Hevder ansatte hos Versace informerer hverandre når en mørk person går inn i butikken

(Dagbladet): En skulle kanskje tro at rasisme var på vei vekk nå som 2016 snart blir 2017. Slik er realiteten imidlertid ikke, spesielt ikke i butikkene til det italienske luksusmotehuset Versace.

Det hevder i hvert fall Chris Sampino (23), som tidligere jobbet i motehusets San Francisco-filial. Daily Mail skriver at den tidligere ansatte, som bare jobbet i butikken i to måneder, saksøker motegiganten for det han hevder er rasisme.

I søksmålet, som avisa siterer, står det at de ansatte ved butikken angivelig informerer hverandre hver gang en mørkhudet person kommer inn i butikken. Det gjør de indirekte.

Kodeordet «D410» brukes ifølge Sampino av de ansatte for å signalisere til hverandre at en afroamerikaner har gått inn i butikken. Det er kodeordet de ansatte også bruker på sorte skjorter.

Det hevdes også at enkelte plukker opp en sort skjorte samtidig, for å understreke poenget.

23-åringen som saksøker er selv av afroamerikansk opphav, som er noe av grunnen til at han reagerer på butikkens behandling.

Han hevder i søksmålet at butikkens sjef begynte å behandle ham annerledes etter at han sa fra, og at han etter kun to uker som ansatt ble sparket som følge av oppmerksomheten.

Motehuset benekter selv alle anklagene 23-åringen kommer med. Saken er ventet å komme opp i retten den 21. mars. CNN skriver at de har forsøkt å få en kommentar fra Versace, men at forsøkene har vært forgjeves.