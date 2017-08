Her ble den britiske modellen (20) holdt fanget før hun skulle selges på porno-auksjon

(Dagbladet): Tidligere denne sommeren ble den britiske modellen Chloe Ayling (20) kidnappet i Milano, Italia, for å bli auksjonert bort på et pornografisk nettsted, ifølge italiensk politi.

Modellen trodde hun skulle på et jobboppdrag, men sannheten var at hun sto overfor et mareritt som skulle vare i en uke, melder CNN.

I avhør med politi skal jenta ha fortalt at hun ble angrepet av to menn da hun ankom leiligheten der hun trodde hun skulle bli fotografert. Deretter skal hun ha blitt dopet ned, satt håndjern på, puttet i en bag og plassert i bagasjerommet på en bil.

Ifølge italiensk politi skal en mann ha blitt pågrepet utenfor det britiske konsulatet i Milano, en uke etter at jenta forsvant. Da mannen ble pågrepet gikk han sammen med den 20 år gamle jenta, men det er så langt ikke kjent hvorfor de to befant seg ved konsulatet.

Ble holdt fanget

Politiet leter nå etter minst én person til, i forbindelse med kidnappingen.

Chloe Ayling ble ifølge The Telegraph sendt til Milano av sin britiske agent. Både agenten og modellen selv trodde hun skulle delta på en fotoseanse 11. juli, men da hun ankom fotostudioet fikk hun en sprøyte med «voldtektsdopet» ketamin i armen og segnet om.

I en ny uttalelse til politiet, delt av det italienske nyhetsnettstedet, Corriere della Sera, forteller Ayling nå om den dramatiske hendelsen.

- En person med svarte hansker kom bakfra og la den ene hånda på nakken min og den andre hånda over munnen min. En annen person, ikledd svart finlandshette, ga meg en injeksjon i høyre arm, forklarer 20-åringen og legger til at hun tror hun skal ha blitt bevisstløs kort tid etter.

Da Ayling våknet, skal hun ha vært ikledd en rosa drakt, samt noen sokker.

- Jeg skjønte at jeg var i bagasjerommet på en bil. Håndleddene og anklene mine var bundet fast, og munnen min var tapet igjen, sier hun.

Den 20 år gamle jenta minnes også at hun lå i en svart bag, hvor det var begrenset tilgang på oksygen.

Ayling skrek for livet, og forteller at kidnapperne ble nødt til å stoppe bilen hele tre ganger. De to mennene skal angivelig ha prøvd å selge den unge modellen for 300 000 amerikanske dollar, noe som tilsvarer om lag 2,3 millioner norske kroner. Videre skal kidnapperne ha krevd at den britiske modellens agent skulle betale penger for at de skulle slippe henne fri.

Myndigheten har uttalt at de to mennene valgte å la jenta gå, etter å ha funnet ut at hun hadde et to år gammelt barn. Deres «regler» forbød nemlig kidnapping av mødre, ifølge The Guardian.

Mann ble arrestert

I ettertid skal en gruppe under navnet, «Black Death», ha sendt et trusselbrev til Ayling.

En polsk mann, som bor i Storbritannia, ble arrestert 18. juli etter mistanke om kidnapping og utpressing, har myndighetene forklart. Politiet friga seinere et arrestasjonsbilde av den 30 år gamle mannen, Lukasz Pawel Herba. Videre søker politiet etter flere menn, og det antas at det kan være hele fire menn som var innblandet i hendelsen.

Den unge jentas advokat, Francesco Pesce, har uttalt at de håper politiet finner de innblandede raskt, slik at de kan forhindre at dette skjer med flere jenter.

- Dette var en enorm etterforskning som ble utført raskt. Politiet har jobbet veldig hardt, sier Pesce, og fortsetter:

- Det eneste mysteriet nå, er hvorfor denne personen (en av de mistenkte journ.anm.) dro til konsulatet med henne, sier advokaten og legger til at hans 20 år gamle klient har vært gjennom en traumatisk hendelse.

Imponert over jenta

- Hun led mye. Det var en forferdelig opplevelse ... å tro at hun aldri ville se familien sin igjen.

Nå skal den 20 år gamle jenta være trygt hjemme hos familien sin, og Pesce forklarer at det vil være viktig for henne i tida framover å være sammen med sine nærmeste.

Italiensk politi har gått ut med at de jobber med tjenestemenn i både Storbritannia og Polen for videre etterforskning.