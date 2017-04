Brudd for Janet Jackson og ektemannen kun tre måneder etter fødselen

(Dagbladet): I starten av januar ble popstjerna Janet Jackson (50) og ektemannen Wissam Al Mana (41) foreldre for første gang.

Nå, kun tre måneder etter fødselen, har ekteparet gått hver til sitt. Det bekrefter en talsperson for Jackson, ifølge .

Paret har imidlertid ikke bestemt seg om hvorvidt det skal tas ut skilsmisse på nåværende tidspunkt.

Janet og Wissam møtte hverandre for første gang i 2009, og giftet seg tre år etter i all hemmelighet. Først året etter bekreftet de selv bryllupet.

Utsatte turnéen

I forkant av fødselen, som ble omtalt verden over, svirret babyryktene lenge rundt den 50 år gamle popstjerna.

6. april i fjor erklærte artisten for sine sine over tre millioner Twitter-følgere at hun kom til å utsette sin pågående verdensturné.

Dette fordi hun og ektemannen planla å stifte familie.

- Nå som vi er i gang med andre del av turneen har det plutselig blitt en forandring. Jeg synes det er viktig at dere er de første som får vite at mannen min og jeg er i gang med å planlegge familien vår, sa Jackson den gang.

Slo gjennom tidlig

Janet Jackson er lillesøsteren til den avdøde popstjernen Michael Jackson.

I likhet med sin bror ble hun stjerne i ung alder. Som tiåring fikk hun sitt gjennombrudd i TV-serien «The Jacksons» sammen med flere av sine søsken.

Janet har tidligere vært gift to ganger, først med James DeBarge 1984 til 1985 og senere med René Elizondo, Jr. fra 1991 til 2000.