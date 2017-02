Derfor kalles Leif Einar for «Lothepus»

(Dagbladet): Leif Einar Lothe (47) har i en årrekke blitt titulert som «Lothepus».

Med sitt tydelige image framstår imidlertid ikke «Fjorden Cowboys»- og «Farmen kjendis»-profilen som noen «pus». Mange har derfor stilt seg spørsmålet om hvor kallenavnet har sin opprinnelse fra.

Det er nemlig ikke Lothe selv som har kommet opp med det klingende kallenavnet, som regelrett ble til ved en misforståelse.

Overfor Dagbladet forklarer Lothe, som selv er fra Odda i Hardanger, at han fikk kallenavnet etter at en som ikke var fra bygda hørte feil, og trodde Lothe ble kalt «Lothepus».

- Hørte feil

Etter denne episoden, som fant sted for 15 år siden, har kallenavnet rett og slett blitt ved ham.

- Det var en som skrek navnet mitt, også var det en eldre kar som hørte feil. For min del har det bare vært greit, og det er jo et navn som ikke folk glemmer så lett, sier 47-åringen, som selv har tjent godt på merkevaren «Lothepus».

«Farmen kjendis»-profilen forklarer videre at mannen som skal ha mye av æren bak det berømte kallenavnet, er gått bort.

- Mannen som hørte feil, er død i dag. Jeg har jo fått endel oppmerksomhet for kallenavnet, og bruker det blant annet flittig på CD-coverne mine.

- Du framstår ikke akkurat som noen «pus». Hvis du fikk velge et nytt kallenavn, hva ville det vært?

- «Leif Beinhard Knallpus», kommer det kontant fra 47-åringen.

Helt siden «Farmen kjendis» startet opp har hverdagen til tv-profilen blitt snudd på hodet. Lothe har gått fra å være en villstyring i «Fjorden Cowboys» til å bli en nasjonal folkehelt.

- Gidder ikke

Blant annet har oppmerksomheten rundt «Fjorden Cowboys» tatt fullstendig av, noe Lothe setter stor pris på.

- Det er jo gøy for TV 2 Zebra at det går så bra. Trøkket har dobla seg, sier Lothe, som rennes ned i ulike tv-tilbud om dagen. Men det er ikke alle som er like attraktive.

- Du kommer ikke til å se meg i noe kokkeprogram for å si det sånn. Jeg gidder ikke være på tv bare for å være på tv! Det må være noe interessant, sa Lothe til Dagbladet forrige uke.

Selv om Lothe ikke vil takke ja til hvilken som helst forespørsel, finnes det tilbud selv ikke 47-åringen kunne takket nei til.

- En westernfilm i Hollywood a la Morgan Kane-stil kunne vært noe! Men da må jeg øve på engelsken først. Om jeg kan spille stum i westernfilm, hadde jeg nok sagt ja!