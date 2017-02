Dette er årets MGP-finalister

Ti artister skal i år kjempe om å representere Norge i Eurovision Song Contest.

Tirsdag ble de ti deltakerne i årets norske finale avslørt.

Se presentasjonen av årets deltakere øverst i saken.

Disse er klare for årets finale:

Åge Sten Nilsen og Ammunition - «Wrecking Crew»

- Det er på tide å rocke Melodi grand prix!

-Ting kommer til å bli knust og mange vil nok bli overrasket over hva som vil bli knust, sa Åge Sten Nilsen, som tidligere har vunnet sammen med gruppen «Wig Wam», fra scenen.

Ulrikke - «Places»

- Å gå på MGP-audition var fantastisk og skummelt, og alt på en gang. Jeg elsker MGP, og det er en drøm å endelig få bli med på dette, sier Ulrikke.

Amina Sewali - «Mesterverk»

- Jeg er kjempespent! Jeg sendte inn en låt jeg var glad i og så glemte jeg den helt, men plutselig så ringte telefonen og da ble jeg helt glad. Jeg kastet telefonen, men tok den selvsagt opp igjen, sa hun fra scenen.

Jowst - «Grab The Moment»

Kristian Valen - «You and I»

Kristian Valen var ikke tilstede under presentasjonen, men sa følgende via en videohilsen:

- Kan jeg si nei til MGP? Nei, det kan jeg jo ikke, det er jo en fest!

- Skal jeg gå inn skal jeg gå hele veien! - Jeg ville skrive en personlig låt, men den passer ikke helt til MGP. Hvis jeg en gang får barnebarn kan jeg si at farfar har vært med på verdens største fest . Det hadde vært lett å gå på scenen som komiker, men nå blir det litt som å vise dagboken sin.

- Jeg hopper ut på dypt vann! Gleder meg til en kjempe fest!

Elin & Woods - «First Step In Faith/Oadjebasvuhtii»

- Da vi lagde låta var det som en berg-og-dalbane. Vi drar på en reise, der verset er meditativt og refrenget er eksplosivt. Den handler om å akseptere, og tro seg selv.

Jenny Augusta - «I Go Where You Go»

- Det blir litt annerledes. Her får vi så god hjelp med hår og kostyme og vi kan ønske oss alt. Jeg har ønsket meg magiske elefanter og enhjørninger, sa hun fra scenen.

Ella - «Mamma Boy»

Rune Rudberg band - «Run Run away»

- Jeg prøver å ta en Jan Teigen. Nå er det 16 år siden jeg var med sist, og kan si at jeg har ikke tenkt så mye på Melodi Grand Prix før nå. -

- Vi stiller med en låt vi liker godt og dette er et godt vindu for å få vist seg frem. Vi går først og fremst for å ha det gøy. Jeg har jo vært med seks ganger før og hver gang har feil låt vunnet.

Infusion - «Nothing Ever Knocked Us Over»

Finalen går av stabelen i Oslo Spektrum 11. mars.

Vinneren skal delta under Eurovision-finalen i Ukraina, etter at landet vant fjorårets finale med sangen «1944».

Se og Hør skrev i januar at Rune Rudberg og Åge Sten Nilsen var klare for comeback i slagerkonkurransen.

MGP-veteran

Rune Rudberg var med første gang i Melodi Grand Prix for 28 år siden, og hans bidrag «Vinger over Europa» ble en stor hit.

Dansebandkongen var med andre gang i MGP i 1990. «Varme overalt» nådde ikke opp. Siden har han deltatt to ganger med Scandinavia, og sist gang i 2006 som soloartist med «Without You».

Åge Sten Nilsen vant den norske MGP-finalen med Wig Wam i 2005 med «In My Dreams». I år deltar han med sitt nye band Ammunition, ifølge Se og Hør.

Rune Rudberg har tidligere sagt til Se og Hør at det å dra rundt på spillejobber nå, er noe helt annet enn da han var yngre. Han har blant annet roet kraftig ned på festingen, og kuttet ut både alkohol og tobakk.

– Jeg har vært røykfri i 560 dager. Alkohol har jeg kuttet helt ut i forbindelse med spilling. Jeg er på jobb, og folk flest drikker ikke på jobben. Jeg tror faktisk ikke at jeg hadde klart å opptre med noen øl innabords nå, forteller han til Se og Hør.

Programlederdebutant

Programledere for årets finale blir Line Elvsåshagen og Kåre Magnus Bergh.

Kåre Magnus Bergh har gjort det før. De to siste åra har han vært å finne på podiet, mens Line Elvsåshagen debuterer.

Elvsåshagen er kjent for å ha reist verden rundt med NRK-programmet «Line reiser jorda rundt», og sist høst sjarmerte hun Norge med P3-suksessen «Line dater Norge».

- Dette er en sinnssyk ære, og en av mine største drømmer går i oppfyllelse. Jeg er blodfan av Melodi Grand Prix, og har vært det i mange, mange år. Føler jeg skal ta vare på en nasjonalskatt, sier hun.