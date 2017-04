Jahn Otto Johansen (82) var døden nær: - Fire forskjellige dødelige sykdommer

(Dagbladet): Den norske journalisten, forfatteren og tidligere redaktøren Jahn Otto Johansen er for mange en folkekjær type. Han har vært Moskva- Washington- og Berlin-korrespondent for NRK, sjefredaktør i Dagbladet (sammen med Arve Solstad) og har skrevet flere bøker om Midtøsten og Sovjetunionen, for å nevne noen få temaer.

82-åringen har ikke pensjonert seg, og skriver fortsatt aktivt. I disse dager holder han på med et prosjekt som handler om fjorårets sommer, da 82-åringen ble alvorlig syk.

Han kollapset hjemme etter en tur til Moskva, sammen med sønnen, Aftenposten-korrespondent Per Anders Johansen. Da han ble innlagt på Diakonhjemmet, fikk han sjokkbeskjeden: Han hadde fire forskjellige dødelige sykdommer i kroppen.

Til slutt havnet medieprofilen i koma.

- Skremmende

- Nyrene, lungene og hjertet var det så mye trøbbel med at det ble betegnet som dødelig av legene, og det hadde gått hull på tarmene. Det var skremmende, men jeg hadde gudskjelov ikke fått hjerneslag, forklarer Johansen til Dagbladet.

Jahn Otto Johansen: Født 3. mai i 1934.

Kjent som utenrikskorrespondent for NRK i flere storbyer, forfatter og tidligere sjefredaktør i Dagbladet.

Har de siste åra vært uheldig med helsa.

Er far til Aftenpostens Moskva-korrespondent Per Anders Johansen.

Han ble operert for problemene, men før han visste ord av det var han i koma. Johansen lå i koma i flere uker, men forklarer at han aldri var redd.

- Det er helt utrolig hva jeg husker nå i ettertid og hvor konkrete hendelsene er. Jeg reiste rundt i verden på ryggen til en kondor, og vi reiste fram og tilbake i tid, hevder han.

Ifølge Science Focus, et nettmagasin som eies av BBC, er det normalt å drømme når man er i koma. Ikke alle gjør det, men det avhenger av om hjernen er skadet eller ikke. Det er imidlertid sprikende forskning på feltet.

Johansen sier at han i ettertid har lest flere artikler om temaet, og at alt stemmer overens med hans egne opplevelser.

- Det var helt merkverdig. Mye av det jeg så hadde tilknytning til steder jeg har jobbet, deriblant borgerkriger jeg har dekket. Jeg var aldri redd, men det er klart at det er en spesiell tilstand. Mye av det jeg opplevde stemte overens med forskningen, men en ting var varierende. Mange gjenopplever deler av barndommen i et koma, men det gjorde ikke jeg, hevder Johansen.

Han mener at han har gjort seg ferdig med store deler av barndommen nylig, i forbindelse med en bok han jobber med.

Måtte lære å gå

Da 82-åringen våknet etter å ha vært i koma i flere uker, måtte han bli liggende på sykehuset fram til jul. Rehabiliteringsprosessen var lang og seig.

- Jeg måtte lære meg å gå på nytt. Først med rullestol og så med rullator. Inne i min store leilighet kan jeg nå bevege meg rundt med en spaserstokk. Jeg gjør sakte framskritt, men jeg er en meget utålmodig mann. Det kan nok mine tidligere kolleger skrive under på, forteller han og humrer.

Johansen gleder seg til å kunne begynne å svømme igjen, og tror han kommer seg ut av leiligheten når det blir tørt ute. 82-åringen får god oppfølging, og har besøk av en sykepleier to ganger i uka. Hans kone, Siv Kirsten Krützen, har også vært til hjelp. Den tidligere journalisten legger derimot ikke skjul på at han klarer det meste selv.

For tida går dagene ellers til skriving og lesing. Han holder på med en roman om det han opplevde i koma, og til høsten kommer en bok om Johansens jakt på sin ukjente farfar. Han er 82 år gammel, men er likevel på sosiale medier.

- Jeg skriver nærmere to kommentarer i uka og har fått meg Facebook. Jeg kan dele det aller meste, men jeg har som prinsipp valgt å ikke dele bilder av familie og barnebarn. Det er det dummeste jeg ser folk gjøre, sier han.

- Skulle vært død

Dette er ikke første gang 82-åringen har valgt å være åpen om helsa. I 2013 kunne han fortelle i et intervju med Her og Nå at han har levd et hardt liv, som burde ha påvirket helsa i større grad enn hva det har gjort.

- Jeg er 78 og et halvt år, men det skulle jeg ikke vært. Jeg skulle vært død. Jeg har i perioder levd et hardt liv, spist fet mat, og drukket jevnt, sa Johansen.

Da den tidligere NRK-korrespondenten fylte 40 år, feiret han samtidig 50-årsdagen sin.

- Årsaken var at jeg ikke trodde jeg skulle komme halvveis til hundre. Men her sitter jeg. Hodet er klart, men bena kunne vært bedre. Jeg er imidlertid glad for at aldringsprosessen har startet nederst, og ikke øverst, kunne han fortelle den gang.