George Michaels kjæreste snakker ut: - Glemmer aldri at jeg fant ham død i senga

(Dagbladet): Første juledag kom sjokkbeskjeden som rystet en hel popverden. George Michael, vokalist i Wham! og suksessfull soloartist, hadde gått bort. Popstjerna ble 53 år gammel, og døde av hjertestans i sin egen seng.

Musikkelskere har i 2016 allerede mistet flere av de aller største heltene fra 70- og 80-tallet, deriblant David Bowie og Prince. Den 53 år gamle sangeren, som var like kjent for sitt utseende som for sin myke vokal, blir regnet i samme kategori som nevnte storheter.

Artisten, som egentlig heter Georgios Kyriacos Panayiotou, levde et liv i offentligheten helt siden debuten på starten av 80-tallet. Rusmisbruk, vektoppgang og hans kjærlighetsforhold ble alt nøye dokumentert i pressen.

Nå forteller hans tidligere kjærester om sorgen etter tapet av popsensasjonen.

Fant kjæresten død

George Michael har vært i flere forhold. Det siste var med frisøren og fotografen Fadi Fawaz (43), som han har datet de siste åra. Han hevder selv at det var han som fant kjæresten død.

- Litt av en jul. Jeg glemmer aldri at jeg fant ham fredfullt død i senga om morgenen. Jeg kommer aldri til å slutte og savne deg, skrev han på Twitter.

Overfor den britiske avisa The Daily Telegraph bekrefter han ifølge Sky News historien.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx — Fadi Fawaz (@fadifawaz) 26. desember 2016

- Jeg kom dit for å vekke ham opp og da var han borte. Han lå fredfullt i senga. Vi vet enda ikke hva som har skjedd, sier han til avisa og fortsetter:

- Alt hadde vært veldig komplisert, men George så fram til jul. Det gjorde jeg også. Nå er alt ødelagt. Jeg vil huske ham som han var - et fantastisk menneske, forklarer han til den britiske avisa.

Som profilbilde på Twitter har Fawaz et bilde av han og popstjerna som kysser. De to har også blitt foreviget av paparazzifotografer flere ganger den siste tida.

- Hjertet mitt ble knust

Før Michael ble sammen med Fawaz, var han i et 13 år langt forhold med Kenny Goss. Han er en kunsthandler og forretningsmann fra USA, og begynte ifølge E! Online å falle for popstjerna allerede i 1998. Forholdet deres ble godt dokumentert av pressen, selv om begge likte privatlivet best.

Da dødsfallet til ekskjæresten hans ble kjent, var Goss raskt ute med å fortelle om sorgen han nå satt igjen med.

- Hjertet mitt ble knust av nyheten om at min gode venn og kjærlighet George Michael har gått bort, forklarer han og fortsetter:

- Han var en stor del av livet mitt, og jeg elsket han masse. Han var en ekstremt snill og generøs mann. De fine minnene og musikken han ga til verden vil alltid være en stor del av livet mitt, og til dem som også elsket og beundret ham, forteller eksen.

De to blir ofte beskrevet som hverandres store kjærlighet.

«Presset» ut av skapet

George Michael skapte overskrifter verden over i 1998 da han sto fram som homofil etter å nærmest ha blitt presset ut av skapet.

Kort tid før popstjerna valgte å stå fram, skjedde nemlig det som skulle endre livet hans for alltid. På et herretoalett i Will Rogers-parken i Los Angeles, skal Michael ha beinflørtet med en sivilkledd politimann.

Deretter så politimannen popstjerna gjøre det som ble omtalt som en «usømmelig handling», noe som førte til at Michael ble pågrepet og avhørt i tre timer før han slapp ut mot kausjon.

- Jeg har dummet meg ut, og kan ikke gjøre annet enn å unnskylde meg overfor fansen. Jeg kan ikke engang si at det var første gang jeg har gjort noe slikt, men jeg ønsker å si at jeg er ok, sa George Michael til CNN etter hendelsen.

Den engelske tabloidavisa The Sun var en av de mange avisene som hadde George Michael på sin førsteside: «Zip me up before you go, go», var tittel på saken den påfølgende dagen.

Michael har også i ettertid hevdet overfor talkshow-dronninga Oprah Winfrey at det hele var en felle og at det var politimannen selv som la opp til det som skjedde den kvelden.

Han lot seg tilsynelatende ikke knekke, og forsøkte å hanskes med situasjonen ved å være fullstendig åpen og ærlig om sin seksuelle legning.

Hendelsen fikk også mye oppmerksomhet i tida etter, spesielt da Michael ga ut låta «Outside», hvor han ironiserer over hendelsen. Dette førte også til at artisten ble saksøkt av den sivile politimannen.