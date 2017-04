Den svenske Hollywood-fruen trodde katten døde i brannen. Men så hørte hun noe mjaue

(Dagbladet): Tidligere denne uka ble det kjent at tv-stjerna Gunilla Persson (58), kjent fra «Svenske Hollywoodfruer» på TV 3, har opplevd et av sine aller største mareritt.

Huset hennes i det fasjonable Pacific Palisades-området i Los Angeles brant ned til grunnen, som følge av en brann som startet i naboenes hus.

- Det høres ut som Tusse!

Lenge trodde den svenske hollywoodfruen Gunilla Persson og hennes datter Erika (14) at katten «Tusse» hadde omkommet, men sent langfredag fikk de seg en veldig hyggelig overraskelse.

Egentlig hadde de ikke tenkt å dra tilbake til huset, det tenkte de at ville bli for tøft. Men Erika behøvde en bok til skolearbeidet.

När det är hantverkare I huset som springer ut och in inklusive att kolla värmen i mitt sovrum så får Tusse och Lulle sitta på min lilla toalett. Men den är också vacker med utsikt över trädgården. Et innlegg delt av Gunilla Persson (@thegunilla) tirsdag 11. April. 2017 PDT

Det var mørkt da de kom fram til huset, og selvfølgelig ingen elektrisitet, men en vakt skrudde på lommelykta og fulgte Gunilla inn i huset.

Da hun åpnet døra til underetasjen lå fortsatt søppelsekken med en av de døde kattene der, men samtidig hørte hun noe mjaue.

- Min første tanke var det var naboens katt, Bernie, som bodde i huset som brant ned. Men så kjente jeg igjen lyden. Jeg tenkte «Herregud, det høres ut som Tusse».

Vakten gikk lenger inn i huset, og returnerte med den lille oransjefargede katten.

- Jeg trodde kapt at det var sant. Både jeg og Erika ble så glade at vi hylte, sier hun til Aftonbladet.

I sinne

Persson og dattera Erika (14) kom seg fra flammene med livet i behold, men de siste dagene har vært tunge for familien. I et intervju med svenske Aftonbladet lørdag, snakket den svenske tv-profilen ut om hvor vanskelig de siste dagene har vært.

- Jeg er forbannet over at det her i det hele tatt måtte skje, sa hun.

Sinnet retter hun mot håndverkerne som renoverte naboenes bolig. Ifølge brannvesenet startet brannen i noen dunker og filler som hadde blitt stående ute i forbindelse med oppusningen.

- Dette skulle ikke ha skjedd. Hvis jeg ikke hadde våknet og slått alarm kunne vi kanskje strøket med, fortalte hun om den dramatiske kvelden hvor moren hennes Iris (90) ble sendt til sykehus med skader. Totalt ble fem mennesker skadd i brannen, hvor tilstanden til to av dem var kritisk.

Det var tidlig torsdag morgen, amerikansk tid, at amerikanske NBC omtalte brannen. Klokka 02:14 samme natt rykket brannmannskaper ut til stedet. Totalt 88 mennesker måtte til for å slukke flammene

- Om jeg hadde forsøkt å ta meg inn gjennom flammene, kunne jeg ha dødd. Min datter ville gå inn og lete etter kattene, men jeg sa nei. Man kan ikke gå inn i en brann, fortalte Persson til den amerikanske kanalen.

- Vi bryr oss ikke om eiendelene våre, vi bekymrer oss for mamma, sa den svenske hollywoodfrua til kanalen.