle legning.

- Jeg ønsker å si at jeg lever et veldig fint liv akkurat nå. Jeg lever i et homofilt forhold, og kan vel like gjerne si dette offentlig - for jeg har på en måte gjort dette allerede. Har jeg ikke, sa popstjernen, og fortalte videre at han ikke har hatt et forhold til en kvinne på nærmere ti år.

Hendelsen fikk også mye oppmerksomhet i tida etter, spesielt da Michael ga ut låta «Outside», hvor han ironiserer over hendelsen. Dette førte også til at artisten ble saksøkt av den sivile politimannen.

I 2014 fortalte den tidligere Wham!-vokalisten at det å komme ut av skapet slettes ikke gjorde livet hans mindre komplisert.

- Av en eller annen rar grunn, ble ikke mitt homofile liv enklere da jeg kom ut. Det ganske motsatte skjedde, faktisk, sa han til BBC, ifølge People.com.

- Ikke funnet den rette jenta

Artisten, som tre år tidligere hadde gjort det slutt med partneren Kenny Goss etter 13 år, forklarte at tilværelsen var preget av fornektelse av dem rundt ham.

- Det virket som om pressen fant glede i at jeg tidligere hadde et streit publikum, og at de forsøkte å ødelegge det. Og jeg tror mange menn var frustrerte over at kjærestene deres ikke kunne slutte å tenke at George Michael bare ikke hadde funnet den rette jenta ennå. Det er det mange i familien min som også fortsatt tror, fortalte han videre.

George Michael was an entire generation's First Gay and we will never know how many young boys that helped. — Philip Ellis (@Philip_Ellis) 26. desember 2016

På tross av å beskrive valget om å stå fram som komplisert, banet Michael vei for uttallige andre homofile mennesker.

- Ikke alene

For unge som vokste opp på 90-tallet, var superstjerna blant annet med å bidra til å fjernet stigmaet rundt LHBT-miljøet.

«George Michael hjalp en hel generasjon med å forstå at det er OK å være homofil», skriver blant annet Mashable.

I timene etter at dødsfallet ble gjort kjent har mange tatt til sosiale medier for å fortelle hva artisten har betydd for dem. Mange takker ham for å få dem til å innse at de «ikke var alene».

- Han er en av de første homoikonene jeg kan huske. George Michael er en legende, skriver en på Twitter.

- Da jeg var 15 år, fortalte jeg for første gang at jeg er homofil. Jeg sa det til min søster, og hennes respons var faktisk: Da kan i det minste en av oss gifte seg med George Michael, skriver en annen.

Jobbet med dokumentar

Foruten å være en meget populær artist, har Michael nemlig blitt omtalt om et av verdens største homoikon i en årrekke. Ved flere anledninger har han også havnet på lista over de største og mest ettertraktede ikonene for homoseksuelle.

George Michael har solgt over 100 millioner album i sin karriere.

I løpet av «Wham!»-tiden sammen med Andrew Ridgeley fikk han blant annet braksuksess med julelåten «Last Christmas».

Den siste tiden av sitt liv jobbet han med dokumentarfilmen «Freedom», der han lovte å fortelle alt om tiden på 90-tallet. Filmen skulle etter planen ha premiere i mars til neste år.