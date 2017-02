La ned moteuka etter kjendiskritikk og dårlig økonomi. Nå arrangeres etterkommeren for fjerde gang

(Dagbladet): Det var i 2013 at Oslo Fashion Week måtte legge ned etter ni år med drift. Moteuka viste to ganger i året fram det fremste innenfor norsk klesdesign, og med merker som Moods of Norway, Mardou & Dean og Fam Irvoll i spissen, trakk de flere gjester.

De måtte til slutt takke for seg, etter flere år med økonomiske problemer og kritikk på at visningene handlet mer om kjendisene på første rad enn klærne.

Byrået This is PR tok over roret i 2015, og annonserte at den nye moteuka Oslo Runway skulle ta sikte på å bli den nye moteuka. Denne gangen skulle klærne stå i fokus, og kjendisene skulle byttes ut med innkjøpere og andre i motebransjen.

I februar arrangeres uka nok en gang. Norske designere som kjendisfavoritten Veronica B. Vallenes, nykommeren Admir Batlak og Holzweiler er blant dem som den 7. og 8. feburar vise fram sine høstkolleksjoner, slik at innkjøperne kan bestille varene i tide.

Lignende moteuker har allerede blitt arrangert rundt om i Europa, med Stockholm og København som de mest nylige.

Finansieringsproblemer

- Dette er vår fjerde sesong, som vil si at vi offisielt har eksistert i to år snart. Vi har nådd en del av målene våre, som å blant annet samle den norske motebransjen, få oppmerksomhet fra utlandet og styrke de norske merkene, forteller Ditte Kristensen til Dagbladet.

Hun var blant dem som tok initiativ til den nye moteuka, gjennom PR-byrået hun er ansatt i.

Kristensen opplyser at moteuka finansieres av samarbeidspartene deres og byrået selv, men det har ikke vært helt problemfritt. Oslo Runway har tidligere uttalt at de trenger så vel som to millioner kroner i støtte for å kunne fortsette.

Kulturminister Linda Helleland (H) uttalte den gangen til NRK at hun ikke kunne love penger fra staten, og håpet at moteuka skulle få nok privat finansiering til at de ville klare seg.

- Jeg synes Oslo Runway er et godt initiativ. Det er bare kommersielt arrangement, og jeg kan ikke skjønne annet enn at bransjen mobiliserer finansiell støtte, fortalte kulturministeren til Dagbladet i høst.

Moteuka samarbeider med en rekke kjente aktører som er kjent for å støtte opp under mote, deriblant Mercedes-Benz og Adam og Eva. Dette innebærer imidlertid ikke bare økonomiske midler.

- De støtter oss ikke bare med finansielle midler, men alle sammen bruker også mange timer på å hjelpe til og å finne nye på innovative arrangementer, forklarer Kristensen.

Kjendiskritikk

En av grunnene til at lysene begynte å slokne for Oslo Fashion Week, Oslo Runways forgjenger, var at uken ble kritisert for å ha et stort kjendisfokus.

MinMote skrev i 2012 en artikkel der blant andre Ditte Kristensen kritiserte moteuka, og mente fokuset på hvem som satt på første rad var større enn på klærne som ble vist. Den har også blitt kalt for et «freakshow» og en «vits».

Artikkelen tok også opp mangelen på internasjonal oppmerksomhet, med den danske Elle-redaktøren Cecilie Christian i spissen. Hun hadde ikke hørt om den norske moteuka.

Kristensen sier til Dagbladet nå at de forsøker å unngå stempelet som forgjengeren hadde.

- Fokuset vårt at kolleksjonene som viser på catwalken får utenlandsk og nasjonal oppmerksomhet fra media og innkjøpere, forteller hun og fortsetter:

- Ofte er det sånn at kjente personer fra andre bransjer jobber sammen med noen av designerne eller har en annen tilknytning til den designeren. Da er det naturlig at den personen er til stede under visningen, forteller hun.

- De tåler kritikk

Oslo Runways suksess har ikke gått motebransjen hus forbi. Flere moteprofiler Dagbladet har pratet med mener den nye moteuka klarer å utvikle i riktig tempo, som igjen sørger for rette innkjøpere og god internasjonal dekning.

- Da de først kom på banen fikk de kritikk for å ikke ha med nye designere på plakaten. Det fikk de kritikk for, og inkluderte seinere lovende talenter. Evnen til å ta til seg kritikk, og ikke bare ros, er beundringsverdig, forteller moteekspert og Vixen-redaktør Ida Elise Eide Einarsdottir.

Hun mener vi i Norge har en tendens til å skryte kulturarrangementer opp i skyene, men at kritikk også er nødvendig.

- De har en jobb å gjøre, men dette har vært en fantastisk start, forteller hun.

Da Oslo Runway åpnet tirsdag formiddag var kulturministeren til stede for å snakke om norsk mote og design.

- Vi trenger mer enn at hun taler og sitter på første rad. Misforstå meg rett, det er jo et steg i riktig retning, men det må følges opp. Økonomisk støtte er nødvendig for at dette skal lykkes, og der har jo flere private aktører kommet på banen. Spørsmålet er om det er nok i lengden, forklarer hun.

- Grønt kan være svaret

Kjendisstylist Marianne Jemtegård etterlyser også mer offentlig støtte til bransjen.

- Vi trenger ikke se lenger enn til København for å se hvor bra det kan gå når bransjen får statstøtte. Vi har behov for offentlige midler for å levere det mangfoldet som er ønskelig. Med tida vil alt med «edge» forsvinne, fordi det ikke er det annonsørene vil ha, forklarer hun.

Jemtegård mener Oslo Runway klarer seg bra, men etterlyser flere designere på plakaten. Hun tror det blir spennende å se hvor moteuka ender opp, ettersom de allerede har klart å få internasjonal oppmerksomhet.

- Dette kan være en mulighet som kan skape et utstillingsvindu for norsk klesdesign. Oslo Runway beriker mer og mer, mener stylisten.

Foruten å skryte av This Is PRs tiltak, mener hun norske designere i dag er flinkere enn hva de var for seks-sju år siden. Hun trekker spesielt fram en faktor som hun tror kan gi Norge god publisitet i utlandet.

- Bransjen i Skandinavia er mer forlokkende. Bærekraft og gjennomsiktighet i bransjen er og blir viktigere, og man ønsker i større grad enn tidligere enn grønn produksjon. Det klinger godt for det norske markedet, mener hun.

Oslo Runway Moteuke som arrangeres to ganger i året i hovedstanden, der norske designere viser fram sine respektive vår- og høstkolleksjoner.

Tok over som Norges fremste moteuke etter at Oslo Fashion Week ble lagt ned.

Arrangeres den 7. og 8. februar i år.

Samarbeider med L'Orèal, Mercedes-Benz, Redken, Adam og Eva, Steen & Strøm, Bik Bok og Aker Brygge.

Visningene vil foregå på flere steder, deriblant Sentralen og på Munchmuseet.

Norske merker som Moods of Norway, Holzweiler og Veronica B. Vallenes er blant dem som viser fram kolleksjonenene sine.