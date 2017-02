Jevnet villaen med jorda. Hadde ikke tillatelse

(Dagbladet): I januar ble det kjent at artist Tone Damli (28) og kjæresten Markus Foss (32) hadde revet bærumsvillaen de kjøpte for 9,5 millioner kroner i 2015, for å bygge nytt.

Helt siden paret ble huseiere for to år siden, har rivningsplanene møtt motstand. Særlig fra kommunen, som har argumentert for at boligen er kulturhistorisk interessant.

«Vår erfaring er at selv når et forfall er kommet langt er det mulig å rehabilitere bygninger», skrev Ingunn Stuvøy, fagansvarlig for kulturvern i kommunen i et notat, ifølge Budstikka. Blant de alternative forslagene som ble lagt fram av kommunen, ble det foreslått å dele opp den 1,7 mål store tomta, og selge den ene delen.

Alt virket imidlertid i skjønneste orden da eneboligen omsider var jevnet med jorda i januar - men den gang ei.

Ifølge Budstikka hadde nemlig ikke Damli og Foss tillatelse til å rive hele villaen.

«Det ble ved behandling av søknaden lagt til grunn at deler av bygget ville bli stående, men også deler ville måtte skiftes ut», står det i brevet fra kommunen til Norprosjekt, firmaet som leder byggeprosjektet.

Kommunen skal først ha oppdaget at huset var borte via en artikkel hos Budstikka, der bildene viser at veggene er blitt til pinneved.

Kommunen ber firmaet redegjøre for det utførte arbeidet, og påpeker at rivning er søknadspliktig. Norprosjekt må svare på henvendelsen innen mandag.

Hva som skjer videre i sagaen om Tone Damlis boligprosjekt, gjenstår å se. I fjor ble for øvrig boligprosjektet forsøkt stoppet av falske naboklager.

Firmaet har ikke kommentert saken overfor Budstikka, og har ikke besvart Dagbladets henvendelser. Ei heller David Eriksen, Tone Damlis manager.