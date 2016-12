Ble stjerne over natta som Steve Stifler i «American Pie»-filmene. Dette gjør han i dag

(Dagbladet): Skuespiller Seann William Scott (40) er best kjent for å spille den svært markante rollefiguren Steve Stifler i de kjente «American Pie»-filmene.

I likhet med de andre skuespillerne, ble også han berømt over natta da den første av totalt sju filmer ble lansert i 1999.

Filmene ga seerne en rekke minneverdige øyeblikk, blant annet frasen «Stifler's mom», som mange sannsynligvis husker godt den dag i dag.

Etter «American Pie»-suksessen har Scott vært å se i filmer som «Role Models» og «Dude, Where's My Car?», men de siste åra har det vært relativt stille fra den energiske og morsomme skuespilleren.

Personlig drama

I 2011 ble Scott innlagt på en klinikk for å få behandling for «personlige problemer». Det bekreftet skuespillerens talsperson overfor People.

- Seann William Scott får frivillig forebyggende behandling for å løse helsemessige og personlige problemer. Han setter pris på støtten fra fansen i denne perioden, sto det i en pressemelding.

40-åringen avslørte aldri hva som var årsaken til innleggelsen, og det er usikkert om dette kan ha noe å gjøre med at stjerna forsvant fra rampelyset.

Ett år etter virket det imidlertid som ting gikk bedre for ham, for i mars 2012 bekreftet han at han var forlovet med modell Lindsay Frimont (35).

Ti måneder etter tok forholdet for øvrig slutt.

Han har tidligere også vært sammen med Hollywood-stjernene Jaime King (37) og January Jones (38).

Jobber fremdeles som skuespiller

Seann William Scott har aldri vært en av stjernene som dukker opp på eksklusive rød løper-arrangementer, og selv om det er mange som kanskje lurer på hvor skuespilleren er blitt av, vil ikke det si at han har lagt karrieren på hylla.

Ifølge IMDb spiller nemlig Seann i en film som kommer i 2017, «Goon: Last of the Enforcers», etterfølgeren til filmen «Goon» som kom ut i 2011.

I høst ble det også annonsert at Scott har fått hovedrollen i en ny komiserie med tittelen «The Baby».

Der skal han spille eneste mann i en kriminell familie. Selv om han er tøff i jobben sin, mottar han press fra moren og sine syv eldre søstre hjemme.

Serien blir skrevet av komiker og skuespiller Amy Poehler, og skal etter planen bli sendt på NBC, meldte Deadine tidligere i år.

Det blir altså spennende å se om vi får se mer til Seann William Scott når 2017 straks melder sin ankomst.