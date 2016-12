(Dagbladet): Popstjerne George Michael er død, melder BBC. Artistens manager bekrefter dødsfallet overfor den britiske allmennkringkasteren.

- Det er med stor sorg at vi kan bekrefte at vår elskede sønn, bror og venn, George, sovnet stille inn i sitt hjem i julen, sier manageren i en pressemelding.

Han ble 53 år gammel, og en ambulanse rykket ut til artistens eiendom i Goring i Oxfordshire klokken 13.42 søndag ettermiddag. Michaels fulle navn var Georgios Kyriacos Panayiotou.

- Familien ber om at deres privatliv blir respektert i denne vanskelige og følelsesladde perioden, fortsetter presseskrivet.

Ytterligere omstendigheter rundt dødsfallet er foreløpig ikke kjent.

Døde fredfullt

George Michael ble kjent verden over da han sammen med kompisen Andrew Ridgeley dannet duoen Wham! på 80-tallet. De ble meget populære blant verdens ungpiker, som sørget stort da de to skilte lag i 1986. Siden den gang har George Michael hatt solokarriere.

Familien opplyser at artisten «døde fredfullt i sitt hjem», og det er ikke mistanke om at noe kriminelt har funnet sted, opplyser BBC.

Enorm suksess

Som den blonde halvdelen i en av 80-tallets største popsensasjoner, var Michael en yndet oppslagsobjekt for pressen. Michael skapte overskrifter verden over i 1998 da han sto fram som homofil etter å nærmest ha blitt presset ut av skapet etter å ha blitt arrestert for «usømmelig atferd» med en annen mann.

Michael strevet med alkohol- og narkotikaavhengighet i mange år og var åpen om sine rusvansker.

George Michael solgte over 100 millioner plater verden over. Med Wham! er han ekstra spesiell i juletider med klassikeren «Last Christmas». Blant hans største hits ellers finner vi «Wake me up before you go-go» og «Club Tropicana».

Jobbet med film

Michael var aktiv til det siste, og arbeidet med en dokumentar kalt «Freedom», oppkalt etter én av artistens mange hits. Her skulle Michael fortelle om tiden som popstjerne, og navn som Elton John og Liam Gallagher var medvirkende.

Filmen skulle etter planen stå ferdig mars 2017.

I 2011 ble han lagt inn på sykehus etter en lungebetennelse. Artisten har senere fortalt at han hans tilstand var «touch and go» en periode i 2011.

Dagbladet følger saken.