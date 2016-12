Eks-bestevenninnene gjenforent på julefest

(Dagbladet): Kim Kardashian West (36) har hatt et turbulent år, og har holdt en lav profil siden hun ble ranet i Paris tidligere i høst.

Det var den 3. oktober at realitystjerna ble truet av maskerte menn med pistol på sitt luksushotell i Paris. Ranerne klarte å stikke av med smykker til en verdi av nærmere 90 millioner norske kroner, og etterlot seg Kardashian fastbundet i badekaret.

Kardashian var til stede i byen i forbindelse med moteuka der, og viste seg fram i dyre designerkjoler bare timer før bakholdsangrepet.

Tilbake i rampelyset

Den traumatiske hendelsen har sørget for at stjerna har holdt seg unna sosiale medier og offentlige arrangementer. Foruten å ha blitt spottet av paparazzi enkelte ganger, er det få som har fått se stjerna i all sin prakt siden det grusomme ranet i lysenes by.

Ikke før nå, skal det sies. Under den årlige julefesten til stjernas mor, Kris Jenner, var hun tilbake for fullt.

I en gylden kjole, med tettsittende halssmykke og ny ring i leppa, stilte 36-åringen gladelig opp på bilder med flere. Hun lot seg blant annet avbilde med sin tidligere venninne, Paris Hilton.

De to jobbet tett sammen på midten av 2000-tallet, hvor Kardashian blant annet bisto med styling av den verdenskjente arvingen.

Bildene de tok sammen har fått oppmerksomhet i store utenlandske magasiner, men det er likevel ikke venninnegjenforeningen som har skapt mest blest fra julefesten.

Kardashians ektemann, Kanye West, la nemlig ut et familiebilde som fikk nettet til å koke. Han har selv holdt en lav profil de siste ukene, på grunn av en sykehusinnleggelse.

West avbrøt turneen sin og ble lagt inn for det talspersoner hevdet var utmattelse. Han ble siden skrevet ut, og har bare vist seg offentlig et knippe ganger siden da.

«Famous»-sangeren har blant annet hatt et høyst profilert møte med USAs påtroppende president Donald Trump.

Avkrefter skilsmisse

Nå later det likevel til at julefreden har senket seg for West/Kardashian-familien. Bildet rapperen delte på Twitter viser han selv, med ny sveis for anledningen, Kim og barna North (3) og Saint (1). Bildet er delt videre over 50 000 ganger, og likt av over 100 000 brukere på nettestedet.

Bildet feide også skilsmisseryktene som har versert i høst av banen. Venner av paret har bekreftet at Kardashian og West ikke skal skilles, men familieportrettet satte en stopper for ryktebørsen en gang for alle.

Søskenflokken til Kim, bestående av Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie og Rob, delte også bilder fra den storslåtte festen til moren.

På Instagram har Kylie Jenner lagt ut et bilde av seg og søstrene, som i skrivende stund har over 2,3 millioner likerklikk. I kommentarfeltet skriver flere at de er glade for å se Kim igjen, etter den fraværende perioden.

Stilte opp i video

Det skal sies at dette ikke er første gang siden ranet at Kardashian viser seg, men det er første fest hun er til stede på. I hvert fall foran fotografene.

Den tidligere sosiale medier-dronninga har vært bortimot sunket i jorda, og ifølge en offisiell måling fra Instagram er hun per i dag ikke blant de mest fulgte kjendisene på bildedelingstjenesten.

Da tv-stjerna denne uka dukket opp i den pikante «adventskalenderen» til Love Magazine, gikk Internett av skaftet.

Nettstedet Mashable omtaler videoen som et «praktfullt comeback» og er full av lovord om Kardashians utseende i kalendervideoen, som er regissert av James Lima.

