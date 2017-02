Chrissy Teigens nye babyplan er ulovlig i Norge

(Dagbladet): I april 2016 ønsket artisten John Legend (38) og modellkona Chrissy Teigen (31) sitt første barn velkommen til verden. Paret fikk en datter som de ga navnet Luna Simone Stephens (10 mnd).

Da paret møtte opp sammen på den røde løperen under årets Screen Actors Guild Awards i Los Angeles, fortalte Teigen at hun og Legend planlegger å få et barn til.

Et bilde publisert av chrissy teigen (@chrissyteigen) onsdag 04. Jan.. 2017 PST

Og Teigen er ikke i tvil om hvilket kjønn hennes neste barn skal ha.

- Herregud, en gutt er neste ut, det kan jeg forsikre deg om, fortalte hun til ET Online.

Valgte jente

Teigen skal planlegge å bestemme kjønnet på sitt neste barn, slik hun gjorde med lille Luna.

I februar 2016 røpet Teigen at hun valgte kjønnet på den søte jenta på forhånd i forbindelse med at hun fikk assistert befruktning.

- Det var jeg som tok valget. Ikke bare skal jeg bli mor til en jente, men jeg valgte jenta ut selv, fra hennes lille embryo. Da jeg valgte henne, sa jeg: «La oss sette den jenta inn i meg», fortalte hun til People.com den gang.

Slet med å bli gravid

Teigen og Legend har flere ganger vært åpne om at de har slitt med å få barn, etter at de giftet seg i 2013.

- For å være ærlig, John og jeg har problemer, innrømmet Teigen som fortalte at hun i lengre tid hadde gått til fertilitetsleger.

- Vi ville hatt barn for fem, seks år siden hvis det hadde vært mulig, men det har virkelig vært en prosess!

Ikke lovlig i Norge

Teigen har møtt kraftig kritikk etter sine uttalelser i media. Ikke for sin åpenhet rundt vanskelighetene med å få barn, men for å velge barnets kjønn på forhånd.

Flere Twitterbrukere har beskyldt henne for å tukle for mye med skaperverket, ifølge Entertainment Tonight.

I USA er det lov å kunne velge kjønn på barnet under befruktning av egget, eller embryoet som det kalles, men slik er det ikke her i landet.

Det sier fertilitetsgynekolog ved IVF klinikken Oslo, Nan Oldereid (57), til Dagbladet.

- Det er ikke lov i Norge å velge kjønn på barnet gjennom assistert befruktning av et embryo med mindre det er en alvorlig sykdom inne i bildet. Kun i disse tilfellene kan man velge kjønn på et fremtidig barn i Norge. Og da for å unngå at barnet ikke arver en alvorlig sykdom knyttet til barnets kjønn. Det kalles kjønnsbundet arv.

Ifølge Oldereid er det sjeldent at hun har opplevd denne problemstillingen.

- Jeg kan heller ikke si at det er en vanlig problemstilling vi møter på her hos oss. De fleste kommer til oss fordi de sterkt ønsker seg et barn, og ikke et barn med et bestemt kjønn, sier hun.

- Stor debatt om metodene

Direktør for Biotekonologirådet her til lands, Ole Johan Borge (47), sier til Dagbladet at loven om assistert befruktning har vært gjenstand for stor debatt.

- Loven ble vedtatt første gang i 1994 og har vært endret flere ganger. Hva som er tillatt og ikke i loven, er det Stortinget som bestemmer. Assistert befruktning er et av de områdene det er stor politisk uenighet om og enhver endring er normalt gjenstand for omfattende diskusjon.

Til våren skal regjeringen legge frem et nytt forslag til regulering av assistert befruktning. Det har ført til stor debatt om flere av metodene, ifølge Borge.

På spørsmål om hvorfor vi ikke kan velge kjønn under befruktningen i Norge svarer han følgende:

- Grunnen til dette er fordi vi lever i et likestilt samfunn hvor vi mener at alle er like mye verdt, og at en ikke skal kunne diskriminere på bakgrunn av kjønn.

- Dette fremgår også i loven som sier at bioteknologi skal utnyttes til beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle.

Begge kjønn har lik verdi

Overlege ved fertilitetsseksjonen på St. Olav Universitetssykehus i Trondheim, Øyvind Nytun (46), forteller til Dagbladet at ønsket om å bestemme barnets kjønn er en viktig og spennende problemstilling å diskutere.

- Man trenger ikke nødvendigvis å gjøre assistert befruktning for å finne ut av kjønn på barnet. Det kan man også gjøre gjennom ulike undersøkelser som ultralyd, blodprøver hvor man finner foster-DNA i mors blod og morkakeprøve. Kjønn kan man ofte se på ultralyd fra uke 12, blodprøver kan avsløre kjønnet tidligere. Fosterdiagnostikk som dette er kan kun gjøres etter de strenge bestemmelsene som er i Bioteknologiloven.

- Først etter uke 12 kan man opplyse om kjønn i Norge. Det gjøres imidlertid kun om barnet står i fare for å arve en genetisk farlig sykdom. Genetisk undersøkelse på befruktede egg (PGD) er tillatt i Norge kun i spesielle tilfeller, og det finnes noen sjeldne kjønnsbundne sykdommer hvor paret kan få tillatelse til kjønnsseleksjon.

Nytun hevder at denne diskusjonen er mer moralsk etisk enn medisinsk.

- Det er politikere og samfunnsdebattanter som først og fremst tar disse debattene, men man kan jo også gå inn i debatten med det medisinske. For vi mener jo at begge kjønn har lik verdi, og det er noe vi vil signalisere. Omsorgen for barnet er jo viktigere enn selve kjønnet. Jeg er veldig skeptisk til å gjøre dette på en sosial begrunnelse.

Større risiko

De fleste kommer til Nytuns avdeling på sykehuset med et sterkt ønske om barn og ikke nødvendigvis kjønnet. Det hender noen spør, men det er mest av nysgjerrighet, sier Øyvind Nytun.

Men sjansen for en mislykket assistert befruktning er også betydelig større om det blir gjennomført via en såkalt PGD-behandling, som Chrissy Teigen brukte før sin første graviditet, og sannsynligvis vil bruke igjen.

- Når du gjennomfører en PGD-behandling får man ut et begrenset antall egg. Si at du får ut ti egg og at åtte av disse blir befruktet. Vanligvis vil det være et visst antall som ikke kan brukes, og tilslutt er du kanskje nede i fire egg.

- Disse skal så stikkes med nål for å sjekke kjønn. Halvparten vil falle bort på grunn av «feil» kjønn, noen egg kan skades, og kanskje sitter man igjen med bare et egg. Med dette egget er sjansen kanskje 30-40% for å lykkes. Hadde man brukt alle disse fire eggene hadde sjansen vært betydelig høyere for å lykkes, kanskje også til flere barn.

Slo tilbake mot kritikken

Teigen selv slo tilbake mot kritikken i februar i fjor etter at flere fans raste mot supermodellens avsløring.

«Jeg valgte også en embryo som liker bacon, magi og 37-38 i skostørrelse så hun alltid kan finne sin skostørrelse», skrev hun på Twitter.

I also picked the embryo with a taste for bacon, a knack for magic and size 7 feet so she can always find shoes — christine teigen (@chrissyteigen) 24. februar 2016

«Hva er forskjellene? Jeg har allerede laget embryos med en doktor. Det er etterpå magien skjer. Dette er så interessant. Jeg fortalte det fordi jeg er åpen. Jeg er rundt så mange åpne mennesker, og glemmer at det er kontroversielt. Uansett, jeg er ikke sint på noens meninger, men jeg kritiserer heller ikke andre for å få dem til å føle seg dårlig heller», skrev hun og fortsatte:

«Så mange skrivefeil, unnskyld. Jeg er litt uopplagt. Det er sikkert på grunn av denne vitenskaps-babyen inni meg», avsluttet hun ifølge Entertainment Tonight den gang.

BEFRUKTNINGEN AV ET EMBRYO Befruktning foregår via in vitro fertilisering - også kalt IVF eller "prøverørsbehandling" 1. Når man har tatt kontakt med en fertilitetsklinikk blir man først kalt inn til en samtale. Der går man gjennom sykdomsforløpet til bade kvinnen og mannen for å vite om de begge er friske eller har hatt noen sykdommer som vi kanskje må vite mer om. Vi må også forsikre oss så godt vi kan om parets omsorgsevne. Dette for å sjekke at vi følger bioteknologiloven. Så informerer vi om anbefalt behandlingsmetode, og gjør oftest en undersøkelse. 2. Om alt blir godkjent setter vi pasienten på en hormonbehandling. Dette gjør vi for å modne frem flere egg. 3. Etter endt hormonbehandling henter vi ut egg. Deretter legger vi det i en skål full av sædceller som skal befrukte egget. 4. Det befruktede egget dyrkes så videre i laboratoriet i noen få dager. 5. Når man har dyrket egget i tre til fem dager kan man suge ut noen celler fra egget hvor man sjekker kromosomene som viser om det er et gutte- eller jente embryo. Dette er ikke tillatt i Norge med mindre det er stor risiko for alvorlig sykdom hos det fremtidige barnet og paret har fått godkjent denne undersøkelsen av en offentlig nemnd (PGD-nemnda) 6. Etter at egget er dyrket i noen dager setter man inn det befruktede egget i livmoren. Etter det er det ca. 1 av 3-4 som lykkes med å bli gravide. Kilde: Nan Oldereid, fertilitetsgynekolog ved IVF klinikken Oslo.