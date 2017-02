«Farmen»-finalen glapp for Linni og Vendela: - Hadde ofret plassen min for Lothepus

(Dagbladet): Kjendisene ble halvert i antall da de to siste semifinaleplassene ble delt ut i vårens nest siste «Farmen kjendis»-episode.

Før onsdagens program var det i utgangspunktet seks deltakere igjen på tv-gården i Telemark. Blant dem tv-profil Tore Petterson (37), som valgte å trekke seg brått før hinderløypekonkurransen tidligere i kveld.

Petter Pilgaard kvalifiserte seg til semifinalen allerede på mandag, og dermed sto Vendela Kirsebom, Linni Meister, Ida Gran-Jansen og Leif-Einar Lothe, bedre kjent som Lothepus, igjen i kampen om tilværelsen.

- Engstelig

Og nå er det klart: Lothepus og Gran-Jansen gjorde det best i hinderløypa, og skal sammen med Pilgaard kjempe om finaleplass på søndag. For Kirsebom og Meister er «Farmen»-tilværelsen over.

Førstnevnte, som gjorde det dårligst i kveldens siste konkurranse, foran Tore Petterson, synes det var helt greit å reise hjem.

- Det var en krevende hinderløype, og jeg var litt engstelig. Derfor gikk det litt sakte. Jeg skjønte allerede etter matkonkurransen, der jeg heller ikke gjorde det noe bra, at jeg skulle hjem, forteller den tidligere modellen.

Hun legger vekt på at hun aldri hadde et mål om å vinne den første kjendisversjonen av «Farmen», men at hun var der for opplevelsen.

- Oppholdet har vært et eventyr uten like, og en utelukkende positiv erfaring. Jeg er så glad for at jeg har fått lov til å være med, og trodde aldri jeg skulle komme så langt, sier hun.

Angrer på tvekamp-plan

50-åringen er kanskje ikke blant dem som har gjort mest ut av seg i tv-ruta, men er antakeligvis den som har åpnet tårekanalene flest ganger. Både når deltakere og dyr har forlatt gården, eller da en gris skulle slaktes, har Kirsebom latt tårene trille. Helt tørt ble det heller ikke da hun selv måtte forlate gården i kveld.

- Det var skikkelig trist å vite at det var over, samtidig som jeg gledet meg utrolig mye til å treffe døtrene mine igjen. Det var et enormt stort savn, sier hun.

Kirsebom forteller at deltakelsen har åpnet mange dører for henne i ettertid, og at hun er overveldet over responsen fra tv-seere.

- Folk har kommet bort til meg i butikken og fortalt at de heiet på meg. Folk er så utrolig hyggelige. Jeg har ikke opplevd noe som helst negativt, sier hun.

Det eneste Kirsebom angrer på i etterkant av oppholdet, er at hun «godtok» Ingeborg Myhres plan om å tape sin egen tvekamp med vilje. Lotto-vertinnen innrømmet overfor Dagbladet at hennes egen «Farmen»-exit var nøye planlagt. Noe de andre deltakerne angivelig også visste om.

Ville ha ofret plassen

- Ja, vi gjorde jo det. Jeg skulle ønske at jeg hadde kjempet litt hardere for å overbevise henne om å bli, men det er ikke noe å gjøre med nå, sier 50-åringen, som knyttet nære bånd til Myhre under oppholdet.

Linni Meister kom inn på tv-gården som utfordrer i midten av januar, og fikk med seg godt over tre «Farmen»-uker før hun måtte reise hjem.

TV-profilen lå ikke mange sekundene bak Lothepus i hinderløypekonkurransen, men var lettet da «Fjorden Cowboys»-stjerna gikk videre foran henne.

- Det hadde vært krise hvis det hadde endt omvendt. Da hadde jeg faktisk ofret plassen min for ham.

- Hvorfor det?

- Fordi han fortjener det så sinnssykt mye. Han er en ekstremt bra kar som alltid har stått på og hjulpet andre, skryter Meister, som er mer enn fornøyd med fjerdeplassen.

- Folk har lett for å dømme meg

- Jeg sa til kjæresten min at jeg ikke ble borte mer enn fire dager, men så gikk det over all forventning. Jeg har vært med på mange realityprogrammer opp gjennom, men «Farmen» har virkelig vært noe eget. Jeg har fått venner for livet og lært å sette mer pris på ting. Man skjønner ikke hvor lettvint vi faktisk har det i dag, sier hun.

I likhet med Kirsebom kan Meister fortelle om utelukkende positive tilbakemeldinger fra tv-seerne.

- Jeg vet at folk har lett for å dømme meg, men det virker som om mange har blitt positivt overrasket. Jeg tror det handler om at man får vist flere sider av seg selv i et sånt program, og jeg er veldig smigret av alle de hyggelige tilbakemeldingene.

- Det gleder hjertet mitt, sier Meister.