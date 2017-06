Hevder Obama røpet kjønnet på Beyoncé-tvillingene

(Dagbladet): 2017 har for kjendisene vært tvillingenes år. George (56) og Amal Clooney (39) startet sommeren med å ønske velkommen en sønn og en datter, og Beyoncé Knowles (35) og Jay Z (47) sine tvillinger ryktes å snart være på vei.

Det var i februar at de annonserte graviditeten, og siden den gang har ryktebørsen gått varmt for seg. Teorier om barnas kjønn, hvem de ligner på, termin og om artisten i det hele tatt er gravid, har vært blant disse.

Knowles har imidlertid ikke kommentert noe selv, og har tilsynelatende uberørt av ryktene holdt flyten oppe med bilder og meldinger på sosiale medier.

Ryktene har kommet fra mange hold, men denne gangen er det en nokså profilert skikkelse som står for spredningen. I en tale fortalte nemlig tidligere president Barack Obama om forholdet til Jay Z. Flere tolker talen som en avsløring om de kommende tvillingenes kjønn.

Kryptisk

Det er motemagasinet Cosmopolitan som først omtaler saken. Det var i forbindelse med at Jay Z skulle innlemmes i tekstforfatternes Hall of Fame at artisten fikk en personlig hilsen fra den tidligere presidenten - som etter to sammenhengende perioder avsluttet sitt mandat i januar.

Talen til Obama ble lagt ut som en fil på Dropbox, og lenken til dette ble delt av artisten selv på Twitter. Foruten å snakke lenge om den såkalte «bromancen» mellom han og «Empire State of Mind»-rapperen, røper Obama også hvordan han og rapkameraten forholder seg til familiene sine.

- Jay og jeg er også idioter for døtrene våre, selv om han kommer til å gruse meg når de tvillingene dukker opp. Og la oss bare innse det, vi har begge koner som er en god del mer populære enn vi er, sa Obama i talen.

Meldingen kan virke kryptisk, men for brukere på sosiale medier later det til at dette er selve erklæringen om kjønnene på superparets kommende tvillinger.

Nettet har nemlig bitt seg merke i setningen «når de tvillingene dukker opp», og flere mener hardnakket at det betyr at tvillingene er to jenter. «Crazy in Love»-paret har selv ikke kommentert uttalelsene, men det stopper ikke fansen fra å konspirere.

«Beyoncé skal ha to jenter. Det er den eneste måten Jay kan gruse Obama på når de kommer. Han kommer til å havne i trøbbel for å ha sagt det», skriver en bruker.

So Beyoncé is having twin girls. Only way Jay would have Obama "beat" once they arrive. He's gonna be in trouble for spilling the beans. 😭😂 https://t.co/qDdANW4ofw — April (@ReignOfApril) 16. juni 2017

«Sa Obama akkurat at Beyoncé skal ha tvillingjenter? Uttalelsen hans hadde ikke gitt noe mening ellers», skriver en annen.

THE TWINS ARE GIRLS

THE TWINS ARE GIRLS

THE TWINS ARE GIRLS

THE TWINS ARE GIRLS

BEYONCÉ FINNA HAVE TWIN GIRLLLLLLLSSSSSSSS

OBAMA DECLARED IT https://t.co/wGzJ9zNpcu — Luigi (@jerad_js) 16. juni 2017

Det endelige svaret får vi imidlertid ikke før artistene velger å kommentere det selv. Jay Z selv dukket ikke opp på innlemmelsen i Hall of Fame, noe som har gitt virkelighet fart på ryktemølla om at tvillingene nå kan være på vei.

Ikke første gang

«Pretty Hurts»-sangeren valgte å avsløre nyheten om graviditeten på Instagram, ved at hun viste frem magen i undertøy på en seng av blomster.

Fotografiet ble det mest likte i det sosiale mediets historie, med over 11 millioner likerklikk i skrivende stund. Det er ikke kjent om tvillingene er eneggede eller toeggede, og om det er en gutt og en jente, to gutter eller to jenter.

Flere mener imidlertid å ha avslørt dette, etter å ha tolket kryptiske tegn fra den 35 år gamle popstjerna. På Instagram la artisten ut flere bilder av seg selv, der den voksende babymagen kommer godt frem.

Et innlegg delt av Beyoncé (@beyonce) tirsdag 14. Mars. 2017 PDT

I en tettsittende sort kjole, stylet med lårhøye støvletter og en Gucci-veske, holder hun på magen som rommer de to små.

Det er derimot øredobbene hennes som får enkelte til å reagere. I 2008 ga artisten ut albumet «I Am... Sasha Fierce», der singelen «If I Were A Boy» var en av platas mest suksessfulle.

I videoen, som ble gitt ut samme år, har artisten på seg et par runde, glitrende øredobber. Nå har Beyoncé valgt å tørke støv av øredobbene fra den gang.

De har hun på seg på bildene hun la ut, og mange mente derfor at tvillingene blir to gutter.

«Beyoncé er typen som subtilt avslører kjønnet på barna sine med øreringer. Hvorfor skulle frøken pen ellers ha brukt «If I Were A Boy»-ørepynten?», har brukeren @Yawncey skrevet på Twitter.

Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Knowles avslører sannsynligvis selv den store hemmeligheten når hun er klar for det.