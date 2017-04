Chrissy Teigen overrasket fremmed jente med 50 000 kroner

(Dagbladet): De siste åra har den norskættede modellen Chrissy Teigen (31) bemerket seg for sine vittige - og ofte brutalt ærlige - kommentarer i sosiale medier.

Nå beviser 31-åringen at hun også har en svært gavmild side.

En ung kvinne fra North Carolina, ved navn Mercedes Edney, fikk seg nemlig en stor overraskelse denne helgen, skriver NBC.

Punget ut

Forrige måned åpnet den amerikanske kvinnen en tjeneste der hun spurte om hjelp til å tjene inn 6000 dollar for å betale skolegangen for å bli hudpleier. På én måned hadde hun fått inn kun 300 dollar.

Fredag tikket det imidlertid inn en svært generøs sum, på hele 5606 dollar, altså omkring 50 000 norske kroner, og det var ikke fra hvem som helst. Overføringen var nemlig gjort av selveste Chrissy Teigen.

«Jeg ser at dette har vært lidenskapen din så lenge. Jeg er i ekstase over å se at du lever ut drømmen din», skrev Teigen som melding til donasjonen, ifølge nettstedet.

- Trodde det var en feil

Lørdag delte Edney et bilde på Instagram av en kvittering som viste at hun endelig hadde betalt for studiene.

«(...) Jeg så plutselig på mobilen at det tikket inn 5606 dollar, og jeg trodde at det var en feil. Chrissy Teigen donerte hele beløpet for å betale for skolen. Jeg har grått hele natta og på vei til kontoret for å betale for skolen. Jeg har ikke vært så lykkelig på lenge. Tusen takk, Chrissy, og takk til alle andre som støttet meg og delte linken. Det betyr mer enn dere aner», skrev hun.

Også på Twitter delte den kommende hudpleierstudenten sin takknemlighet til Teigen, der hun fikk et hyggelig svar fra modellen.

«Jeg er glad for at du får muligheten til å leve ut drømmen din», svarte Teigen.

Ga bort kjolen sin

Dette er altså ikke første gang Teigen, som er gift med artist John Legend (38), slår på stortromma for å glede andre.

Da hun like før jul stilte i en rød fløyelskjole i programmet «Lip Sync Battle», fikk hun mye oppmerksomhet i sosiale medier.

@CruzanChoklate I'm really excited for you to live out your passion ❤❤❤ — christine teigen (@chrissyteigen) 8. april 2017

Da en fan, Rebecca Howe, spurte modellen pent om hun kunne få kjolen etter at Teigen var «ferdig» med den, svarte 31-åringen høflig tilbake:

«Jeg er ferdig. Send meg adressen din!»

Ikke redd for å si ifra

Chrissy Teigen har tidligere også bevist at hun er en dame med bein i nesa, og har slått hardt tilbake dersom noen har kritisert henne.

I fjor høst svarte hun tilbake da en Twitter-bruker reagerte på måten hun holdt dattera Luna (11 mnd.).

«Det er ikke slik man bærer et lite barn», sto det i meldingen som ble delt sammen med et sammensatt bilde av Teigen og dattera på shoppingtur.

«Ikke? For det er faen slik jeg holder henne», tvitret 31-åringen tilbake og fortsatte:

«Fortell meg hvordan du ville holdt babyen din når du er på vei til å legge henne i barnevogna, og det er 20 blitzende kameraer rundt deg. Bildene er bokstavelig talt knipset i de sekundene. Jeg misliker folk som dømmer mødre, og det er jeg stolt av», skrev hun.