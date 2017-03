Falsk «Justin Bieber» (42) lurte barn til å sende ham nakenbilder

En 42-åring som utga seg for å være Justin Bieber, er siktet for over 900 tilfeller av overgrep etter å ha lurt mindreårige til å sende ham nakenbilder.

Mannen skal siden 2007 ha brukt sosiale medier som Facebook og Skype til å utgi seg for å være popidolet fra Canada. Torsdag ble han siktet for mer enn 900 seksuell overgrep mot barn:

- Etterforskere har gransket mannen som utga seg for å være Justin på nett i den hensikt å få tak i spesifikke bilder av unge barn, opplyser politiet i delstaten Queensland. Etterforskningen har allerede ført til at mannen var siktet for en rekke seksuelle overgrep mot barn under 16 år. Nå er siktelsen altså kraftig utvidet.

- Etter en grundig gjennomgang av mannens datamaskin er han siktet for ytterligere 931 tilfeller av overgrep mot barn, heter det i pressemeldingen fra politiet.

Siktelsen inkluderer voldtekt, upassende oppførsel mot barn, produksjon av overgrepsmateriale og bruk av kommunikasjonstjenester for å utnytte barn og spre ulovlig materiale.

Bieber har, tross mye negative omtale de siste årene, fremdeles en enorm hærskare av fans blant barn og unge, såkalte "Beliebers". Politiet betegner omfanget av saken som forferdelig.

- Det at så mange barn kunne tro at de kommuniserte med denne kjendisen setter søkelyset på behovet for en alvorlig gjennomgang av hvordan vi som samfunn utdanner barn i nettvett.

(NTB)