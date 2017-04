Eddie Murphy i sorg etter tapet av broren

(Dagbladet): Charles Quinton «Charlie» Murphy er død. Det bekrefter manageren hans overfor TMZ. Han ble 57 år gammel.

Murphy var storebror av skuespillerstjerna og komiker Eddie Murphy (56), og vokste opp sammen med ham i New York på 1960-tallet. Charlie brukte yrkeslivet sitt på å skrive sketsjer og humorbasert tv, blant annet for serien «Chappelle's Show», der han også var skuespiller. Han har også spilt karakteren Vic i serien «Black Jesus».

Han har også vært med på å skrive flere av filmene broren hans har vært med i, deriblant «Norbit» og «Vampire in Brooklyn».

57-åringen døde onsdag morgen amerikansk tid på et sykehus i New York City, som følge av en lang kamp mot leukemi. Familien skal være i sjokk, ettersom prognosene har fortalt at det trolig skulle gå bedre med manusforfatteren.

Charlie var i Norge i 2011 i forbindelse med sitt stand-up show «Charlie Murphy’s Acid Trip». I et intervju med NRK fortalte han at han trolig har påvirket lillebrorens humor, men han har alltid hatt sin egen karrière.

- Det er samfunnets oppfatning, ikke min. Jeg var aldri i noens skygge. Jeg har et interessant liv på egen hånd. Jeg lever livet mitt og han lever livet sitt, sier Murphy.

I samme intervju kunne han fortelle at han ikke var like morsom i virkeligheten som han er på scenen.

- Jeg er bare en vanlig fyr. Men folk betaler penger for å bli underholdt, så da må jeg bringe energien når jeg er på scenen, fortalte Murphy.

57-åringen var gift med Tisha Taylor Murphy fra 1997 fram til hennes død i 2009. Hun døde av kreft. De fikk to barn sammen, og komikeren har et annet barn fra et tidligere forhold.

Hans lillebror har enda ikke kommentert dødsfallet.