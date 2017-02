I strupen på «Farmen»-produksjonen: - Jeg har kjempet hele livet for å bryte ned disse homofordommene, men så framstiller de meg sånn

(Dagbladet): Tore Petterson (37) har tidligere uttalt at «Farmen kjendis»-oppholdet ble en opplevelse langt utenfor komfortsonen.

Dette mye på grunn av allergien hans. 37-åringen tåler verken hvete eller melk, og fikk derfor i seg svært lite mat under innspillingen av reality-serien.

Nå hevder TV-profilen overfor Dagbladet at produksjonen ikke holdt det de lovet da han sa ja til å bli med på «Farmen kjendis».

- Jeg forklarte dem tidlig om matallergiene mine, og de sa klart fra at dette ikke ville bli et problem. Jeg skulle få mat jeg kunne spise, men det gjorde jeg ikke. De aller fleste dagene fikk jeg bare i meg ett egg om morgenen og noe småtteri på kvelden, forteller Petterson, som gikk ned hele 12 kilo under oppholdet.

- Bestill en båt til meg

Rett før Tore ble storbonde kjente han virkelig på sulten, og hadde store planer om å forlate gården.

- Hvis ikke jeg får mat i morgen reiser jeg hjem. Bestill en båt til meg. Dere har lovet meg mat, og det har dere ikke gitt meg, sa Tore angivelig til produksjonsteamet.

Dagen etter ble han storbonde, noe som gjorde det umulig for ham å forlate øya.

Under storbonde-perioden sov Petterson mye, og innrømmer til Dagbladet at han enkelte dager sov ekstra mye for å slippe å kjenne på sulten.

- Vanligvis sto jeg opp i 6-tida, men på det verste sov jeg til rundt klokka 8. Flere av de andre våknet klokka 5, og derfor følte jeg at jeg sov så lenge sammenliknet med dem. Jeg var så sulten og lav på energi, og trengte derfor ekstra søvn.

37-åringen forteller at han til slutt fikk kranglet til seg noen helsekost-tabletter, som skulle hjelpe kroppen hans å bryte ned stivelse. Før han dro inn på gården skal Petterson ha spurt produksjonen om det var nødvendig å ta med seg disse tablettene, men fikk da beskjed om at de skulle ordne med mat til ham. Til Dagbladet sier han at da han under oppholdet ba om disse tablettene, fikk han beskjed om at han skulle vente til at smertene han fikk gikk over.

- Da ga jeg dem et kurs om allergier, for det er ikke sånn det fungerer, sier Petterson.

- Jeg sa ifra til alle. Produksjonen, psykologen, alle jeg snakket med før jeg dro inn. Det som har skjedd er ren og skjær ansvarsfraskrivelse. Jeg kunne hatt det så mye hyggeligere der inne om jeg fikk noe mat, forklarer Tore, som sier han følte seg maktesløs til tider.

- Jeg er fullstendig klar over at jeg var et mareritt for alle i filmteamene. De fikk jo så hatten passet når jeg var på mitt mest sultne. Heldigvis hadde de forståelse for situasjonen min, men de hadde ikke myndighet til å gjøre noe med det. De heiet på meg og lot meg få ut frustrasjon. Det hjalp mye.

- De har skapt en ny personlighet

«Farmen kjendis»-deltakeren reagerer også sterkt på klippingen av seg selv i realityprogrammet.

- De har klippet meg så jeg framstår som en sutrete, sur og arbeidssky person, men i virkeligheten synes de andre deltakerne at jeg var han morsomme. Til og med vennene mine som ser på programmet kjenner meg ikke igjen. Det er som om de har skapt en ny personlighet.

- Folk får mene hva de vil i sosiale medier, men jeg synes det er leit at jeg ender opp med å bli husket for å være sutrete og arbeidssky. Jeg har jobbet hardt for å komme dit jeg er i dag. Så arbeidssky er jeg virkelig ikke! Én ting er å bli framstilt dårlig, en annen ting er å bli framstilt feil, sier Petterson.

- Klippet meg som en stereotypisk homo

Ifølge Petterson tok han seg av kveldsstellet til dyrene nesten hver kveld, noe produksjonen aldri filmet. Han påpeker også at han jobbet iherdig da han var storbonde, noe som heller ikke kommer fram på TV.

- Man blir utrolig skuffa når man er med på noe sånt og ser hvordan ting blir framstilt. Jeg jobba som bare det da jeg var storbonde, og det kommer ikke med i det hele tatt.

- Jeg føler de har klippet meg som en stereotypisk homo. Her har jeg kjempet hele livet for å bryte ned disse homofordommene, og vil vise folk at homser er mer enn bare champagne, men så framstiller de meg på denne måten? Jeg er ganske skuffa.

- De kunne vinklet det som at jeg jobbet iherdig, mens de andre solte seg, spiste og sov. Likevel valgte de å vinkle meg som ubrukelig, hevder Petterson.

Dagbladet har gjengitt Pettersons uttalelser overfor TV 2. Alex Iversen, presseansvarlig for «Farmen kjendis», har følgende kommentar til saken:

- Tore Petterson har vært en fantastisk deltaker, som vi er veldig glade for å ha hatt med i «Farmen kjendis». Vi er lei oss, og beklager, hvis det har oppstått misforståelser mellom produksjonen og Tore Petterson om de avtalene som ble gjort før innspillingen startet. Det Petterson sier om måten han er framstilt på i programmet stiller vi oss uforstående til, sier Iversen.