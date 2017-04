Heath Ledger fikk medisin-advarsel av søstera. Få dager seinere døde filmstjerna

(Dagbladet): Heath Ledger var på toppen av sin karriere da han ble funnet død i leiligheten sin 22. januar 2008.

Ifølge People skal filmstjerna ha kjempet mot presset fra berømmelsen og et nylig brudd, da han stengte seg inne i leiligheten på Manhattan.

Det ble slått fast at han døde av en uheldig overdose med reseptbelagte medikamenter. Han ble bare 28 år gammel.

Ledger hadde flere ganger i forkant blitt advart mot å blande sovemedisin med reseptbelagt medisin.

Det kommer frem i dokumentaren, som har tittelen «I Am Heath Ledger». Her forteller hans nærmeste om livet hans den siste perioden før dødsfallet.

Slet med søvnproblemer

Gerry Grennel, Ledgers venn og dialektlærer, bodde sammen med skuespilleren da han spilte inn «The Imaginarium of Doctor Parnassus».

Dette var hans siste uker, samt skuespillerens siste bidrag til filmindustrien.

Heath Ledger skal i denne perioden ha brukt medisiner fordi han slet med sykdom som minnet om lungebetennelse. Han skal ha vært utslitt, både fysisk og til sinns.

Han slet med søvnproblemer og tok derfor sovetabletter. Til ingen nytte.

- Han sa «jeg blir nødt til å stoppe, det hjelper ikke, jeg har det ikke godt, de får meg til å få det enda verre», sier vennen i dokumentaren.

Det ble slutt mellom ham og Michelle Williams bare et halvt år tidligere. Det gikk innpå Ledger, som samtidig fikk mindre tid med dattera Matilda Rose.

- De hjalp ikke på hans forholdsproblemer, de hjalp på savnet datteren og de hjalp ikke på hans søvnproblemer - og det visste han.

Advarte broren

Kate Ledger, storesøster, forteller i dokumentaren at han ikke viste tydelige tegn til «undergang og tristhet» i den siste perioden før dødsfallet. Søskenparet sto hverandre nær, og skal ha snakket sammen opp til tre ganger daglig.

Kort tid før dødsfallet advarte søsteren ham mot å blande sovemedisiner med reseptpliktig medisiner.

- Han svarte bare «Katy, hallo, hva er det du tror? Selvfølgelig».

En gang hun laget hun kveldsmat, snakket hun sammen med broren på telefonen. Han virket til å være i godt humør, før han sa:

«Jeg blir nødt til å stikke. Jeg ringer deg rundt 08.30 i morgen.»

Dette ble deres siste samtale.

- Blir aldri riktig

Filmen er en del av den amerikanske TV-kanalen Spikes dokumentarserie, kalt «I Am». Den har fått premiere under Tribeca Film Festival 23. april. Senere vil dokumentaren også bli vist på amerikansk TV, og på kino i USA i mai.

Heath Ledger etterlot seg sin den gang to år gamle datter Matilda Rose, nå 11 år, som han fikk med skuespiller Michelle Williams (36). De skilte lag året før han døde.

- Det som skjedde har forandret måten jeg ser livet på. Ingenting ved livet varer eller er evig, har Williams tidligere fortalt til Vogue.

I samme intervju fortalte hun at Ledgers død var en overveldende sorg.

I desember fortalte hun om hvordan det var å oppdra dattera helt alene.

- For å være helt ærlig, som jeg ofte er om alt, er jeg egentlig ikke en som kjemper mot omstendighetene. Jeg tror man skal akseptere hvor man er og hvor man har vært. Det gjelder alt utenom én ting, sier hun til Porter Magazine og fortsetter:

- Jeg kunne fulgt det tankesettet hele veien om det ikke var for at Matilda ikke har en far. Det er bare noe som ... Jeg mener, det blir aldri riktig, forklarer hun.