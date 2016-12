Disse tok vi farvel med i 2016

(Dagbladet): Verden har mistet både høyt elskede artister, skuespillere, samfunnsdebattanter og forfattere i 2016.

David Bowie: 1947 - 2016

I begynnelsen av januar kom meldinga om at verdensstjerna David Bowie (69) hadde gått bort, etter en 18 måneder lang kamp mot kreften. Sykdommen var ikke kjent for offentligheten, og dødsfallet kom dermed som et stort sjokk for fansen.

Artisten har siden 60-tallet preget verden med musikken sin, og rakk å gi ut sitt siste album bare dager før han døde.

Dødsfallet ble omtalt som et stort tap verden over, deriblant av en rekke profilerte personer. Dagbladets musikkanmelder Sandeep Singh skrev blant annet at «Vår verden var alltid for liten for David Bowie».

Alan Rickman: 1946 - 2016

Samme måned, den 14. januar, ble det kjent at skuespiller Alan Rickman gikk bort, 69 år gammel.

Etter at nyheten ble kjent strømmet det inn med varme minneord fra venner og kolleger.

I en uttalelse fra familien kom det fram at Rickman døde av kreft, med sine nærmeste rundt seg.

Rickman hadde også en bred og lang karriere, og var en av Storbritannias mest berømte skuespillere. Mest kjent var han kanskje for rollen professor Severus Slur i «Harry Potter»-filmene.

Hans store internasjonale gjennombrudd fikk han i rollen som Hans Gruber i den første «Die Hard»-filmen fra 1988, og som Harry i «Love Actually» fra 2003.

René Angélil: 1942 - 2016

René Angélil, ektemannen til Celine Dion, var blant annet viden kjent for å være den som banet vei for konas artistkarriere.

Dion traff Angélil for første gang som 12-åring etter at broren hennes hadde sendt inn en sang til ham som hun selv hadde skrevet.

Syv år senere, da hun var 19 og han 45, ble de kjærester. I 1991 forlovet paret seg, og tre år etter giftet de seg. Duoen fornyet også ekteskapsløftene i Las Vegas i år 2000.

Den tidligere komponisten fikk kreft for første gang i 1999. I 2013 ble han diagnosert med strupekreft for andre gang.

Den 14. januar, samme dag som Alan Rickman, døde Angélil i parets hjem i Las Vegas, av strupekreft.

Leif Dubard: 1931 - 2016

22. januar ble det kjent at den norske programlederen og kanalverten Leif Dubard var gått bort, 84 år gammel.

Dubard, som var kjent som programleder for «Ønskekonserten» og som kanalvert i NRK Radio, døde ifølge VG etter kort tids sykeleie.

En av de siste jobbene Dubard tok på seg var å være moromann i «Det er lov å være blid» på TV 2.

- Det var en ære å få lov til å jobbe med Leif Dubard, verdens mest sporty 84-åring. Gjennom livet spilte han mange forskjellige roller, fra sindig hallomann til bajas, alltid med stor kjærlighet. Han elsket en utfordring, sa aldri nei - og tok publikum med storm. Leif underholdt oss alle helt til det siste, alltid med en livsglede som skinte gjennom. Vi vil savne ham, sa Else Kåss Furuseth til VG etter at nyheten ble gjort kjent.

Sossen Krohg: 1923 - 2016

En bauta i norsk film- og teaterverden gikk ut av vår tid i vinter.

Den kjente og kjære skuespilleren Sossen Krohg var 92 år gammel, da hun gikk bort 12. februar i år.

I 1946 debuterte hun som skuespiller på Det Norske Teateret i «Kranes konditori», og spilte senere en rekke klassiske roller på flere norske teatre, og bodde og spilte teater i en periode i Paris.

Seinere har hun medvirket i en rekke filmer og er kjent for et stort tv-publikum som Astrid Anker-Hansen i såpeserien «Hotel Cæsar», som hun var en del av fra seriens start i 1998 til hun forlot programmet i 2010.

Samme år ble Krohg tildelt hedersprisen under Gullruten, og omtales gjerne som en av de største kulturpersonligheter Norge har hatt.

Frank Sinatra jr.: 1944 - 2016

Den 17. mars døde Frank Sinatra jr. (72) av et uventet hjerteinfarkt på et sykehus i Florida.

Som sønn av den berømte sangeren og skuespilleren Frank Sinatra og hans første kone Nancy Barbato Sinatra, vokste Sinatra jr. opp i rampelyset.

Han har tidligere uttalt at hans far åpnet mange dører for ham, men at han samtidig måtte jobbe tre ganger så hardt for å bevise at han dugde.

I likhet med sin far var han imidlertid en talentfull sanger, og ga ut sitt første album, «Young Love for Sale» i 1965 og sitt siste, av totalt sju, «That Face» i 2006.

Anne Aasheim: 1962 - 2016

Oslo domkirke var fylt nesten til siste kirkebenk da journalisten, redaktøren og tidligere leder for Norsk kulturråd Anne Aasheim ble bisatt 8. april.

Den markante journalisten, tidligere sjefredaktør i Dagbladet og senere direktør i Norsk kulturråd døde av kreft 30. mars, 53 år gammel.

Anne Aasheim var en markant samfunnsaktør, og ble beskrevet som en usedvanlig dyktig leder som satte dype spor i både norsk journalistikk og kulturliv.

- Anne møtte døden på samme måte som hun sto i livet: Åpent, nysgjerrig og tillitsfullt. Hun viste vei helt til det siste, sa domkirkeprest Elisabeth Thorsen i sin minnetale.









Prince: 1958 - 2016

En hel verden var i sorg da artistlegenden Prince ble funnet død 21. april, 57 år gammel.

Artisten slo for alvor gjennom med musikken til filmen «Purple Rain» i 1984, og ga i løpet av karrieren ut nesten 40 album, samt at han solgte over 100 millioner eksemplarer.

Prince vant også sju Grammy-priser og en Oscar for beste filmmusikk. I tillegg havnet han på Rolling Stones liste over historien største artister.

Prince er hyllet av både musikknerdene og hvermannsen og var en særdeles produktiv artist. 37 år etter at han ga ut sitt første album, slapp han både sin 38. og 39. plate i fjor.

Prince ble kremert og bisatt i en privat seremoni med en liten gruppe familie, venner og musikere.

Arve Solstad: 1935 - 2016

Arve Solstad (80) ble beskrevet som en høvding av dem som kjente ham godt.

Den tidligere sjefredaktøren i Dagbladet, pressemann og professor i journalistikk, gikk bort 3. juni, og ble 80 år gammel.

I 1964 fikk han fast ansettelse i Dagbladet og ble i årene som fulgte kjent for sin uavhengige politiske dekning. I 1969 mottok Solstad Narvesenprisen for fremragende journalistikk, og oppnådde ellers en rekke meritter i løpet av karrieren.

- Han var en av etterkrigstidens store norsk presseredaktører. Det viktigste Arve etterlater seg er fornyelsen av den politiske journalistikken. Han omformet Dagbladet fra å være et partiorgan for Venstre, til å bli en avis som ble ledende på kritisk og analytisk journalistikk, sa Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen, da dødsfallet ble gjort kjent.

Muhammad Ali: 1942 - 2016

3. juni kom meldinga om at en av verdens mest kjente idrettsutøvere, bokselegenden Muhammad Ali (74) er død.

Dødsfallet fikk enorm oppmerksomhet, og hyllestene til ikonet var uttallige og kom fra alle verdenshjørner.

Da han i 1981 la boksehanskene på hylla, sto han med 56 seiere på 61 kamper. Han fikk også med seg en gullmedalje fra de olympiske sommerlekene i Roma i 1960.

Ali gikk mange store kamper i karrieren sin, og noen av dem ble nærmest udødeliggjort. Da USA holdt Sommer-OL i Atlanta i 1996 var det også Muhammad Ali som fikk æren av å tenne ilden.

Ali etterlot seg kone og ni barn.

Sverre Kjelsberg: 1946 -2016

Sverre Kjelsberg, som var mest kjent som bassist og vokalist i gruppen The Pussycats, gikk brått bort 18. juni.

«Kjelsberg var den første reale frontmannen i norsk pop og rock», skrev Dagbladets Tom Stalsberg etter at nyheten ble gjort kjent.

Foruten å være bassist i The Pussycats, deltok også Kjelsberg i Eurovision Song Contest i 1980 med «Sámiid Ædnan», sammen med Mattis Hætta.

- Vi jobbet sammen i nesten 40 år, og vi har ikke hatt en eneste krangel. Det er utrolig i en sånn bransje som det her. Han var et fantastisk menneske, og en kompis uten like. Men han var en beskjeden fyr som ikke gjorde stort av seg, men duverden han var god å synge, sa Hætta til Dagbladet i sommer.

Kjelsberg, som ble beskrevet som en søyle i nordnorsk musikkhistorie, ble 69 år.



Anton Yelchin: 1989 - 2016

Anton Yelchin, kjent fra flere «Star Trek»-filmer, døde i en bilulykke 19. juni.

Den russiskfødte skuespilleren var å se i rollen som Chekov i to «Star Trek»-filmer i henholdsvis 2009 og 2013. En rekke skuespillerkolleger uttrykte stor sorg over tapet av sin venn, som ble 27 år.

«Dette er uvirkelig. Anton Yelchin er et så stort talent. For et stort tap», skrev blant andre «Twilight»-stjerna Anna Kendrick på Twitter.

I tillegg til «Star trek»-filmene har Yelchin medvirket i en rekke filmer og TV-serier siden han var i starten av tenårene. Deriblant «Alpha Dog», «Charlie Bartlett» og «Only Lovers Left Alive».



Karla Siverts: 1987 - 2016

Karla Siverts (29) var en markant skikkelse i kokkemiljøet, og mange lot seg berøre av hennes åpenhet rundt kreftsykdommen.

Siverts har figurert i programmer som «Kokkenes Kamp», «Hellstrøms mesterkokk» og «Mitt kjøkken ruler» - i tillegg til å ha kokkelert på direkten for «Sommeråpent» og «Sommertid».

Hun var også kjøkkensjef på restauranten Smalhans i Oslo, som fikk utmerkelsen «Bib Gourmand» av den nordiske Michelinguiden, og hadde en matspalte i Endelig fredag-seksjonen i Dagbladets papiravis sammen med Arne Brimi.

Etter en tøff kamp mot kreften, døde Siverts 23. juni.

Siverts startet på en kokebok om norske råvarer i fjor, en bok som ble fullført etter hennes død. I oktober ble boka lansert på Smalhans, der Siverts hadde jobbet de siste årene. Til stede var ektemannen Thorleif, sammen med datteren Juno (2), en rekke norske kokker, forlagsfolk og venner.





Thea Steen: 1989 - 2016

Etter en lang og modig kamp mot kreften gikk tidligere Dagbladet-journalist og senere blogger, Thea Steen (26) bort den 17. juni.

Steen fikk kreftdiagnosen våren 2015, og var svært åpen om sitt sykdomsløp på bloggen sin.

Høsten 2015 startet Steen kampanjen #sjekkdeg sammen med venninne og kollega Sofia Storhaug, og var et samarbeid med kreftforeningen og magasinet Det Nye. Målet med kampanjen er å fortelle jenter og kvinner hvor viktig det er å sjekke celleforandringer.

Kampanjen førte til at 6500 flere jenter sjekket seg for livmorhalskreft, og Steen fikk Kreftforeningens hederspris for sin innsats. Hun ble også hedret etter sin død under Se og Hørs kjendisgalla i november, hvor Steen ble kåret til årets forbilde. Hun vant også prisen for årets engasjement under Norske helter i desember.

Etter at Thea døde opprettet familien Thea Steens minnefond som skal bidra til at flest mulig unge kvinner unngår livmorhalskreft og får gode framtidsutsikter.

Marianne Ihlen: 1935 - 2016

Den 28. juli i år døde den norske kunstneren Marianne Ihlen etter et lengre tids sykeleie.

Ihlen, som først var gift med dikteren Axel Jensen, var i en tiårsperiode kjæreste med den kanadiske visesangeren Leonard Cohen.

Deres kjærlighetshistorie er blitt foreviget blant annet gjennom musikken, og da Ihlen døde, sendte Cohen noen siste ord som nådde gamlekjæresten på dødsleiet.

«Ja, Marianne, nå har vi kommet dit at vi er så gamle at våre kropper faller fra hverandre og jeg tror jeg kommer til å følge deg snart. Du skal vite at jeg er så tett bak deg at hvis du rekker ut hånden, så tror jeg du kan nå min.

Og du vet at jeg alltid har elsket deg for din skjønnhet og visdom, men jeg trenger ikke si mer, for det vet du alt om. Men nå vil jeg bare ønske deg en god tur. Farvel, gamle venn. Evig kjærlighet. Vi sees snart.»

Bare to dager etter sovnet Marianne Ihlen inn.

Gene Wilder: 1933 - 2016

I august kom beskjeden om at skuespiller og moromann Gene Wilder hadde sovnet inn i sitt hjem.

Wilders utvidede kollegium var raskt ute med å komme med gode ord om den avdøde skuespilleren, og stjerner som Billy Crystal, Stephen Fry, George Takei og Russel Crow var bare noen av dem som valgte å takke Wilder for skuespillerprestasjonene han levert i over fire tiår.

Den kjente regissøren Billy Crystal som en «gigant innenfor humor» og «et sant geni». Andre uttalte at Wilder var en av de største talentene i vår tid.

I løpet av karrieren spilte Wilder i en rekke filmer, og debuterte på lerretet allerede i 1967 i filmen om Bonnie og Clyde. Han er kanskje best husket for sin rolle som Willy Wonka i «Charlie og Sjokoladefabrikken» fra 1971.

Han ble 83 år gammel, og døde som følge av komplikasjoner av Alzheimer sykdom.



Leonard Cohen: 1934 - 2016

Bare måneder etter Marianne Ihlens bortgang, kom nyheten om at Leonard Cohen (82) er død.

- Vi har mistet en av musikkens høyest elskede artister, sto det i en pressemelding fra plateselskapet til Leonard Cohen.

Den verdenskjente kanadiske artisten har gitt ut flere studioalbum og solgt omkring 11 millioner av platene sine verden over.

Det siste albumet ble utgitt i oktober under tittelen «You want it darker». Albumet fikk svært gode kritikker fra flere aviser, deriblant The Guardian og Dagbladet.

- Dette er et album som nærmer seg stillheten. Selv døden blir vakker når Cohen synger om den, skrev Dagbladet anmelder om plata.

Magasinet Rolling Stones har også Leonard Cohen på en 16. plass på sin 100-liste over de største låtskriverne i historien.

Den legendariske artisten ble 82 år gammel.

Arnie Norse: 1925 - 2016

På tampen av året, i midten av desember, døde også den norske sangeren og underholdningsartisten Arnie «Skiffle Joe» Norse, 91 år gammel.

Den folkekjære artisten er blant annet kjent fra flere TV-opptredener og egenproduserte kassettutgivelser. Allerede i 1958 ble hans første plate utgitt.

Kanskje mest kjent er Norse for sine grove sangtekster. Blant annet står han bak sangen «Min lille kone (som legger seg på ryggen for ei krone)», «Misjonær i gryta», og «Jælp mæ å rime».

Cowboy-Laila var en av mange som mottok dødsbudskapet med sorg.

- Han var en stor gledesspreder og vil bli dypt savnet. Jeg husker han skrev en sang til meg. Han var seg sjøl og blåste i hva andre sa og mente. Vi savner slike i vårt kalde samfunn, hvor alle skal være perfekte. Jeg savner deg Arnie og lyser fred over ditt minne. Dv vil alltid være her. Gode tanker fra venn Cowboy Laila, skrev hun i en SMS til Dagbladet.

George Michael: 1963 - 2016

1. juledag kom nyheten om at også popstjerne og musiker George Michael er død.

- Det er med stor sorg at vi kan bekrefte at vår elskede sønn, bror og venn, George, sovnet stille inn i sitt hjem i julen, sa manageren i en pressemelding.

Wham!-vokalisten, hvis fulle navn var Georgios Kyriacos Panayiotou, ble 53 år gammel, og nyheten ble tatt imot med stor sorg verden over.

En rekke internasjonale stjerner hedret den legendariske artisten via sosiale medier, og sørget samtidig over tapet av mannen med gullrøsten.

George Michael har solgt over 100 millioner album i sin karriere.

I løpet av «Wham!»-tiden sammen med Andrew Ridgeley fikk han blant annet braksuksess med julelåten «Last Christmas».