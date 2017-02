Britney Spears' søster så dattera krasje

Søndag formiddag ble niesen til Britney Spears brakt til sykehuset etter en stygg ulykke med en ATV. Det meldte nettstedet TMZ.com.

Åtte år gamle Maddie Aldridge, datteren til Jamie Lynn Spears, havnet under vannet i flere minutter da hun falt ut fra en ATV. Åtteåringen var bevisstløs da hjelpemannskapet kom til stedet.

I går skrev nettstedet at Jamie Lynn Spears ikke var til stede under ulykken, men nå viser det seg at hun og stefaren Jamie Watson var bare 100 meter unna da Maddie krasjet med ATV-en, som skal ha vært en bursdagsgave på Maddies sjuårsdag.

Ifølge politiet skal ulykken ha skjedd før klokken 15.00 søndag, på familiens egen eiendom.

Britney ber om støtte

Den åtte år gamle jenta satt i ATV-en cirka 100 meter unna moren Jamie og stefaren Jamie Watson da de så Maddie miste kontroll over kjøretøyet og havne i dammen , skriver People.com.

- I løpet av noen sekunder løp moren, stefaren og andre familiemedlemmer bort til dammen for å redde Maddie, men åtteåringen var fastspent til ATV-en. To minutter senere kom ambulansepersonellet til stedet for å redde Maddie ut av kjøretøyet, forteller politiet.

Britney Spears er selv rystet over den tragiske ulykken, og håper at folk ber for niesen.

‪Need all the wishes and prayers for my niece 💜‬ Et bilde publisert av Britney Spears (@britneyspears) mandag 06. Feb.. 2017 PST

Åtteåringens tilstand er nå stabil, men kritisk, melder People.com.

Faren til Maddie, Jamie Spears, ber nå alle om å be for datteren deres, melder Entertainment Tonight.

Ung mor

Jamie Lynn ble gravid allerede som 16-åring i 2007, noe hun åpnet seg om i TLC-dokumentaren «When the Lights Go Out» i fjor.

Saken fortsetter under bildet.

- Jeg ser tilbake på det nå og tenker: Jeg var jo bare et barn.

Britneys lillesøster prøvde imidlertid fort å snu fokuset hun fikk i media mot karrieren, og satset på countrymusikk. For tre år siden ga hun ut EP-en «The Journey», og i slutten av januar tvitret hun om sin nye låt Sleepover.

I fjor ble hun intervjuet av magasinet People om dattera Maddie, og til tross for at karrieren står høyt på prioriteringslista hennes, kommer Maddie alltid først.

- Jeg føler Maddie ble oppdratt i et hjem med så mye ærlighet og kjærlighet. Hun er en veldig glad liten jente, og det er ikke noe mer en foreldre kan ønske seg av barnet sitt, sa Spears til magasinet.