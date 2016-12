Brad Pitt kritiserer Angelina Jolie for å dele sensitiv informasjon om barna

(Dagbladet): Tidlig i høst kom sjokknyheten om at kjendisparet Brad Pitt (53) og Angelina Jolie (41) skulle skilles.

For de fleste kom dette helt ut av det blå, og selv om det er blitt spekulert i øst og vest om hva som var årsaken til bruddet, har ingen av dem bekreftet noe som helst.

Flere opplysninger de siste månedene får det imidlertid til å virke som at skilsmisseprosessen ikke har gått knirkefritt - spesielt når det gjelder hvem av dem som skal beholde omsorgen for deres seks barn.

Verner om barna

For kun få uker siden ble det kjent at Brad Pitt søkte om å få unnta samtlige dokumenter fra offentligheten hva gjelder behandling av skilsmissen og omsorgsretten.

Skuespilleren opplyste at det er barnas rett til privatliv, spesielt siden samtlige er mindreårige, som er årsaken.

Dommeren i saken, Richard Burdge Jr, besluttet imidlertid å avslå saken.

Utlevert sensitiv informasjon

Nå melder nettstedet NBC News at Pitt og hans advokater ikke gir seg. De skriver videre at Pitt mener at Jolie og hennes advokater har delt for mye sensitiv informasjon om barna.

«Jolie virker å være fast bestemt på å ignorere avtaler knyttet til barnas eget beste», skal det stå i rettsdokumentene det amerikanske nyhetsnettstedet har fått tilgang til.

Pitts advokater mener at Jolie har eksponert barna ved å utlevere navnene til terapeuter og andre helsearbeidere de har vært i kontakt med.

De skal nå ha utarbeidet et nytt forslag til ønsket om å hemmeligholde dokumentene. Jolies advokater har også fått muligheten til å svare før dommeren tar en beslutning.

Jolies representanter har foreløpig ikke kommentert saken.

Gikk hver til sitt

Pitt og Jolie, kalt «Brangelina», møtte hverandre i 2005 under filminnspillingen av «Mr. & Mrs. Smith», og forlovet seg i 2012.

To år seinere ga de hverandre sitt ja i en svært privat bryllup, som fant sted i et lite kapell i vinslottet Chateau Miraval i Sør-Frankrike.

De to filmstjernene har i dag seks barn sammen: Maddox (15), Pax (13), Zahara (11) og Shiloh (10), samt tvillingene Knox og Vivienne på åtte år.

Da skilsmissen ble gjort kjent skal seksbarnsmoren ikke ha bedt Pitt om økonomisk støtte, og oppga standardfrasen «uforenelige forskjeller» som grunn i skilsmissepapirene.