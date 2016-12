Hevder George Michael ga bort store summer like før han døde

(Dagbladet): Fans over hele verden gikk inn i sorg da det ble kjent første juledag at popikonet George Michael hadde gått bort. Popstjerna døde i sin egen seng av hjertestans. Han ble bare 53 år gammel.

I kjølvannet av nyheten har det dukket opp noen overraskende meldinger om at stjerna brukte sin «Last Christmas» på nobelt arbeid, som han nå post mortem får skryt for. Han skal nemlig ha åpnet pengesekken og sendt ut storslåtte bunker med pund til et par enkeltmennesker som han mente fortjente det.

Det skriver Buzzfeed. Nettsida har samlet flere Twitter-meldinger fra personer som hevder å ha mottatt store økonomiske donasjoner fra Michael like før han døde.

Donerte tusenvis

En av dem som nå åpner om Wham!-vokalistens generøsitet er «Pointless»-programleder Richard Osman.

- En kvinne på «Deal or No Deal» fortalte oss at hun trengte 160 000 kroner til en prøverørsbehandling. George Michael ringte henne neste dag og ga henne hele summen, skriver han på

En kvinne har svart på meldingen, og hevder at det var hun som mottok pengene. Hun skal imidlertid aldri ha visst hvor de kom fra.

Komiker David Walliams skal også ha nytt godt av sangerens løstsittende penger. Han skriver at Michael donerte i overkant av en halv million kroner til Sport Relief, en organisasjon som arrangerer sportslige treff til inntekt for fattige.

Det er ikke bare offentlige profiler som nå hevder at popstjerna ga dem penger. Brukeren @ ga en fremmed person på en kafé i overkant av 250 000 kroner fordi personen var lei seg over gjeld.

- Han ba servitøren om å gi henne sjekken etter at han gikk, skriver brukeren.

En annen bruker, journalist Sali Hughes, forteller at hun for noen år siden skrev en artikkel om en kjendis som tipset over 50 000 kroner til en bartender som var i gjeld. Nå avslører hun at den kjendisen var nettopp George Michael.

Flere titalls brukere åpner seg faktisk opp om hvordan artisten har hjulpet dem eller noen de kjenner.

George Michael worked anonymously at a homeless shelter I was volunteering at. I've never told anyone, he asked we didn't. That's who he was — EMILYNE MONDO (@EmilyneMondo) 26. desember 2016 @EmilyneMondo Also donated a lot of cash to Children's dental care in Africa, in excess of £100,000 each summer — Gary Parker (@gp6970) 26. desember 2016 His support for the LGBTQ community, the NHS and the miners marked George Michael out as an activist as well as a great artist. pic.twitter.com/tsKNp22Lr7 — Billy Bragg (@billybragg) 26. desember 2016

Stor suksess

Som den blonde halvdelen i en av 80-tallets største popsensasjoner Wham!, var George Michael en yndet oppslagsobjekt for pressen. Han skapte overskrifter verden over i 1998 da han sto fram som homofil etter å nærmest ha blitt presset ut av skapet.

Michael strevet med alkohol- og narkotikaavhengighet i mange år og var åpen om sine rusvansker.

Musikeren solgte over 100 millioner plater verden over. Med Wham! er han ekstra spesiell i juletider med klassikeren «Last Christmas». Blant hans største hits ellers finner vi «Wake me up before you go-go» og «Club Tropicana».

Den greskættede sangeren var aktiv til det siste, og arbeidet med en dokumentar kalt «Freedom», oppkalt etter én av sine mange hits. Her skulle Michael fortelle om tiden som popstjerne, og navn som Elton John og Liam Gallagher var medvirkende.

Filmen skulle etter planen stå ferdig mars 2017, og det er uklart hvilken skjebne som nå venter den.

Tidligere denne måneden ble det også kjent at 53-åringen også jobbet med et nytt studioalbum sammen med artisten og produsenten Naughty Boy.

Det var artistens kjæreste, Fadi Fawaz (43), som fant stjerna død. Det fortalte han selv på Twitter.