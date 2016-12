Disse kjendisene fant lykken i 2016

(Dagbladet): Lite overraskende har det vært endring i sivilstatusen hos flere kjendiser i 2016. Mens flere har vært gjennom tøffe brudd, har andres hverdag vært preget av stormende nyforelskelse.

Her er en oversikt over kjendisene som har funnet lykken dette året.

10. Rob Kardashian og Blac Chyna

Reality-paret Rob Kardashian (29) og Blac Chyna (28) har vært et av Hollywoods mest omtalte par i 2016, og årsaken er enkelt og greit deres (mildt sagt) svært turbulente forhold.

Kun fire måneder etter at de ble et par i januar, avslørte de at de hadde forlovet seg. Og ikke nok med det... Måneden etter slapp kjendisparet nok en nyhet: De ventet sitt første barn sammen.

Tiden etter dette har de gitt fansen uttrykk for at forholdet har vært alt annet enn stabilt, noe som er hyppig dokumentert gjennom reality-serien «Rob & Chyna». Nylig gikk de gjennom et dramatisk brudd - som de på ingen måte prøvde å legge skjul på.

Det tok kun få dager før de tilsynelatende ordnet opp i problemene.

I hvert fall for denne gang...

9. Lene Alexandra Øien og Børge Kraft-Pettersen

Gammel kjærlighet ruster ikke, i hvert fall ikke for tidligere modell og personlig trener Lene Alexandra Øien (35) og Børge Kraft-Pettersen (45).

De var først et par mellom 2011 til 2013. I fjor fant de tilbake til hverandre igjen, men den gang varte romansen i kun noen få måneder.

Men, som det kjente ordtaket sier: «Alle gode ting er tre», så brakte kjærligheten dem sammen igjen i september i år. Det meldte TV 2 den gang.

8. Alexander Rybak og Julie Gaarud Holm

Tidligere i år, nærmere beste i april, kunne hele Norges Alexander Rybak fortelle om en stor nyhet - nemlig at romantikken blomstret.

Kjæresten heter Julie Gaarud Holm, og paret møttes på dating-appen Tinder.

- For første gangen på mange år kjente jeg på gleden ved å stole 100 prosent på en jente. Derfor vil jeg oppfordre andre til ikke å være redde for kjærligheten og bli inspirert til å elske hverandre, fortalte han til Se og Hør i sommer.

Den tidligere Eurovision-vinneren har faktisk også skrevet låta «I came to love you» til sin nye kjæreste.

7. Andreas Ygre Wiig og Hannah Sophie Sæthre Schanz

For snowboardkjøreren Andreas Ygre Wiig har det skjedd mye dette året. Ikke så lenge etter at det ble kjent at han og artist Marion Ravn skulle skilles, avslørte Seoghør.no at han hadde funnet lykken igjen.

Ygre Wiigs nye flamme er den ti år yngre modellen Hannah Sophie Sæthre Schanz. Kun et par måneder etter at de bekreftet forholdet, delte de via sosiale medier at de skulle bli foreldre.

I november kunne paret juble over å ha fått en sønn.

- Jeg blir nok en sporty far. Jeg liker jo godt å holde meg i aktivitet, og det vil jeg fortsette med. Det går jo fint å jogge med barnevogn, sa idrettsutøveren til Seoghør.no i sommer.

Vi i kjendisredaksjonen sender vår gratulasjon til de nybakte foreldrene!

6. Samantha Fox og Linda Birgitte Olsen

I midten av sommeren ble det kjent at 80-tallsstjernen Samantha Fox (50) har funnet lykken med Linda Olsen (42) fra Østfold.

Samme kveld viste «Touch Me»-sangeren sin kjærlighet for sin norske kjæreste ved å synge til henne under innspillingen av TV 2-programmet «Allsang på Grensen».

Fox og Olsen bekreftet forholdet overfor Se og Hør i juli, men ønsket ikke å gi en ytterligere kommentar den gang. Se og Hør meldte imidlertid at de to har vært et par en stund før dette ble kjent i offentligheten.

Det var lokalavisen Demokraten som først omtalte forholdet og skrev i sin artikkel at paret er på leting etter et hus de kan flytte inn i sammen på Hvaler i Østfold.

5. Cheryl Cole og Liam Payne

Det var først i februar at nettavisen The Sun hevdet at artist Cheryl Cole hadde falt for den ti år yngre «One Direction»-stjernen Liam Payne.

De to hadde allerede kjent hverandre en stund, etter at de først møtte hverandre da unge Liam dukket opp på audition for talentprogrammet «X Factor», der hun var dommer i 2008.

Ryktene om at paret venter barn har vært slått opp i flere internasjonale medier de siste månedene, og nylig virket det som 33-åringen endelig hadde bestemt seg for å vise frem magen, og angivelig med dette bekreftet at de venter barn.

Forholdet mellom dem ble kjent kort tid etter at Cheryl og eksmannen Jean-Bernard Fernandez-Versini hadde tatt ut separasjon.

Vi gleder oss til å se fortsettelsen og selvfølgelig til å se bilde av den kommende babyen. Han eller hun kan jo ikke bli annet en utrolig søt!

4. Marit Larsen og Alexander Buchmann

Forholdet mellom sangstjernen Marit Larsen og den tidligere landslagsspilleren i håndball Alexander Buchmann (34) ble kjent i august.

Det ble først avslørt av TV 2.

Buchmann jobber for tida som nødhjelps-koordinator for Leger uten grenser.

I starten av oktober kunne artisten avsløre selv på sin Facebook-profil at paret hadde giftet seg. Artistens manager bekreftet nyheten overfor Dagbladet.

Selv om forholdet ble kjent først i slutten av sommeren, skal de to ha vært sammen de siste to årene.

Vi unner det nygifte paret all hell og kjærlighet for fremtiden.

30.9.2016. The best secret I ever kept. | Photo by Ingrid Pop. ❤️ Et bilde publisert av Marit Larsen (@larsenmarit) lørdag 01. Okt.. 2016 PDT

3. Prins Harry og Meghan Markle

Det er kun to snaue måneder siden romanseryktene mellom prins Harry (32) og «Suits»-stjernen Meghan Markle (35) begynte å svirre.

Kun én uke etter at rykteflommen startet, bekreftet Buckingham Palace forholdet i en offisiell uttalelse.

Markle er både skuespiller og modell, og er for mange kjent fra tv-serien «Suits».

Nettstedet US Weekly meldte at Harry skal ha møtt brunetten i Toronto i mai, og siden skal ting ha utviklet seg mellom dem.

Den amerikanske skuespilleren skal ha vært utsatt for mye hets etter at hun ble koblet med den britiske prinsen. Det skal blant annet være snakk om ærekrenkelser og rasistiske uttalelser.

- Prins Harry er bekymret for Meghan Markles sikkerhet og er dypt skuffet over at han ikke kunne beskytte henne. Det er ikke riktig at miss Markle etter noen måneders forhold til ham skal bli utsatt for en slik stormfull situasjon. Han vet at folk vil si at: «det er prisen å betale», og: «det er spillereglene». Han er uenig med dem. Det er ikke et spill - det er livet hans og hennes, skriv hoffet i en uttalelse i november, meldte The Telegraph.

2. Katy Perry og Orlando Bloom

Helt siden Orlando Bloom (39) og Katy Perry (32) traff hverandre under årets Golden Globe Awards i januar, har de vært et av Hollywoods heteste par.

Selv om de har reist på romantiske ferieturer sammen, spasert hånd i hånd offentlig og gjort alt annet normale kjærestepar gjør, så har duoen forholdt seg tause om forholdet offentlig.

Da den britiske «Ringenes Herre»-stjernen, som har vært ambassadør for UNICEF i over ti år, deltok på deres 70-årsjubileum i New York tidligere i desember, skrøt han av kjærestens veldedige arbeid for organisasjonen.

- Hun er fantastisk. Jeg er superstolt av jobben hun gjør. Hennes stemme når ut til så mange. Det er bemerkelsesverdig å se henne mestre denne saken, og det er fantastisk at vi fikk gjøre dette sammen, sa han til Entertainment Tonight, ifølge Contactmusic.com.

Allerede har det begynt å svirre rykter rundt forlovelse, og vi håper jo selvsagt at det blir både barn og bryllup i 2017.

1. Adelén Rusillo Steen og Benjamin Jayakoddy

I november i fjor var det artisten Adelén Rusillo Steen (19) og hennes dansepartner Benjamin Jayakoddy (22) som stakk av med seieren i det populære TV 2-programmet «Skal vi danse». Kun uker før overrasket de pubikum da de kysset hverandre under dansenummeret.

Kysset skapte spekulasjoner om det hadde oppstått romantiske følelser mellom Adelén og Benjamin, men de begge avkreftet det.

I august i år ble det imidlertid kjent at de to faktisk er et par.

– Vi hadde falt for hverandre og var på dansetrening hele tiden for å være sammen. Vi kunne sitte og prate i timevis.

- Det ble til at vi danset ekstra mye, så ikke folk skulle lure på hvorfor vi hang sammen hele tiden. Men nå kan vi endelig vise vår kjærlighet, sa Adelén til Se og Hør Extra.

På Se og Hørs Kjendisgalla i november røpet de at de er blitt samboere.

Selv om flere av landets menn antakeligvis har felt noen tårer over at smellvakre Adelén er blitt kapret, heier vi stort på den unge kjærligheten!