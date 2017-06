(Dagbladet): Onsdag ble det kjent at svenske Victor Nilsson Lindelöf (22) var klar for fotballklubben Manchester United. Han besto den medisinske testen og signerte avtalen med klubben i 20-tida. Beskjeden kom like etter at svenske Zlatan Ibrahimovic kunngjorde at han skulle forlate klubben.

Grattis kärleken på din dag! Jag är så oerhört stolt över att få dela min vardag och livets alla med och motgångar med just dig vid min sida. Jag älskar dig❤️ Et innlegg delt av Victor Lindelöf (@victorlindelof) onsdag 21. Des.. 2016 PST

Svensken har spilt for Benfica siden 2012. 22-åringen har fått massiv oppmerksomhet de siste dagene, men overskygges nesten av kjæresten sin.



Britisk presse har nemlig lagt sin elsk på kjæresten hans, Maja Nilsson. Bloggeren og modellen, som The Sun omtalter som «smellvakker», får spesielt oppmerksomhet for sin Twitter-konto.

PROUD ❤❤❤❤❤❤❤❤ Et innlegg delt av Maja Nilsson (@majaenilsson) onsdag 14. Juni. 2017 PDT

Hylles for vitsene

Der lirer hun av seg det aller meste, til sine 22 000 følgere. På Instagram er hun også svært aktiv, og deler bilder med 36 000 følgere.

Hun har imidlertid en del å hente inn om hun skal slå kjæresten, som i skrivende stund følges av 320 000 brukere på Instagram.

Victor är på VIP-en på summerburst och kollar Bieber. Mig hittar ni i karaokebaren på Cinderella ikväll. Det handlar om balans. pic.twitter.com/CyeBvCZtev — Maja Nilsson (@majanilsson) 10. juni 2017

De siste ukene har Nilsson, som jobber med markedsføring, vært spesielt aktiv på sosiale medier. Hun har blant annet kommet med denne godbiten:

«Victor er på VIP-rommet på Summerburst og ser på Bieber. Meg finner dere i karaokebaren på Cinderella i kveld. Det handler om balanse», skriver fotballfrua.

Det er ofte humor på kjærestens bekostning som kommer ut på Twitter-profilen hennes. Hun legger ofte ut skjermdump av tekstmeldingene de har sendt til hverandre, og framstiller ofte fotballtalentet som lat og dum.

«Jeg er hundre timer for seint ute til middagen, men først skal jeg bare koble Playstationen inn i hverdagsrommet, det er visst en stor oppdatering på gang».

Nilssons «beste» meldinger er ofte de som handler om fotballkjæresten. Her kan du se et knippe av dem som har slått best an hos fansen.

Bodde i Norge

Nilsson har vært aktiv på Twitter i en årrekke, og begynte egentlig for å ha kontakt med venner. Følgerene begynte raskt å hope seg opp, fordi meldingene hennes stadig ble delt videre av andre profiler med flere fans enn hennes.

Det fortalte hun i et intervju med Politism i fjor vår. I samme intervju avslørte hun også at hun har reist verden rundt, hvor ett av stoppene var et sted nordmenn flest kjenner godt.

Hon gör det ganska så bra den där Maja Nilsson! Et innlegg delt av Victor Lindelöf (@victorlindelof) mandag 26. Sep.. 2016 PDT

- Rett etter studiene bestemte jeg meg for å flytte fra den lille byen Västerås, så jeg flyttet til Stockholm. Etter det flyttet jeg rett til Oslo for å leve livet sammen med mine beste venner, fortalte hun i intervjuet og fortsatte:

- Sommeren 2015 traff jeg Victor, og etter et halvt år flyttet jeg til ham i Lisboa.

Nilsson mener hun i ny og ne sliter med å huske på at kjæresten hennes er en offentlig person, og nå Sveriges kanskje mest omtalte fotballspiller.

- Blir det for privat eller for mye informasjon kan det lett slå feil. Men tilbakemeldingene er heldigvis positive og han sier ofte at jeg er den morsomste personen han vet om, sa hun i intervjuet.

Intervjuet ble gjort i forbindelse med hvordan fotballfruer framstilles. Nilsson mener inntrykket mange har er negativt, og at mange artikler ofte fokuserer på at de er et tilbehør ved mannens side - med fin veske og høye hæler.

Du och jag. Och fotbollen. Hurra för dig! ❤🍾 Et innlegg delt av Maja Nilsson (@majaenilsson) lørdag 13. Mai. 2017 PDT