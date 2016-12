Derfor går vesle prins George alltid i shorts

(Dagbladet): Denne jula har kongefamilier i kristne land benyttet anledningen til å besøke kirker. I Norge dukket kong Harald og kronprinsparet opp til gudstjeneste i Holmenkollen kapell, mens deres britiske slektninger den 25. desember besøkte St. Marks-kirka i Englefield.

Det var hertuginne Kate (34), prins William (34) og deres to barn, prinsesse Charlotte (1) og prins George (3), som tok turen til den kjente kirka.

Den yndige yngsteprinsen George har helt siden fødselen fått oppmerksomhet for å være sjarmerende, og han stjeler ofte oppmerksomheten til pressen og fotografer når han er ute og går med foreldrene.

Under julegudstjenesten var ikke situasjonen noe annerledes, men enkelte har hengt seg opp i en spesiell detalj ved den unge arvingen.

Gammel tradisjon

Selv om gudstjenesten ble arrangert midt i desember, hadde smårollingen på seg shorts - eller kortbukser.

Fotografert suttende på en sukkertøystang hadde prinsen på seg høye strømper, kåpe og kortbukse. TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland forklarer overfor Dagbladet at dette er en gammel skikk, og at det ikke er helt uten grunn.

- Det er en gammel britisk skikk at de yngste guttene går i kortbukser og knestrømper. Blant annet ser man det på de tradisjonelle skoleuniformene. Jeg husker at dette var noe av det jeg reagerte på og selv opplevde som litt eksotisk da jeg som tenåring på 1960-tallet var i Storbritannia for første gang - midt i skoleåret, forteller han.

Totland hadde da vunnet en stilkonkurranse, og premien var et besøk til Durham på en kostskole for gutter. Der var kortbukse kutyme, selv midt i mars.

Det er derimot ikke bare i Storbritannia at skikken er slik. På 50-tallet var det vanlig at de aller yngste gikk med det kalde plagget.

- I den britiske kongefamilien holder man på tradisjonene. Prins Charles måtte gå i kortbukser da han var liten, hans sønner William og Harry likeså . Og nå er det altså lille Georges tur, forteller kongehuseksperten.

Klassebevisst

En skreddersydd frakk over er gjerne også en del av antrekket. Totland sier at han ikke håper prinsen som sin oldemor, dronning Elizabeth II (90), pådrar seg en forkjølelse som følge av klesvalget.

Overfor motemagasinet Harpers Bazaar har etiketteekspert William Hanson også snakket om den tre år gamle prinsens buksevalg. Han mener derimot at det ligger mer i det enn bare gamle tradisjoner.

- Selv om tidene forandrer seg, blir bukser på yngre gutter ansett som noe fra middelklassen. Ingen kongelig med selvrespekt ønsker å bli ansett som noen fra middelklassen. Selv ikke hertuginnen av Cambridge, sier han til magasinet.

Prins William og prins Harry ble også ofte sett med kortbukser da de var små.