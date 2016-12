Disse kjendisbruddene husker vi best fra 2016

(Dagbladet): Selv om Amors piler har truffet blink på mange kjendiser i 2016, har flere celebre par blitt historie.

Hvorvidt det får stå for den romerske kjærlighetsgudens regning, er ikke godt å si.

At man ikke klarer å skyte gullfuglen på første, eventuelt andre, og noen ganger tredje eller fjerde forsøk, er imidlertid ingen skam. Det er jo, som kjent, flere fisker i havet.

Her er et knippe kjendisbrudd vi ikke glemmer fra året som er gått:

10. Marte Krogh og Jan Haudemann-Andersen

De punget ut flere millioner kroner på bryllupsfesten i 2014, fiolinist Marte Krogh (41) og milliardær Jan Haudemann-Andersen (58). I det som ble omtalt som årets største kjendisbryllup, hadde duoen blant annet leid hele Hotel Continental for anledningen.

Store deler av den norske finansfiffen, og andre kjendiser var samlet for å ta del i den storslåtte festen. To år senere skulle imidlertid bakrusen melde sin ankomst.

«Etter åtte års samliv har vi besluttet å skille lag. Vårt forhold fortsetter i vennskapelighet som trygge foreldre for vår felles datter», bekreftet de to i en felles uttalelse til Se og Hør.

Ekteskapet var det første for Krogh, mens Haudemann-Andersen har vært gift to ganger tidligere.

9. Henriette Steenstrup og Fridtjov Såheim

Både Steenstrup og Såheim har gitt oss uvurderlige øyeblikk på skjermen, og som par kan vi ikke se for oss en morsommere duo å invitere til nachspiel.

I september ble det kjent at de gikk hver til sitt etter ti års ekteskap. I en uttalelse ble vi imidlertid forsikret om at «De går fra hverandre som venner og gode kolleger», og vi kunne puste - noe - lettere ut.

Steenstrup og Såheim har spilt sammen i TV-serier som «Lilyhammer» og «En god nummer to». Såheim var også involvert i Steenstrups komiserie «Nårje», som hun gjorde med John Brungot og Otto Jespersen.

Ifølge TV 2 får vi også se dem i et nytt TV-konsept til våren, hvor duoen skal spise, kle og le seg gjennom Norges største historiske epoker. Vi gleder oss!

8. Mariah Carey og James Packer

Et knapt år etter at Mariah Carey brøt med ektemannen Nick Cannon fant hun lykken igjen med milliardæren James Packer (49) i fjor sommer.

Det ble en virvelvind-romanse for paret.

De dyrket kjærligheten på flere luksuriøse reiser, flyttet sammen, forlovet seg og planla tidenes kjendisbryllup før forholdet brått tok slutt i oktober.

Mens verden holdt pusten-ish, åpnet sangfuglen seg for første gang om bruddet i slutten av november, hos talkshow-dronninga Ellen DeGeneres.

- Det er litt vanskelig å snakke om på dette tidspunktet, så jeg tror bare jeg går videre med å skryte av juledekorasjonene dine her i studio, sa hun og styrte samtalen over på noe helt annet.

Carey beskyldes kanskje for å være mye forskjellig, men måtte divaen i henne lenge leve.

7. Bjarte Hjelmeland og Terje Stenstad

I år ble det også kjent at skuespiller Bjarte Hjelmeland (46) og hans daværende kjæreste og samboer gjennom 13 år, Terje Stenstad (45), hadde gått hver til sitt.

Duoen møttes første gang på en fest hos en felles beskjent i 2002, og skuespilleren har tidligere fortalt Se og Hør at han falt pladask for ham med en gang.

- Jeg ble umiddelbart forelsket - eller i hvert fall lurt av hans vakre ytre. Jeg husker jeg bare tenkte «oi!» da jeg så ham, sa han i 2014.

Altså, *SMELT*.

Til tross for bruddet har Hjelmeland uttalt overfor TV 2 at de kommer til å holde kontakten fremover likevel. Phew.

6. Mia Gundersen og Marcel Leliënhof

Nyheten om at artist og skuespiller Mia Gundersen (54) og ektemannen Marcel Leliënhof (50) skulle skilles, kom som et stort sjokk på mange.

Inkludert oss.

Det var i sommer at Gundersen fortalte at hun skulle skilles fra fotografektemannen gjennom nesten 14 år. Mens sistnevnte har vært relativt ordknapp om bruddet, har Mia Gundersen valgt å dele mer av sine tanker og følelser over lengre tid etter at bruddet var et faktum.

53-åringen har også fortalt at hun ikke har gitt opp kjærligheten, men at det skal mye til for at hun skal slippe en ny mann inn i livet sitt.

- Det må være en helt spesiell person. Jeg tviler ikke på at han finnes, men det er uansett for tidlig, sa Gundersen til Se og Hør tidligere i år.

Vi liker innstillingen, og ønsker begge all hell og lykke!

5. Taylor Swift og Calvin Harris

Taylor Swift har vært kjent for å date en rekke av Hollywoods største kjekkaser. Vitsene om at ingen av forholdene varer, har imidlertid vært langt flere.

Da hun endelig møtte den skotske DJ-en Calvin Harris, trodde vi kanskje, bare kanskje, at dette kunne være «Den store kjærligheten». Men, så har ikke vi noen krystallkule med mulighet til å forutse framtida. Heldigvis.

- Da forholdet tok slutt, brøt helvete løs, sa Harris til GQ tidligere i år.

- For begge to var det en helt feil situasjon. Da var ikke riktig, derfor endte forholdet, men alt som skjedde etterpå..., sa DJ-en og hintet tydelig til at han synes det ble litt vel mye drama (wait for it..neste punkt på lista).

Swift og Harris annonserte både starten og slutten på det 15 måneder lange forholdet på sosiale medier. Akk, internett <3

5. Taylor Swift og Tom Hiddleston

Ja, nå har det seg slik at Taylor Swift doblet innsatsen i 2016, og vi gir henne dermed en slags hyllest med to plasseringer på lista. To uker etter bruddet med den skotske DJ-en Calvin Harris, hadde popyndlinga nemlig funnet lykken på ny.

I sommer ble hun observert tett omslynget med «The Night Manager»-skuespiller Tom Hiddleston (35) på Rhode Island. Utenlandske medier ga dem blant annet økenavnet «Swiddleston», som også gikk hett i sosiale medier. At Swift sto fram med ny kjendisflørt, taklet imidlertid eksen dårlig. Som følge av situasjonen valgte han å slette alle digitale spor av deres tid sammen.

Etter tre måneder kunne imidlertid US Magazine melde at det er over mellom duoen. Hvordan Swifts 2017 blir er uvisst, men det blir utvilsomt flere saker for denne kjendisredaksjonen å ta tak i.

3. Amber Heard og Johnny Depp

Bruddet mellom stjerneparet Johnny Depp (53) og Amber Heard (30) har mildt sagt vært et av årets mest dramatiske.

Blant annet anklaget Heard ektemannen for vold, der hun kort tid etter søkte om besøksforbud. Heard trakk imidlertid søknaden, men Depp måtte betale henne 7 millioner dollar i erstatning etter et søksmål. Det tilsvarer nesten 57 millioner norske kroner.

Heard valgte å donere alle pengene til veldedighet. Det var ACLU (American Civil Liberties Union) og barnesykehuset i Los Angeles som mottok pengene.

Historien sluttet imidlertid ikke der. Ifølge bladet People valgte Depp å donere pengene i form av en rekke mindre summer over tid. Det fikk ekskona til å se rødt, siden han får en slags skattelette ved å donere pengene direkte til organisasjonene.

Et sted mellom en avkappet fingertupp, og enorme advokatutgifter, endte forholdet i mai.

2. Angelina Jolie og Brad Pitt

Sjokk-nyheten om at verdens mest kjente skuespillerpar gikk hver til sitt i september, er definitivt blitt en av årets store snakkiser. Skilsmissen kom som lyn fra klar himmel, og det er gitt få detaljer rundt hvorfor superduoen har valgt å gå fra hverandre.

På tross av at paret selv har vært ordknapp, har det ikke stoppet internett fra å reagere, der de fem sorgstadiene har vært høyst aktuelle.

For mange var dette rett og slett kjærligheten med stor K. Tradisjon tro er imidlertid sosiale medier-entusiaster god på å snu sakens kjerne til noe humoristisk.

En del av reaksjonene handlet om Jennifer Aniston, som var gift med Pitt da han forelsket seg i Jolie under innspillingen av «Mr. and Mrs. Smith». Å vise skadefryd på vegne av «Friends»-skuespilleren ble dermed en uhyrlig populær aktivitet på Twitter.

1. Prinsesse Märtha Louise og Ari Behn

Dette bruddet ga oss både bakoversveis og hakeslepp, og fingrene har vel sjelden gått så raskt over tastaturet som da nyheten ble offentliggjort.

Etter 14 års ekteskap var det altså over for prinsesse Märtha Louise og Ari Behn , som uttalte at de hadde «vokst fra hverandre», og at de hadde prøvd å redde ekteskapet over lengre tid.

I en årrekke har vi fått overvære deres reise, på både godt og vondt. Et faktum er også at Märtha og Aris skilsmisse er historisk, da en norsk prinsesse aldri har skilt seg tidligere.

- Det har aldri skjedd at et par, så høyt oppe i de kongelige rekkene i Norge har skilt seg før, sa professor i statsvitenskap, Trond Nordby, til Dagbladet den gang.

Enten man liker det eller ei - Ari Behn er «forfatterbølla» som kastet hansken og giftet seg med prinsessen. Han mistet muligens halve kongeriket, men får en erbødig førsteplass på lista vår i år.

Med ønske om et rikt og vakkert 2017 til samtlige involverte, <3-lig varme klemmer fra kjendisredaksjonen.