«Hollywoodfruer»-Gunilla snakker ut om sjokkbrannen: - Jeg er forbannet

(Dagbladet): Tidligere denne uka ble det kjent at tv-stjerna Gunilla Persson (58), kjent fra «Svenske Hollywoodfruer» på TV 3, har opplevd et av sine aller største mareritt. Huset hennes i det fasjonable Pacific Palisades-området i Los Angeles brant ned til grunnen, som følge av en brann som startet i naboenes hus.

Katten hennes Tusse omkom, og moren hennes Iris (90) ble sendt til sykehus med skader. Totalt fem mennesker ble skadd i brannen, hvor tilstanden til to av dem er kritisk.

Persson og dattera Erika (14) kom seg fra flammene med livet i behold, men de siste dagene har vært tunge for familien. I et intervju med svenske Aftonbladet snakker den svenske tv-profilen ut om hvor vanskelig de siste dagene har vært.

I sinne

- Jeg er forbannet over at det her i det hele tatt måtte skje, sier hun til avisa.

Sinnet retter hun mot håndverkerne som renoverte naboenes bolig. Ifølge brannvesenet startet brannen i noen dunker og filler som hadde blitt stående ute i forbindelse med oppusningen.

- Dette skulle ikke ha skjedd. Hvis jeg ikke hadde våknet og slått alarm kunne vi kanskje stryket med, forteller hun om den dramatiske kvelden.

Familien på tre er nå hjemløse som følge av brannen, og har tatt inn på et hotell i Westwood. De skal imidlertid bytte hotell, slik at de kan være nærmere sykehuset til den skadde moren hennes.

Hun har ingen planer om å returnere til området der det nå bare står igjen en nedbrent ruin.

- Jeg vil ikke tilbake. Og Erika vil absolutt heller ikke det. Sorgen er for stor, forklarer hun.

Persson kaller utleieren sin for en «monsterkjerring», fordi de ikke får tilbakebetalt leia. Hun retter nå heller snuta mot fasjonable Bel-Air, som er i nærhet av skolen dattera til høsten skal begynne på.

- Dette kommer til å koste oss masse, sukker hun.

Full fyr

Det var tidlig torsdag morgen, amerikansk tid, at amerikanske NBC omtalte brannen. Klokka 02:14 samme natt rykket brannmannskaper ut til stedet. Totalt 88 mennesker måtte til for å slukke flammene

- Om jeg hadde forsøkt å ta meg inn gjennom flammene, kunne jeg ha dødd. Min datter ville gå inn og lete etter kattene, men jeg sa nei. Man kan ikke gå inn i en brann, fortalte Persson til den amerikanske kanalen.

- Vi bryr oss ikke om eiendelene våre, vi bekymrer oss for mamma, sa den svenske hollywoodfrua til kanalen.

Susanne Nylén, pressesjef i svenske MTG, fortalte til Aftonbladet at de på tidspunktet hadde lite informasjon.

- Det stemmer at det har vært en stor brann i Gunillas og naboenes hus, men vi vet ikke så mye mer enn at brannen startet hos naboene. Vi har et team på plass nå, fordi vi spiller inn ny sesong. Vi har kontinuerlig kontakt med Gunilla på sykehuset, forklarer hun.