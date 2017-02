Her tar følelsene overhånd for «Jegertvillingene»

«Jegertvillingene» Johanne og Kristine Thybo-Hansen (25) er kjent som to beintøffe kvinner, men i kveldens episode av tv-serien deres, viser de også sine følsomme sider.

Tvillingene reiser til Danmark for å møte gamle slektninger som de ikke har sett på 15 år. Det blir et spesielt øyeblikk for jentene.

Etter hvert som de nærmer seg inngangen strømmer nemlig tårene på, spesielt når de ser flere av familiemedlemmene i vinduet.

- Mye av personligheten vår har vi fra Danmark. Både temperament og alt svinprat. Vi er jo familie i blodet vårt, og vi føler vi er en del av det. Det varmer å bli så godt tatt imot, og det virker som de er glade i oss, forteller Kristine i programmet.

Flere familiemedlemmer påpeker at tvillingene har vokst en del siden sist.

- Det er et stort øyeblikk at de har kommet hit. Det overrasket meg. Det betyr mye at de fikk tårer i øynene, forteller grandonkel Finn Thybo.

Etter en titt på gamle bilder og en god middag med gaver, reiser jentene igjen. De legger ikke skjul på at de gjerne skulle hatt med moren sin til Danmark.

- Jeg skulle ønske mamma hadde vært med. Hun hadde storkosa seg her, men hun har så jævlig flyskrekk. Vi skal dope henne ned og få tatt henne med hit til sommeren. Hun skal være med hit. Vi skal tvinge henne, men vi kan jo også kjøre ned til Danmark. Det er godt for henne også å møte dem igjen, sier jegertvilling Johanne.

- Får ikke gå i fred

24-åringene har både provosert og fascinert det norske folk siden de dukket opp på skjermen i 2015, og det siste året har de merket kjendisstatusen godt.



- I Nord-Norge får vi som regel gå i fred, men dersom vi beveger oss rundt i Oslo er det mange som kjenner oss igjen og vil ta «selfies», har Johanne Thybo Hansen tidligere sagt til Dagbladet.

I intervjuet avslørte hun også at det i visse settinger er umulig for henne og søstera å gå rundt uten å bli stoppet.

- På Villmarksmessa kan vi bare glemme å gå i fred. Der vil alle snakke med oss hele tiden. Det er veldig koselig, men av og til er det litt spesielt å ikke kunne gå i fred, la 24-åringen til den gang.

Satte ut «Sinnasnekker'n» med sex-spørsmål

Jentene hadde aldri sett for seg den oppmerksomheten de har fått i forbindelse med serien, og er veldig overrasket over at to «einstøinger» er blitt så populære.

- Vi er jo bare to einstøinger fra nord som driver med hobbyen vår. Likevel er folk fascinerte av oss sier de. Unge jenter som røyker, banner og jakter er vel kanskje ikke noe alle er vant med!

Otto Robsahm, bedre kjent som «Sinnasnekker'n», har for øvrig dukket opp i denne sesongen av «Jegertvillingene». For hans del var det ikke banningen til jentene som det var vanskeligst å forholde seg til.

Da jentene overrumplet ham med å spørre om han har fått «hall» før turen, begynte han å le da han innså at det var sex de snakket om.