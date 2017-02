Madonna får adoptere to nye barn fra Malawi

(Dagbladet): Tirsdag gav høyesterett i Malawi popstjerna Madonna (58) tillatelse til å adoptere to tvillinger fra landet, ifølge en talsperson ved domstolen, Mlenga Mvula.

Nyhetsbyrået Reuters siterer Mvula, som forteller at Madonna var til stede i rettssalen da tillatelsen ble gitt. Talspersoner for popstjerna har foreløpig ikke kommet med en uttalelse om saken.

- Gjennom årenes løp har Madonna vist at hun har en lidenskap for Malawi og for barna sine. Derfor var retten fornøyd og kunne ikke stoppe adopsjonen av tvillingene, sier Titus Malvo, som er advokat for Madonna i Malawi, til Reuters.

Talspersonen ved domstolen, Mlenga Mvula, sier at et av vilkårene for adopsjonen var at Madonna kunne dokumentere at hjemmet hennes var passende. Han kom ikke med ytterligere opplysninger om barna Madonna adopterer.

Avviste adopsjonsrykter

Ifølge Reuters nektet Madonna for at hun ønsket å adoptere igjen, etter at hun besøkte Malawi i januar. På det tidspunktet sa hun at målet med turen var veldedighetsarbeid. I 2006 stiftet hun hjelpeorganisasjonen Raising Malawi sammen med Michael Berg.

Den 25. januar sa en talsperson i den malawiske regjeringen til nyhetsmedier at Madonna hadde levert en søknad til retten der hun uttrykte interesse for å adoptere to barn, ifølge BBC.

- Ryktene om en adopsjonsprosess er usanne. Jeg er i Malawi for å se hvordan det går med barnesykehuset i Blantyre og det andre arbeidet mitt med Raising Malawi, og så reiser jeg hjem, sa Madonna i et uttalelse for å avlive ryktene.

Den amerikanske artisten har tidligere adoptert to barn fra Malawi, David Banda og Mercy James, i henholdsvis 2006 og 2009. Dette har vekket harme i landet, blant personer som anklaget regjeringen for å la stjerna omgå lover som hindrer at personer uten malawisk statsborgerskap å adoptere.

58-åringen er dessuten mor til sønnen Rocco Ritchie (16) og datteren Lourdes Maria Ciccone Leon (20).