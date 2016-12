«Luksusfellen»-deltakerne om julefeiring: - Det er stort kjøpepress

Denne høsten har forbrukerøkonom Silje Sandmæl (38) og psykolog Robert Speare hjulpet nordmenn som har kommet i økonomisk uføre i TV 3s femte sesong av «Luksusfellen».

Vi har snakket med noen av deltakerne om tiden etterpå.

Betalte bryllupet med kredittlån

Jolanta Araja (29) og Salvis Arajs (31) fra Trondheim tok opp kredittlån før bryllupet på 100 000 kroner. Halvparten av dette var betalt med kreditt, men paret fikk seg litt av en overraskelse da «Luksusfellen»-psykolog Robert Speare fortalte at lånet var tredoblet.

Tidligere har de blant annet nedbetalt lån med å ta opp nye lån. Kredittlånet som ble tatt opp i forbindelse med bryllupet var bare ett av flere paret hadde tatt opp.

Da «Luksusfellen»-ekspertene kom på besøk ble det anslått at de hadde en total gjeld på nærmere 800 000. Jolanta har tidligere innrømmet ovenfor Seoghør.no at pengeproblemene sørget for gnissinger mellom hun og mannen.

- Gjelden gikk hardt ut over forholdet. Vi truet hverandre med å forlate hverandre.

Tiden etter Luksusfellen har ikke vært udelt positiv for tobarnsforeldrene.

- Det tok tid å sette seg inn i nedbetalingsavtalen vi hadde fått og å venne oss til det budsjettet vi fikk satt opp.

Det viktigste de har lært er å planlegge bedre og være mer nøye på hva de kjøper.

- Vi prøver å sette opp en ukesmeny, slik at vi slipper å handle så mye.

Forholdet mellom dem har ikke forandret seg siden programmet gikk på lufta tidligere i høst.

- På grunn av ytre omstendigheter har vi ikke hatt mye tid til å pleie kjærligheten.

Sammenlignet med hvordan det var tidligere har den økonomiske situasjonen blitt bedre.

- Vi har begge jobbet mye mer enn vanlig, noe som har gjort at vi har klart oss bedre.

Dødsfall i familien

Det som derimot ikke kom frem på TV var at Jolanta fikk beskjed om dødsfall i familien midt i opptaksperioden.

- Vi tok første fly hjem uken etter for å rekke begravelsen i Latvia.

Vanligvis feirer paret julen der, men i år skal de feire i Norge.

- Vi fikk invitasjon fra noen venner om å komme på besøk til dem til Grong, så hvis Salvis skal jobbe i romjula, så skal jeg ta turen dit med barna.

- Gaver må jo ikke bare kjøpes

- Det er så stort kjøpepress overalt at jeg føler meg så dårlig for at vi ikke kan kjøpe gaver til andre, noe vi verken kunne gjøre i fjor eller året før. Men vi skal prøve å ordne noen smågaver til alle barna i familien og til nærmeste venners barn, sier hun og legger til:

- Kanskje vi kan lage noen pepperkaker og pakke dem inn fint for å gi dem til noen som gave? Gaver må jo ikke bare kjøpes. Det beste er å lage dem.

Julematen blir det også så som så med.

- Vi har ikke råd, så det bli nok som en vanlig helg der alle fire skal være sammen og kose oss.

Hennes beste tips til økonomisk julehandel er å tenke nøye gjennom om du eller noen i familien trenger det.

- Man skal kose seg i jula og man skal unne seg noe litt ekstra, men hvor mye må man betale for det? Er det verdt det? Man trenger ikke masse julepynt bare fordi det er jul. Selv har vi nesten ikke julepynt. Jeg har to adventsstaker i vinduet og har kjøpt et lite juletre i plast for 100 kroner på Rusta i fjor og hengt opp noen røde julekuler. That`s it.

Bjørn Refling (41) fra Moss kunne være på butikken 25 ganger i løpet av en uke og brukte 12 000 i måneden på mat. Småbarnsfaren, som jobber i brannvesenet, slet med å få økonomien til å gå rundt, men skjønte ikke selv hvor pengene ble av.

- Jeg har vært med siden den første «Luksusfellen»-sesongen i 2008, og har aldri vært borti noen som har handlet mer enn ham. Det er ny rekord, fortalte forbrukerøkonom Magne Gundersen til Dagbladet tidligere i høst.

God erfaring

Deltakelsen på Luksusfellen har vært en god erfaring for Bjørn.

- Det å være ærlig overfor meg selv og ikke minst folka rundt meg har vært en stor lettelse, men det har også vært en litt vanskelig tid, sier han og utdyper:

- Budsjettet jeg fikk fremlagt var på 4000-5000 fra ekstrajobben, og måneder jeg ikke har hatt denne biinntekten har vært ganske tøffe.

41-åringen er glad for den hjelpen ekspertene ga ham og ikke minst bevisstgjøringen rundt hans egen økonomi.

- Det viktigste jeg lærte av å være med i Luksusfellen er at jeg nå har blitt mer bevisst rundt min egen økonomi, og tar tak i problemene som dukker opp og ikke la de ligge.

- For regningene blir ikke borte selv om jeg legger dem øverst i skapet. Heldigvis kommer det ikke store overraskelser dumpende ned i postkassa lenger.

Saken fortsetter under bildet.

Begrenser innkjøpene

I dag prøver Refling å storhandle, men det hender fortsatt at han handler fra dag til dag.

- Men jeg har tenkt at det er greit såfremt jeg holder meg innenfor budsjettet. Dessuten er det uker jeg ikke handler noe større i det hele tatt, så jeg vil si at det funker relativt greit.

Julen skal han feire med barna og kjæresten på en hytte han har fått låne gjennom sin bi-arbeidsgiver. Hytta, som ligger på Dagali, har snøgaranti og innlagt strøm og vann.

- Jeg ser veldig frem til en stille og rolig jul med god mat og forhåpentligvis noen småturer på ski og lek i snøen.

Reflings beste tips til en økonomisk julehandel er å fordele handlingen i månedene frem mot jul.

- Slik at ikke hele desemberlønna blir spist opp av høytiden, noe jeg ikke har klart selv i år, men jeg satser på å komme sterkere tilbake neste år. Et annet godt råd er å handle på nettet, hvor det ofte er mange gode tilbud og ekstra rabatter. Uansett: Det er viktig å ikke ta helt av. Bruk penger du har råd til og hold deg unna bruk av kredittkort dersom du ikke har et mer sunt forhold til det enn hva jeg hadde.

Lene Lia Gunstad (52) fra Langesund i Telemark fikk økonomiske problemer da hun ble mamma for 12 år siden. Hun måtte si opp en godt betalt jobb i hotellbransjen for å ta ny jobb med lavere lønn og kortere arbeidsdager.

Som alenemor økte utgiftene, noe hun til slutt måtte løse med kredittkort og forbrukslån.

I programmet kom det frem at Lene hadde flere hundre tusen kroner i forbruksgjeld, som hun i mange år har betalt ned på hver eneste måned.

Det var imidlertid to regninger hun ikke klarte å betale. For å unngå inkasso, fikk hun beskjed om at hun måtte skrape sammen 9000 kroner umiddelbart.

Arrangerte loppemarked

Etter å ha lagt ut flere eiendeler til salg uten hell, foreslo psykolog Robert Speare at hun skulle arrangere et loppemarked ved et kjøpesenter i Skien. For å skape oppmerksomhet rundt loppemarkedet, stillte hun til intervju hos Radio Grenland for å fortelle om situasjonen.

Gunstad fikk litt av et sjokk da forbrukerøkonom Silje Sandmæl fortalte henne at en person som ønsker å være anonym hadde valgt å overføre 6000 kroner for å hjelpe henne på veien.

Årsaken til at Lene fikk pengegaven er at hun turte å snakke om den vanskelige situasjonen i lokalpressen. Tidligere hadde hun holdt økonomiproblemene skjult.

- Jeg ble veldig overveldet, spesielt slo det meg hvor snille folk kunne være. Vi nordmenn snakker generelt sett lite om økonomiske problemer. Selv mener jeg det er viktig å være åpen om det, sa hun til Seoghør.no tidligere i høst.

Tiden etter Luksusfellen har vært en veldig fin periode for henne.

- Jeg har virkelig fått bruk for all den hjelpen vi fikk og har for første gang på mange år full kontroll på hva som kommer inn og ut. Det er utrolig deilig å ligge foran, og ikke etter, med regninger. Jeg tenker meg godt om før jeg handler, og ender ofte opp med å la være å handle.

Gunstad har fått mange gode tilbakemeldingen på deltakelsen i Luksusfellen.

- Det var bare en helt utrolig følelse med all den støtten fra familie, venner og totalt ukjente mennesker.

Overgikk all forventning

Resultatet fra loppemarkedet overgikk alt Lene kunne ha drømt om.

- Vi klarte å betale de 9000 og 23 000 som var på vei til inkasso og lønnstrekk, samt at det ble nok til å betale annet som også stod utestående.

Det viktigste hun har lært av å være med på Luksusfellen er å være åpen om problemer.

- Det er ingen som kan hjelpe deg hvis de ikke vet at du sliter. Vi må tørre å være åpen om økonomien. Det skal ikke være flaut å snakke om. Og jeg har selvfølgelig lært at jeg aldri skal havne i en slik situasjon en gang til. Dette var min sjanse!

I dag er 52-åringens økonomiske situasjon helt annerledes enn da hun ble med på programmet.

- Jeg liker å se at det står litt på sparekontoen for første gang på veldig mange år. Jeg sparer på alle kvitteringer og én gang i uken går jeg gjennom hvor mye jeg har brukt. Jeg har blitt mer forsiktig og tar oftere ut kontanter i stedet for å dra kortet hele tiden.

Julen skal hun feire med sin mor, brors familie og hans svigerforeldre.

- En fin jul med familien og mye hjemmestrikkede gaver fra meg under treet i år.

Lenes beste tips til økonomisk julehandel er å handle etter hva lommeboka sier.

- Et godt råd er å være åpen med barna om økonomien og ikke la seg presse til å kjøpe dyre presanger. Det kommer en måned etter desember og den er tøff for mange.