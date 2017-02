- Han kom med detaljerte beskrivelser av hvordan han skulle voldta og drepe meg

(Dagbladet): I slutten av januar fortalte Dagbladet og Seoghør.no om hvordan modellikonet Vendela Kirsebom (50) har vært plaget av «stalkere» i en årrekke.

Mandag delte toppblogger Sophie Elise Isachsen (22) et innlegg på bloggen sin, der hun forteller at hun vurderer å flytte fordi hun blir plaget av folk som oppsøker hjemmet hennes.

I kjølvannet av Isachsens innlegg har den profilerte psykologen og sexologen Kristin Spitznogle (44) valgt å fortelle om sine erfaringer med stalking i et åpent innlegg på sin.

Der forteller Spitznogle om flere rystende episoder, som involverte både blotting, trusler og innbruddsforsøk:

«I Ullevål Hageby i Oslo opplevde jeg at nakne menn blottet seg nattestid ute i eplehagen min (med min egen sønn som del av et høyst ufrivillig publikum), mens en fast 'beundrer' la igjen ufrankerte brev i postkassa mi med kjærlighetserklæringer, og påfølgende detaljerte beskrivelser av hvordan han skulle voldta meg og drepe meg», skriver hun i Facebook-innlegget.

Støtter Sophie Elise

I innlegget, som er blitt omtalt av flere medier, forteller Spitznogle at stalkingen til slutt ble så ille at hun valgte å flytte fra Oslo.

44-åringen slo seg ned i Drammen, men der fortsatte trakasseringen, senest med et innbruddsforsøk og politiutrykning i 2015 . Situasjonen krevde at hun måtte flytte enda en gang.

Nå er det imidlertid blitt slutt på problemet, skriver hun i innlegget. Avslutningsvis oppfordrer hun folk til å også la Sophie Elise Isachsen få være i fred:

«I dag er det ingen som plager meg mer, og jeg føler bare med de som ikke får lov til å oppleve ro og trygghet i sitt eget hjem. Sophie Elise har forresten skrevet en glimrende selvbiografi, og er en imponerende ung kvinne. Nå må folk la henne få litt fred!» fastslår Spitznogle.

- Ble frarøvet tryggheten min

Overfor Dagbladet forklarer Spitznogle at hun fikk déjà vu til sin egen fortid da hun så medieoppslagene om Isachsens blogginnlegg mandag.

- Jeg har jo veldig mange dårlige erfaringer selv, så jeg ville bare uttrykke støtte og medfølelse med henne. Dette er jo en mulig bakside av det å være en profilert kvinne i media, dessverre.

Hun legger til at hun anser Isachsen som en «usedvanlig oppegående ung kvinne», og at hun derfor ville komme med en støtteerklæring.

- Folk bør forstå at man må få være i fred i sitt eget hjem selv om man er en offentlig person. Jeg opplevde å bli fullstendig frarøvet tryggheten i mitt eget hjem i flere år, og det er en veldig tung belastning, sier Spitznogle.

Sophie Elise Isachsen har for øvrig måttet tåle mye oppmerksomhet den siste tida. I fjor høst ble hun rådet av politiet til å slette et blogginnlegg om den kontroversielle Facebook-gruppa Mannegruppa Ottar. Et par dager senere valgte hun å anmelde medlemmer av gruppa.

Voldsalarm og FBI

Dette er ikke første gang den kjente sexologen og tidligere «Sexskolen»-programlederen forteller om sine erfaringer med plagsomme stalkere.

I et intervju med Se og Hør i starten av 2016 sa Spitznogle at hun hadde flyttet til hemmelig adresse og at hun valgte å gå med voldsalarm etter de mange ubehagelige episodene.

- Boligen vår har alt tenkelig av alarmer og overvåkning. Jeg kaller den bare «Fort Knox». Jeg lever også med voldsalarm, sa hun til Se og Hør den gang.

I likhet med Kristin Spitznogle, ble Vendela Kirsebom nødt til å ta grep da hun ble plaget av en stalker mens hun bodde i USA. FBI ble etter hvert koblet inn, og hun fikk full beskyttelse av politiet.

Da det viste seg at stalkeren befant seg i California, mens Kirsebom bodde i New York, ble tingene enda mer komplisert. Da måtte saken overføres til California før noe kunne gjøres.

- Jeg husker at jeg var utrolig redd, spesielt når det kom frem at denne mannen ikke var frisk. Heldigvis fikk de arrestert ham, fortalte Kirsebom i januar.