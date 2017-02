Lothepus' samboer om de ville «Fjorden Cowboys»-tidene: - Jeg ble dritforbanna

(Dagbladet): - Vi har solgt tusenvis av t-skjorter, sier Randi Sørum til Dagbladet.

Hun bor sammen med «Fjorden Cowboys» og «Farmen kjendis»-stjerna Leif Einar «Lothepus» Lothe i Odda, og forteller at den siste tida har vært hektisk. '

Foruten å jobbe i oppfølgingstjenesten, har hun ene og alene ansvaret for nettbutikken til samboeren.

Tjener millioner

Der blir det mer og mer trafikk om dagen.

- Det har gått kjempebra. Det er flere tusen innom siden hver dag, og det går en del varer nå. Siden oppstarten i oktober har vi vel omsatt for litt over 200 000, bare på Lothepus-ting, sier hun.

Lothe og Sørum stopper ikke der. Egne «Lothepus»-kondomer er også blant bestselgerne, og nylig har de også begynt å selge strikkegenseren Lothe brukte på gården i realityserien. Sørum forteller at hun også vurderer å utvide sortimentet med hettegensere og andre plagg som bærer samboerens navn, mens Lothe selv ønsker å lage varmekjeledresser for barn og voksne.

Det er ikke bare her paret tjener penger. Lothe eier selskapet Nå Maskin AS, som han er oppført som eneste eier av.

Firmaet utfører sprenginger og leveranser av anleggsutstyr. Selskapet hadde driftsinntekter på over åtte millioner kroner i 2015, som resulterte i resultat før skatt på over 1,1 millioner.

Ny hverdag

Helt siden «Farmen kjendis» startet opp har hverdagen for familien i Odda blitt snudd på hodet. Lothe har gått fra å være en villstyring i «Fjorden Cowboys» til å bli en nasjonal folkehelt.

- Det skjer så mye nå, og vi har fått veldig mye mer å følge med på. Det er mye ros å få her hjemme. Folk kommer bort til meg og sier at han gjør en god figur. De er stolte av ham her i Odda, sier hun og fortsetter:

- Innboksen har blitt fylt opp med meldinger fra beundrere. De sier de skal gifte seg med han, og at han er mannen deres, forklarer Sørum.

- Svarer du på disse?

- Nei, jeg prøver å la være. Jeg vet jo at han er mannen min, sier hun og ler.

Lothe merker også på trykket i hverdagen, og kan sjelden gå uforstyrret på butikken.

- Alle skal jo ha bilde hele tida. Alt fra 4-åringer til gamle damer på 95 år. Jeg forstår det bare ikke. Nå må det jo faen meg roe seg ned snart, sier Lothe til Dagbladet.

- Ble dritforbanna

I «Fjorden Cowboys», som hadde premiere i 2014, har Lothe stått ansvarlig for en rekke kontroversielle scener. Han har blant annet stjålet tilbake en båt han solgte, som han ikke fikk penger for. Båten stjal han for å selge den videre.

Han ble også beskyldt for smugling av politiet på Shetland.

- I episoden hvor vi seilte til Shetland, prøvde politiet å ta meg for smugling, uten å lykkes. I etterkant dro jeg til politihuset med en flaske med Gin og en hilsen hvor det sto «Bedre lykke neste gang. Hilsen kaptein Lothepus», sa han til Dagbladet tidligere i år.

Sørum forteller at samboeren egentlig er en «skikkelig godgutt», og at hendelsen på Shetland ikke «var noe storsmugling, akkurat».

Det er likevel en episode samboeren husker godt, som hun fortsatt blir forbanna når hun tenker på. Lothe og «Fjorden Cowboys»-kollega Joar Førde ville gjenskape «Brudeferden i Hardanger» til sitt eget CD-cover. Bildet som ble til var av en toppløs dame med jord og små gravemaskiner på brystet.

- Puppeepisoden er det som har terget meg mest. Jeg ble dritforbanna. Han skulle ta dette bildet, som han skulle ha på coveret sitt, da. Jeg synes det var ganske kleint, og trodde vi var enig om at dette ikke skulle bli noe av, sier Sørum og fortsetter:

- Det jeg ikke viste var at dette ble filmet og vist på tv. Det var ikke så god stemning i stua den kvelden, for å si det sånn, forteller hun.

Western i Hollywood

Etter «Farmen kjendis»-hysteriet har oppmerksomheten rundt «Fjorden Cowboys» tatt av fullstendig. Noe Lothe setter stor pris på.

- Det er jo gøy for TV2 Zebra at det går så bra. Trøkket har dobla seg vil jeg, sier Lothe, som rennes ned i ulike TV-tilbud om dagen. Men det er ikke alle som er like attraktive.

- Du kommer ikke til å se meg i noe kokkeprogram for å si det sånn. Jeg gidder ikke være på TV bare for å være på TV! Det må være noe interessant.

Du sier vel ikke nei om det kommer et tilbud fra Hollywood?

- En westernfilm i Hollywood a la Morgan Kane-stil kunne vært noe! Men da må jeg øve på engelsken først. Om jeg kan spille stum i westernfilm, hadde jeg nok sagt ja!