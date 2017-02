Bloggeren måtte fjerne livmoren etter fødsel: - Jeg kjemper for livet mitt

(Dagbladet): I fjor sommer fikk den svenske tv-profilen og bloggeren Elsa Billgren (31) sitt første barn med musikerektemannen Pontus de Wolfe (34).

Lykken over familieforøkelsen er imidlertid blitt fulgt av en svært mørk og tung periode for Billgren, ifølge Expressen.

Da ettbarnsmora fylte 31 år onsdag 1. februar, delte hun et sterkt innlegg på bloggen sin. Der forteller hun at hun har gjennomgått en hysterektomi, eller fjerning av livmoren.

«I går var jeg 30 år, og det føles som et helt annet kapittel i livet mitt. I dag er jeg 31 år gammel og våknet opp uten livmor, men med min sønn ved min side. Helt nye livsbnetingelser, mye kjemping og frykt gjenstår, men nå er jeg i hvert fall forbi et stor kneik av dette» skriver hun i innlegget.

- Kjemper for livet mitt

Til den personlige teksten har hun publisert et bilde av at hun ligger i en sykehusseng mens hun ammer sønnen, Lynn Bo Hansel (7 mnd.).

I innlegget nevner Billgren også hvor fort man kan oppleve å miste kontrollen, men at hun velger å legge vekt på det hun fremdeles har i livet sitt. Imidlertid kommer hun ikke inn på årsaken til at hun måtte fjerne livmoren.

To dager tidligere, mandag 30. januar, publiserte «Äntligen hemma»-programlederen et annet, personlig blogginnlegg.

Der skriver 31-åringen at hun lengter etter våren, og at denne vinteren har vært både den beste og den verste i livet hennes hittil:

«Den beste fordi jeg har fått en unge som jeg elsker men enn jeg trodde var mulig. Det er jo sånt folk sier når de får barn, men jeg har ikke forstått omfanget av det får jeg selv lå der med et annet menneske i armene mine. Den verste fordi jeg kjemper for livet mitt».

Heller ikke her skriver Billgren i klartekst hva som er galt med helsa si. Expressen har vært i kontakt med henne om saken, men hun henviser kun tilbake til bloggen sin.

Kreftrisiko og fastvokst morkake

Elsa Billgren er ikke den første profilerte kvinnen som er åpen om medisinsk nødvendige inngrep i underlivet.

I 2015 skapte Hollywood-stjerna Angelina Jolie (41) overskrifter verden over, da hun i en New York Times-kronikk fortalte at hun hadde fjernet eggstokkene sine.

Inngrepet fant sted under to år etter at Jolie skrev i New York Times at hun hadde fjernet begge brystene, for å unngå utvikling av brystkreft.

For noen år siden fant Jolies leger genet BRCA1 i kroppen hennes, et gen som dramatisk øker sjansen for å utvikle bryst- og eggstokkreft.

Samme år fortalte Kim Kardashian West (36) i et intervju med C Magazine at hun kanskje ble nødt til å fjerne livmoren. Da hun var gravid med dattera North West (3) fikk hun komplikasjonen placenta accreta, eller fastvokst morkake.

Legene fryktet at det sammen ville oppstå under svangerskapet hennes med sønnen Saint West (1), fortalte realitystjerna i intervjuet:

- De tror jeg vil få placenta accreta igjen, så hvis morkaka fester seg litt dypere inn forrige gang, er de forberedt på å fjerne livmoren, noe jeg synes er litt skummelt, sa den vordende tobarnsmora til C Magazine den gang.

Etter at sønnen Saint West ble født før jul i 2015, har ikke Kardashian West uttalt seg om hvorvidt en operasjon ble nødvendig eller ikke.

Hysterektomi Det at man blir nødt til å fjerne livmoren, kan ha flere ulike årsaker.





Inngrepet kan bli gjennomført fordi man har godartede, men plagsomme muskelknuter i livmor.





Ved omfattende blødningsforstyrrelser kan man også bli anbefalt å fjerne livmoren.





En hysterektomi kan bli gjennomført hvis man har godartede eller ondartede svulster i livmoren. Noen ganger vet man ikke om det er snakk om kreftsvulster før under eller etter operasjonen.



Kilde: Pasienthåndboka