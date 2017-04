«James Bond»-stjerne er død

(Dagbladet): Det hersker liten tvil om at filmene om den britiske agenten James Bond, også kjent som 007, har preget mange gjennom tidenes løp - om så i bokform eller på lerretet.

Roger Moore er en av skuespillerne mange husker i rollen, som i sju filmer portretterte den britiske agenten. Totalt seks skuespillere har siden 1960-tallet vært å se som Bond. Et hav av andre karakterer har også blitt introdusert i filmene. Blant dem finner vi Sheriff J. W. Pepper, som ble spilt av amerikanske Clifton James.

Spilte sheriff

Nå har skuespilleren gått bort, 96 år gammel. Han døde hjemme hos et familiemedlem som følge av komplikasjoner ved diabetesen. Det bekrefter dattera hans overfor Fox News.

James spilte i Bond-filmene «Live and Let Die» fra 1973 og «The Man with the Golden Gun» fra 1974.



Dette er to av de filmene som kanskje huskes best blant fansen. Karakteren hans var høylytt og tidvis dumdristig, og ble hovedsaklig brukt for å få litt humor inn i filmene.

Kontrasten var stor mellom Bond, en britisk gentleman, og den smålig vulgære sheriffen fra de amerikanske sørstatene. Ifølge Fox likte publikum karakteren såpass mye at han ble skrevet inn i 1974-filmen. I en scene, som ble spilt inn i Thailand, ble James dyttet i vannet av en babyelefant.

- Han skulle egentlig ikke uti. De la sukker i lomma hans sånn at han kunne mate elefanten, men han var ikke rask nok med å gi det fra seg, forteller dattera Lynn James.

Lang karrière

Sett bort fra den kjente Bond-rollen, som han huskes best for, har 96-åringen hatt en lang karrière. Han har spilt i over 50 filmer, der han ofte spiller på sørstatsdialekta og humor.

Han har også vært sceneskuespiller, blant annet i New York. Ifølge dattera hans ville han aldri valgt Bond-rollen som sitt høydepunkt, da han var stolt av mange andre skuespillerbragder han hadde bak seg.

Asken hans vil bli spredt i Calckamas-elva i Oregon, der han svømte som liten, og i havna i New York, der asken til hans kone ble spredt. James etterlater seg fem barn, 14 barnebarn og fire oldebarn.

Roger Moore har fått med seg at hans tidligere filmkollega er gått bort. På Twitter kommer han med en kondolanse.

«Forferdelig trist å høre at Clifton James har forlatt oss. Som JW Pepper ga han mine to første Bond-filmer en flott og morsom karakter». Moores melding er delt videre over tusen ganger.

Terribly sad to hear Clifton James has left us. As JW Pepper he gave my first two Bond films a great, fun character. — Sir Roger Moore (@sirrogermoore) 15. april 2017