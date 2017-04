Kommer med gode nyheter om Michael Bublés kreftsyke sønn

(Dagbladet): Seint i høst kom valgte den kanadiske sangstjerna Michael Bublé (41) å være åpen om en av de største sorgene han har opplevd her i livet. Hans tre år gamle sønn Noah var blitt rammet av kreft, og gjennomgikk behandling i USA.

Han ba den gang om privatliv og respekt fra både fans og presse, men fikk uansett massiv støtte på sosiale medier. Hans åtte millioner følgere på Facebook kom med hjerter og lovord til sangeren og familien i den tunge stunden.

Siden offentliggjøringen har familien holdt en lap profil og har sjeldent uttalt seg om sykdomsforløpet selv. I februar kom imidlertid beskjeden treåringen var på bedringens vei, og denne uka holdt Luisana Lopilato, Bublés kone, en pressekonferanse i Buenos Aires.

- Takk gud

Hun fortalte at det har vært en lang prosess, men at de endelig kan starte med å tenke på framtida igjen.

- Han er frisk, takk gud. Når ting som dette skjer oss, medfører det store forandringer i livet, fortalte hun til det oppmøtte pressekorpset og fortsatte:

- Nå setter jeg mer pris på livet og griper dagen bedre. Jeg vil gjerne takke folk der ute for all støtten, for alle bønnene, for all kjærligheten, og vil at de skal vite at de traff oss og hjalp oss gjennom dette, forklarte hun.

Feliz día de la madre !! Happy Mother's Day @luisanalopilato !! #myhero #bestmommy #bestfriend Et innlegg delt av Michael Bublé (@michaelbuble) søndag 16. Okt.. 2016 PDT

Hun la ikke skjul på at gudetroen hennes har hatt mye å si for hvordan hun har kommet seg gjennom prosessen, men fortalte også at familiens samhold har vært viktig.

- Som en familie har vi alltid vært veldig sammensveiset, og vi kom oss gjennom dette sammen. Vi har gjort alt vi kunne for sønnen vår, slik at han skulle komme seg gjennom dette, forklarte Lopilato.

- Vil vinne kampen

Bublé skrev i november, da han annonserte sønnens helsetilstand, at paret hadde satt karrieren på vent, for å vie all deres tid og oppmerksomhet til å hjelpe Noah å bli frisk.

Artisten og kona har to barn sammen, hvor den yngste, Elias, ble født i januar i fjor. Paret ble forlovet i 2009, og to år senere giftet de seg i en privat seremoni i Buenos Aires. Bublé har gjort stor suksess verden over, med flere titalls millioner solgte plater.

Debutalbumet hans, «Michael Bublé», kom ut i 2003, men større kommersiell suksess fikk han med albumet «It's Time».

Hans tredje album «Call Me Irresponsible», ble gitt ut 1. mai 2007 og har solgt flere millioner plater. Han er i disse dager aktuell med albumet «Nobody but me».

Les dejo esta foto de cuando Elías aprendió a hacer #photobomp En mi Facebook puse más fotos familieras! #buenviernes #LuSpirit Et innlegg delt av Luisana Lopilato (@luisanalopilato) fredag 26. Aug.. 2016 PDT