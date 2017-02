Derfor går tusenvis av kvinner med «pussyhat»

(Dagbladet): Politikere og demonstranter har på hver sin side av spekteret flere ganger funnet stor makt i symboler og felles symbolikk som forener flere om samme sak.

Det samme har motstandere av USAs 45. president Donald Trump. Dagen etter innsettelsen hans demonstrerte tusenvis av kvinner rundt om i hele USA, hovedsakelig mot hans uttalelser om kvinner og andre kontroversielle uttalelser han har kommet med de siste åra.

Nærmest felles for demonstrantene var at flerfoldige tusen av dem hadde på seg såkalte «pussy hats», en trend som ble skapt ene og alene på grunn av demonstrasjonen etter innsettelsen. De to tøybitene bakerst på hodeplagget skal forestille katteører.

Tusenvis har strikket

Konseptet var enkelt: luene skulle vise samhold og samtidig avsky mot statslederen. Kunne man ikke delta under markeringa i Washington D.C., kunne man bruke luene rundt om ellers i verden for å vise solidaritet med saken.

Luene er hjemmestrikkede, og oppskriften ble delt av en organisasjon som kaller seg for Pussyhat Project.

Ordet spiller på to engelske ord. «Pussy» betyr både katt og er slang for det kvinnelige kjønnsorganet, et ord Donald Trump har fått kritikk for å bruke.

Business Insider anslår at strikkeoppskriften har blitt lastet ned over 100 000 ganger, som vil si at tusenvis av kvinner rundt om i USA - og verden - har strikket sin egen «pussy hat».

Med strikketøyet for hånden kan man velge å strikke i hvilken farge man selv vil, men under demonstrasjonen i den amerikanske hovedstaden var det klart at rosa var en favoritt blant de oppmøtte.

- Det handler om at kvinner nekter å bli fryst ut av den politiske diskursen, sier Krista Suh, en av dem som startet opp Pussyhat Project, til Business Insider.

Stor kjendisstøtte

Selv om marsjen nå er over, har ikke konseptet med «pussyhats» forsvunnet ennå. Utgaver av lua, eller bare rosa luer, var å se utenfor Stortinget tirsdag kveld da hundrevis hadde møtt opp for å demonstrere mot Trumps innreiseforbud.

Et bilde publisert av Lena Dunham (@lenadunham) lørdag 21. Jan.. 2017 PST

Flere kjendiser har også gått i bresjen for trenden. Under demonstrasjonen i Washington hadde artisten Madonna på seg en slik lue, strikket i svart, da hun holdt sin slagkraftige tale.

«Girls»-stjerna Lena Dunham har også vært blant dem som har vist seg i det nå velkjente plagget. Andre kjente stjerner som har brukt lua er Patti Smith, Amy Schumer og Rosanne Cash.

Sist i rekka av kvinnelige kjendiser som fronter saken er Paris Hilton, som i London og Los Angeles brukte sin egen utgave av lua, skriver Daily Mail.

Moteekspert: - Et motsvar

Fenomenet har ikke gått motepressen ubemerket hen. Moteekspert og Vixen-redaktør Ida Elise Eide Einarsdottir forteller til Dagbladet at den nye trenden på mange måter er et motsvar.

- Den er på mange måter et motsvar til capsen som Trump og hans tilhengere har blitt kjent for, for ikke å nevne den opplagte linken til Trumps «grab’em by the pussy»-kommentar, forteller hun og fortsetter:

- Flere har også satt pussyhatten i sammenheng med den sterke «gjør det selv»-tradisjonen, som et virkemiddel for å få gjennomslag for politiske budskap, mener hun.

Einarsdottir tror demonstrantene benytter seg av fargen rosa fordi det symboliserer femininitet. At rosa er en trendfarge for øyeblikket er nok ikke i sammenheng med luetrenden.

- Samtidig er det også en farge som vekker oppsikt, forklarer hun.

I dag gjelder det ifølge moteeksperten mer enn noensinne å engasjere, og ikke bare i gatene. Sosiale medier har blitt et viktig virkemiddel.

- Nettopp det klarer pussyhatten, fordi den både vekker oppsikt med sin sterke farge og navn - ja, hele konseptet - men også fordi den raskt fikk en trending hashtag i sosiale medier, sier hun og fortsetter:

- Når det er sagt er det flere som har stilt seg kritiske til pussyhatten, blant annet på grunn av profittmotivet og det kommersielle aspektet. Så langt har protesten vært svært effektivt, for ikke å nevne både viktig og riktig, så gjenstår det å se hvilken verdi pussyhatten får på sikt - forhåpentlig kan den bli mer enn bare en trend som til slutt finner plassen sin innerst, bakerst i klesskapet, avslutter Einarsdottir.