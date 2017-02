«Farmen»-duoen: - Ja vi er forelsket!

Sophie Therese Lindberg (25) og Marius Hofsøy (24) var begge single da de sjekket inn på Finnsvika gård under siste runde «Farmen» på TV 2 i høst. Nå kan Se og Hør avsløre at de to har funnet lykken – med hverandre!

– Ja, vi er forelsket! forteller paret til Se og Hør.

Drømmemannen

Selv om Sophie tapte årets «Farmen»- finale, føler hun likevel at hun stakk av med en gjev premie.

– Laila vant «Farmen», men jeg fikk absolutt noe godt ut av det jeg også. Det kan man trygt si – Marius er jo drømmemannen, smiler Sophie til Se og Hør

Omsorgsfull og snill

Turtelduene er veldig ulike – men utfyller hverandre perfekt.

– Jeg liker at Sophie er så ambisiøs. Hun er egentlig min strake motsetning. Hun har alltid en plan og skal få ting gjort. Jeg er mye mer bedagelig. Også er hun pen og se på, og utrolig god som person. Det er det viktigste, understreker Horten-gutten.

– Marius er først og fremst veldig godhjerta. Omsorgsfull og snill. Han er veldig morsom, så vi har det ganske gøy sammen. Jeg ler jo av deg, Marius, du er jo så rar, smiler Sophie til fengselsbetjenten.

– Jeg har jo et veldig høyt tempo hele tiden. Da er det godt å ha en som roer meg litt ned. Han er veldig behagelig å være sammen med. Også er han kjempekjekk, da!

Fant lykken etter «Farmen Kjendis»

Også for en av «Farmen Kjendis»-deltakerne har kjærligheten begynt å blomstre etter at årets innspilling var over.

I januar bekreftet Ida Gran-Jansen til Se og Hør at hun har funnet lykken med Eirik Lyssand (29) fra Oslo

- Han er supersosial, omsorgsfull og raus. Og det beste av alt: Det virker som han har falt skikkelig i smak hos familien min. Både mor og mormor har falt pladask, smiler Ida fornøyd.

Ida røper at hun tok det siste og utløsende steget etter at hun kom hjem fra «Farmen»-innspillingen i juli.

– Jeg spurte Eirik om vi skulle ta en løpetur sammen. Vi løp Bygdøy rundt, badet og koste oss i sommervarmen. Etterpå var jeg helt solgt. Det sa bare pang, smiler Ida som forteller at kjæresten er lærer og blant annet jobber med barnevernsbarn.