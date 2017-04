Jevnet millionvilla med jorda. Nå kan Tone Damli ende opp med flere hundre tusen i gebyr

(Dagbladet): Popsanger Tone Damli (29) og samboer Markus Foss (32) kjøpte «Villa Solum» i Bærum for 9,5 millioner i 2015.

Det har ikke gått knirkefritt for seg. Og det har ingenting med det nesten 100 år gamle treverket å gjøre.

I januar ble det kjent at artist Tone Damli (28) og kjæresten Markus Foss (32) hadde revet bærumsvillaen, for å bygge nytt.

Det var bare ett problem: Ifølge Budstikka hadde nemlig ikke paret tillatelse til å rive hele villaen.

Tidligere har det blitt antatt at rivingen kunne føre til et gebyr på 200 000 kroner, som skal ha vært makssummen i lignende saker. Nå ser det ut til at summen kan fordobles.

Det skriver Budstikka.

- Hadde ikke tillatelse

Kommunen, som har argumentert for at boligen fra 1924 er kulturhistorisk interessant, mener at de ikke hadde gitt tillatelse til rivingen.

Bærum kommune vil gi 200.000 kroner i gebyr for rivingen - og ytterligere 200.000 kroner fordi de mener at avfallet kan ha vært til skade for miljøet.

Budstikka viser til forhåndsvarselet som bygningssjefen i Bærum kommune har sendt ut til Kopperud Bygg Invest AS, som har hatt oppdraget med rivingen av villaen.

«Den ulovlige rivingen av bygningen har dermed medført reell fare for alvorlig uopprettelig skade, og reell fare for helseskade og/eller skade for miljøet. I og med at avfallet fra rivingen er på avveie, er faren for alvorlig skade uopprettelig», skriver saksbehandler Marit Bakkerud.

Det påpekes i forhåndsvarlset at kjendisparet ikke hadde søkt om tillatelse til å rive bygningen.

«Det er åpenbart at de kjente til at det var ulovlig å rive bygningen», skriver saksbehandleren.

Hva som skjer videre i sagaen om Tone Damlis boligprosjekt, gjenstår å se. I fjor ble for øvrig boligprosjektet forsøkt stoppet av falske naboklager.

Dagbladet har foreløpig ikke lyktes i å få en kommentar fra Tone Damli eller Markus Foss i forbindelse med denne saken.