Kylie slo knockout på Kylie i retten

(Dagbladet): Den australske sangeren Kylie Minogue (48) fikk en hard start på det nye året etter at det i forrige uke ble kjent at hun brøt forlovelsen med skuespiller Joshua Sasse (29).

Nå ser det imidlertid ut til at Minogue har fått en opptur.

«I Should Be So Lucky»-artisten har vært kjent for navnet sitt så lenge karrieren har eksistert, men i 2014 fikk hun konkurranse da Kylie Jenners (19) karriere skøt fart, og hun så godt som tok over navnet som varemerke.

I fjor lanserte «Keeping Up With the Kardashians»-stjernen sitt eget sminkemerke, «Kylie Cosmetics», etter å ha gjort enorm suksess med «Kylie Lip Kit».

Kampen om eierskapet til navnet startet i 2014 da Jenner søkte United States Patent and Trademark Office (USPTO) om å få «Kylie» som varemerke. Hun ble den gang avvist og Minogue tok omsider problemet til retten.

Natt til tirsdag, norsk tid, ble det kjent at den australske artisten hadde vunnet den juridiske kampen om deres felles navn. Dette skriver People.

Etter at Jenners søknad ble kjent, skal Minogues forretningsrepresentanter ha sendt et motargument til USPTO. Begrunnelsen skal ha vært at godkjennelse av Jenners søknad kan forvirre publikum og svekke suksessen til artisten.

De skal også ha lagt til grunn at Minogue tidligere har gitt ut flere merkevarer med navnet. Blant annet «Kylie Minogue Darling», «Lucky - the Kylie Minogue musical» og «Kylie Minogue». Artisten har også vært eier av Kylie.com siden 1996.

Hello..... My name is KYLIE #lightyears — kylie minogue (@kylieminogue) 28. februar 2016

I motsigelsen skal Minogues representanter også ha tatt for seg Jenners bilder i sosiale medier, og hvordan det har gitt negative reaksjoner på navnet, skriver People.

Ifølge Global News har den suksessrike 19-åringen allerede planlagt å anke saken.